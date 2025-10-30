脱毛救済&安心サポートプランの導入を開始！「佐久平エンゼルクリニック the Beauty」誰もが安心して利用できる”脱毛クリニック”に

医療法人佐久平リプロダクションセンター

長野県佐久市にある婦人科併設のファスト美容皮膚科「佐久平エンゼルクリニック the Beauty（以下、当院）」（住所：長野県佐久市長土呂1210-1／理事長：政井 哲兵）は、このたび、脱毛サロン・クリニック選びに不安を抱えるすべての方に向けて、“脱毛救済&安心サポートプラン”の導入を開始しました。

相次ぐ大手脱毛サロンの倒産により、通院が困難となった方や、脱毛サロン・クリニック選びに不安を感じる方が増えている現状を受け、当院では安心して通っていただける環境づくりを一層強化してまいります。

近年、脱毛業界では大手クリニックの倒産が相次ぎ、すでに高額な医療費を支払ったにもかかわらず、返金や救済措置を受けられないといった被害が多数発生しています。

こうした背景から、これまで脱毛クリニックに通っていた方はもちろん、これから来院を検討されている方にとっても、クリニック選びへの不安や不信感が高まっているのが現状です。

このような状況を受け、当院「佐久平エンゼルクリニック the Beauty」では、従来からの強みである、“ファスト美容”をさらに進化させ、より安心して通院いただける環境づくりの一環として、“脱毛救済＆安心サポートプラン”を新たに導入いたしました。

本プランは、倒産などにより施術を継続できなくなった方や、過去に脱毛を途中で断念された方、そしてこれから脱毛を始めたいけれどクリニック選びに不安を抱いている方々を対象に設計しております。

それぞれの状況に合わせて、「初回無料」「コース割引」「都度払いに変更可能」などの特典をご用意し、安心して施術を再開・継続いただけるようサポートいたします。

当院は、脱毛を望む皆様に寄り添い、信頼できる医療体制のもとで安心して通えるクリニックであり続けることを目指してまいります。

「佐久平エンゼルクリニックthe Beauty」の安心ポイント

・お好きなお支払いプランを選択可能

当院では、継続して通いやすい複数回プランをご用意しておりますが、まずは「1回プラン」から気軽にお試しいただくことも可能です。

少額から気軽に始められる上、無理な勧誘は一切行っておりません。

お客様のライフスタイルに合わせた、お支払い方法をお選びいただけます。

・透明性のある料金体系

ホームページに記載している料金がそのまま適用され、後から不透明な追加費用が発生することは一切ありません。

オプションによる高額請求などもなく、安心して施術を受けていただけます。

・価格も施術も妥協しない、安心の医療脱毛

当院は、リーズナブルな価格でありながら、エステ脱毛ではなく医療機関としての「医療脱毛」をご提供しています。

経験と知識を備えたスタッフが適切に対応し、効果と安全性の両面で確かな施術を実現。

また、痛みに不安のある方には麻酔クリームの処方も可能で、安心して続けていただける環境を整えています。

・ 婦人科を併設した総合的サポート

当院は婦人科を併設しており、女性特有のお悩みにも医療面から対応が可能です。

美容だけでなく「健康」とあわせて女性のライフステージをトータルに支えられる体制があることも、安心して選ばれる理由です。

脱毛救済&安心サポートプランについて

■期間

2025年10月下旬 ～2025年12月31日(水)まで

■対象者

A. 大手脱毛サロン・クリニックの倒産により、契約途中で施術を受けられなくなった方

B. これから脱毛を始めてみたい方、または一度断念したが、再び脱毛に挑戦したいとお考えの方

■プラン内容

Aに該当する方：部位を問わず「脱毛1回コース」を初回無料で提供。以降は都度払いでの継続も可能。

Bに該当する方：「脱毛5回コース」ご予約で、1回分が無料に。こちらも都度払いを選択可能。

■施術対象

Aに該当する方

・前回のクリニックで全身脱毛を契約されていた方 → 当院「全身脱毛コース」

・前回のクリニックで部位脱毛を契約されていた方 → 当院「同一部位のコース」

・契約部位が当院での対象外の場合 → 希望の部位を選択可能

Bに該当する方

・すべての医療脱毛コースが対象

■ご利用時にご提示いただくもの

Aに該当する方

・サロンの経営状況などにより、契約の継続が難しくなった場合の契約内容が確認できるもの

※契約書は紙・電子いずれの形式でも可能

※コース契約をされていた場合は、コースの消化回数などが明記されているもの

Bに該当する方

・キレイパスの予約画面

■注意事項

・申込状況により、事前の告知なく終了となる場合がございます。

・他の割引との併用はできません。

※中途解約は可能ですが、未消化分が半年を超えた場合は解約不可となります。

院長コメント

美容医療は本来、患者さまの人生を前向きにするためのものであり、そのような不安や不信感を抱かせてしまう現状を非常に残念に思っています。

当院が今回導入するプランは、被害を受けた方だけでなく、もう一度脱毛に挑戦したいけど、クリニック選びに不安を感じている方にも、安心してご利用いただけるように、との思いから生まれたものです。

明瞭な料金体系や都度払い制度、多彩な美容医療メニューを通じて、安心して通っていただける環境を整えております。これからも誠実な医療を提供し、長く信頼されるクリニックを目指してまいります。

【院長プロフィール】

政井 哲兵（まさい てっぺい）氏

鹿児島大学医学部卒業後、東京都立府中病院（現・多摩総合医療センター）、日本赤十字社医療センターなどで経験を積み、2014年に「佐久平エンゼルクリニック」を開院。2016年に法人化し、2023年には同クリニックに併設するかたちで、美容皮膚科「佐久平エンゼルクリニック the Beauty」を開院。

現在、「佐久平エンゼルクリニック」および「佐久平エンゼルクリニック the Beauty」の統括院長兼理事長として医師の立場から、産婦人科・美容医療の両領域に携わっています。

X：https://x.com/teppeimasai

【資格】(※一部抜粋)

・日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

・日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医

【所属学会】

・日本産科婦人科学会

・日本生殖医学会

・日本受精着床学会

・日本卵子学会

クリニック紹介(婦人科と美容クリニック)

■佐久平エンゼルクリニック the Beauty

あなたのなりたいを叶えるために

佐久平エンゼルクリニック the Beautyは、“美容医療の敷居を低く、より身近に” をコンセプトに、“いつでも・誰でも・お手頃価格で・確かな医療”を受けられる新しいカタチの美容皮膚科です。

従来の「高額」「痛い」「ダウンタイムが長い」といった外科的治療中心の美容医療の概念を変え、脱毛、美肌治療、シミ取りなどのライトな美容治療（ファスト美容）をお気軽に体験いただける、佐久平発ファスト美容クリニックを目指しています。

［診療時間］9:30～18:30

［営業日］毎日営業

※不定休(休診日はクリニックへご確認ください)

https://sakudaira-beauty.jp/

■佐久平エンゼルクリニック

患者様一人一人のための効果的な治療をご提供

当院では約10%の方が体外受精以外の一般不妊治療（タイミング法、人工授精）で妊娠していますので、体外受精以外の方法で妊娠する可能性が高いと判断できる方には一般不妊治療をしっかり行っていきます。当院では完全オーダーメイド（自由診療の場合）による不妊治療で、患者様一人一人に合った無駄のない、効果的な治療を提供していきます。

［診療時間］午前：8:30～12:00（最終受付11:30）

午後：14:00～18:00（最終受付17:30）

［休診日］土曜日・水曜日の午後、日曜日・祝日

https://www.sakudaira-angel-clinic.jp/

【会社概要】

社名：医療法人佐久平リプロダクションセンター

所在地：〒385-0021長野県佐久市長土呂字宮ノ前1210-1

理事長：政井 哲兵

設立：2016年9月(創業2014年4月)

事業内容：生殖医療専門クリニック（体外受精、顕微授精、凍結胚移植等）、各種不妊症検査（精液検査、血液検査等）、美容皮膚科（脱毛・美肌治療・アートメイク等）、オンライン診療及びオンラインショップ(メディカルダイエット、スキンケア、ピル処方)

Instagram：https://www.instagram.com/sakudaira_angel/

X：https://x.com/theBeautyKstyle

公式LINE：https://lin.ee/Q0VVtCk