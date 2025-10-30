【LINEヤフー】MSCI ESG格付けにおいて最上位ランク「AAA」を5年連続で獲得

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は「MSCI ESG格付け」において、2025年10月付で最上位の「AAA」を5年連続※1で獲得しました。「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」にも継続定されています。

※1：旧Zホールディングス株式会社からの通算

Produced by MSCI ESG Research as of October 21, 2025.

「MSCI ESG格付け」は、業界固有のESGリスクおよび、同業他社と比較した当該リスクに対する管理能力に応じて、最上位ランクのAAAから最下位ランクのCCCまで7段階で格付けされるもので、ESG投資の世界的な評価指標とされています。

LINEヤフーは、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が採用する、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」などの国内株式を対象とした6つのESG指数（インデックス）※2すべての構成銘柄となっています。これらの他、国際的なサステナビリティ指標の先駆けとして開発されたインデックスシリーズ「Dow Jones Best-in-Class World Index※3」および「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index※3」の構成銘柄にも5年連続で選ばれています※4。

※2：MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数、MSCI日本株女性活躍指数、FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、S&P/JPX カーボンエフィシェント指数、Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）

※3：「Dow Jones Sustainability World Index」、「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index」から名称変更（2025年2月10日）

※4：プレスリリース「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）に 5年連続で選定(https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/016726/)」（2024年12月）

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、マテリアリティ（重要課題）に基づき、目標を掲げながら環境・社会・ガバナンスの各側面においてさまざまな取り組みと開示を積極的に進め、社会課題の解決とサステナブルな社会の実現に貢献していきます。

