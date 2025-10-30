【オーシャンビュー海鮮丼】福津市 福間海岸徒歩1秒に海鮮丼専門店＜オ魚ソウル＞がオープン

海岸まで徒歩1秒！オーシャンビューの最高ロケーション。

国産の厳選食材で作り上げる海鮮丼が誕生。

株式会社NOKYDオ魚ソウル ロゴマーク福間海岸徒歩1秒、海を望みながら味わう絶景海鮮丼

SUN EFFECT1階に新たにオープンするオ魚ソウルは、国内の食材と生産者の魂を丁寧につないだ海鮮丼専門店です。

食材を提供していただく生産者さんの元へは直接足を運び、現場を見て、耳を傾け、会話をしてきました。

オ魚ソウルの海鮮丼には、私たちの魂と、携わっていただいている全ての方々の魂が込められています。

また、海鮮丼を味わっていただく景色にもこだわりました。

光の道でも有名な福間海岸をのぞむSUN EFFECTのロケーション。

店舗は福間海岸から徒歩1秒とまさに海の目の前に位置します。

どこまでも広がる海の絶景を眺めながら、こだわりの海鮮丼をいただく。

そんな特別な食事体験をお届けします。

新鮮な魚介をふんだんに使用したメニュー

日中は青く輝く景色をお楽しみいただけます福間海岸名物のサンセット

海鮮丼で使用する魚介は中央卸売市場で仕入れ、お店に直送しています。

定番の商品から、季節ごとの旬の食材を使用した海鮮丼まで、豊富なメニューをご用意しています。

【オ魚ソウルメニュー 一覧】※内容は変更になる場合がございます

＜こだわり海鮮丼＞

・海鮮丼 極(海鮮8種) ・海鮮丼 上(海鮮6種) ・サーモンいくら丼

＜定番海鮮丼＞

・生サーモン丼 ・サーモン炙り丼 ・甘エビ丼 ・マグロ丼 ・鯛丼

＜ミニ丼＞

・ごまカンパチ丼 ・ごま鯖丼 ・ごま鯛丼 ・生サーモン丼 ・サーモン炙り丼 ・マグロ丼・鯛丼

＜単品お料理＞

・ごまカンパチ ・ごまさば

＜揚げ物＞

・エビフライ ・三陽のアジフライ

各分野のプロフェッショナルから仕入れた厳選食材

オ魚ソウルの海鮮丼は、各分野のプロフェッショナルたちに支えられ誕生しました。

海鮮丼で使用している魚、米、出汁、醤油、味噌、そのいずれにも生産された方々の魂が宿っています。

これらの食材を使用して作り上げたオ魚ソウルだけの一杯をぜひご堪能ください。

【ご協力いただいた方々】

出汁/メニュー監修：煮干しのビリー様

魚：福栄水産様

米：中村農園様

味噌：まるは醤油味噌醸造元 朝倉調味料株式会社様

醤油：タケシゲ醤油様

店舗概要

店名：オ魚ソウル

所在地：福岡県福津市西福間3丁目48-1 SUN EFFECT 1階

アクセス：西鉄バス「福間海岸」バス停から徒歩約3分

営業時間：11:00～17:00(L.O.16:30)※季節や天候により変更になる場合がございます

定休日：不定休

Instagram：@osakanasoul