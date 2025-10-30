売れるネット広告社グループ、修学旅行向け端末申込が1,700台突破！～連結子会社JCNTの安定収益が拡大中～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）のグローバル情報通信事業・連結子会社である株式会社JCNTは、来年春の修学旅行利用の申込みが1,700台を突破いたしましたことをご報告いたします。これは、2025年9月2日にお知らせいたしました、春プラン申込の開始時期を早めたことで、早期に端末を確保したいというお客様のニーズに対応できている成果と認識しており、当社としても早期に必要台数を確保することでコスト削減を見込め、当社の堅実かつ安定的な成長に寄与するものと考えております。今後も、修学旅行に参加される学生・生徒の皆様の貴重な体験の一助となれるようなサービスを展開してまいる所存です。

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の取引実績】

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の2025年７月期実績】

【売れるネット広告社グループ「JCNT」2026年７月期業績予想】

【今後の展望】

今後、当社は受注数を増やしていくとともに、生産効率・顧客満足度を高める施策を行っていくことで、より長期にわたりご利用いただけるサービスの提供を行う体制構築を強化してまいります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平

E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520