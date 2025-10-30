ＳＥＮＤＡＩ ＣＯＲＥ ＣＯＭＰＡＮＹシンポジウムを開催します！

仙台市

このたび、仙台市ではＳＥＮＤＡＩ ＣＯＲＥ ＣＯＭＰＡＮＹシンポジウム「人と組織を磨き、ブランドで勝つ」を開催します。本シンポジウムは、市内外の成長企業の取り組みの紹介や企業間ネットワーク強化を図ることで、市内企業の成長・変革機運を醸成し、地域中核企業の輩出を促進することを目的としています。

シンポジウムでは、Orbray株式会社代表取締役社長である並木里也子氏を講師にお招きし、人・組織・ブランドの視点から、地方だからこそ描ける成長戦略ついてお伺いします。また、地域中核企業としての成長を目指す市内企業の経営者と並木氏のパネルディスカッションのほか、参加者との交流会も行います。

皆様のご参加をお待ちしております。

開催日時

2025年11月18日（火）13:30～

会場

エルパーク仙台 ６階

参加費

無料

プログラム

（１）オープニング（市長あいさつ・集中支援企業の紹介・フォトセッション）

（２）基調講演「地域とともに輝く未来を」

（講師）Ｏｒｂｒａｙ株式会社 代表取締役社長 並木 里也子 氏

（３）パネルディスカッション

（登壇者）仙台市地域中核企業輩出集中支援事業の令和７年度選定企業

・お茶の井ヶ田株式会社 代表取締役 井ヶ田 健一 氏

・株式会社チャレンジドジャパン 代表取締役 白石 圭太郎 氏

・株式会社日本眼科医療センター 代表取締役 郡山 知之 氏

・株式会社パルックス 代表取締役 小松 久昭 氏

・株式会社Ｂ・Ｉ 代表取締役 二階堂 孝宏 氏

（４）ネットワーキング交流会

参加方法

以下のウェブサイトよりお申し込みください。

（ＵＲＬ）https://logoform.jp/form/3PrJ/1257760

※申込期限 １１月１７日（月）１７時

問合せ

仙台市 経済局 産業政策部 中小企業支援課

TEL：022-214-7338

Mail：kei008040@city.sendai.jp