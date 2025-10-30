「アイリス甲賀物流センター」竣工

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、アイリスグループのアイリスシンヨー滋賀工場として稼働していた土地および建物を「アイリス甲賀物流センター」として再建し、2025年10月30日に竣工しました。

アイリスシンヨー滋賀工場は、当社が2007年にシンヨー化成株式会社をグループ化した際に取得した工場です。同工場は、建材用平板・波板を中心に製造する拠点として稼働してきましたが、アイリスグループの株式会社アイリスプロダクトに製造および業務を統合し、今後はアイリスオーヤマの物流拠点として機能します。

「アイリス甲賀物流センター」は、国道1号に面しており、車で甲賀土山インターチェンジまで約10分、甲南インターチェンジまで約20分と主要道へのアクセスに優れています。既存の三田工場や米原工場、2026年竣工予定の舞鶴工場に、「アイリス甲賀物流センター」を追加することで、近畿・中部地方を中心とした物流網の強化を行い、商品や有事の救援物資などの安定供給に寄与します。

当社は今後も製造・物流拠点の強化を行うことで、多様なニーズに対応する供給体制を構築し、快適な生活の実現に貢献していきます。

■アイリス甲賀物流センター 概要

所在地：滋賀県甲賀市土山町大野3022

総投資額：約40億円

稼働日：2025年10月30日より順次

敷地面積：13,189平方メートル

延床面積：25,562平方メートル （鉄骨4階建て）

従業員数：約30人（※）

（※）本格稼働時の正社員・パート社員での予定人数。