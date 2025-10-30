DNA Paris Design Awards 2025 ｜AREA Paris がインテリア部門 WINNER（最優秀賞） を受賞

株式会社 NODA Japan

日本発の家具・インテリアブランド「AREA」（株式会社 NODA Japan）は、このたび2025 年度のDNA Paris Design Awardsにおいて、海外店舗「AREA Paris（パリ／フランス）」がインテリアデザイン部門にて “WINNER（最優秀賞）” を受賞しました。

加えて、プロダクトデザイン部門において、弊社製品“sideboard HASHIRAMA” および“chair A-10” が“Honorable Mention（特別賞）” に選出されました。

DNA Paris Design Awards について

DNA Paris Design Awards は、フランス・パリを拠点に開催される国際デザインアワードで、建築、インテリア、ランドスケープ、グラフィック、プロダクトの5 部門を通じて、創造性・革新性・美学・機能性の観点から世界中のデザインを評価します。

DNA Paris Design Awards “WINNER”

受賞： AREA Paris （インテリアデザイン部門／ WINNER）ルーブル美術館に程近く、パリの街並みに馴染む伝統的なファサード4 rue de l'Universite 75007 Paris FRANCE日本の建築意匠を踏襲しつつ、AREAならではの新たな解釈で構築された。

選出理由：

ヨーロッパでの旗艦店となるAREA Paris は、 ブランドのフィロソフィー「素材・つくり・デ ザイン」の三位一体を具現化し、日本の美意識「侘び寂び」を空間デザインに昇華させた ショールーム構成が高く評価されました。

[ 受賞ページ ]

https://dna.paris/winner/zoom.php?eid=71-93959-25

DNA Paris Design Awards “Honorable Mentions”

受賞作品：sideboard HASHIRAMA（プロダクトデザイン部門／ Honorable Mention）sideboard HASHIRAMA受賞作品：chair A-10（プロダクトデザイン部門／ Honorable Mention）chair A-10

選出理由：

両プロダクトは、AREA が掲げるデザイン哲学を忠実に体現しつつ、伝統的な日本の家具文化と現代のモダン設計を融合させたモデルとして、国際審査の場でその完成度と文化的価値が認められました。



[ 受賞ページ ]

sideboard HASHIRAMA

https://dna.paris/winner/zoom.php?eid=71-93864-25

chair A-10

https://dna.paris/winner/zoom.php?eid=71-93709-25

[ 野田 豪 コメント]

「AREA Paris は、ただのショールームではなく、“日本の精神性を感じる空間” として構想しました。

素材の呼吸や陰影の美しさを通じて、来訪者が静かな感動を覚えるような体験を目指しました。

また、今回Honorable Mention を受賞した“sideboard HASHIRAMA” と“chair A-10” は、日本の伝統的な美意識と現代的な機能性を融合させたプロダクトです。“素材・つくり・デザイン” にこだわるというAREA の根幹を形にし、静けさの中にある力強さ、控えめでありながら確かな存在感を追求しました。これらの作品を通じて、“侘び寂び”という日本特有の価値観が、世界のデザインシーンの中でも共感を生むことをうれしく思います。」

エクゼクティブブランドディレクター・家具デザイナー 野田 豪（Go Noda）について

1967 年、日本生まれ。家具デザイナー。

2003 年にインテリアブランド「AREA」を立ち上げ、メインデザイナーとして総指揮を執る。日本国内での人気を確立した後、2019 年にフランス・パリのサン＝ジェルマン＝デ＝プレに「AREA Paris」をオープン。続いて2023 年にはアメリカ・ニューヨークに「AREA New York」を出店し、日本の家具ブランドとして初めて真のグローバル展開をスタートさせた。

野田 豪は、AREA のエグゼクティブブランドディレクター兼家具デザイナーとして、素材選び、造形の精緻さ、そして「侘び寂び」に根ざした日本的感性を背景に、家具・空間を通じて“日本から世界へ”のメッセージを発信している。今回の受賞は、彼が掲げるブランド理念「愛ある居場所づくり」を体現した成果とも言える。

【お問い合わせ先】株式会社 NODA Japan 担当：永井

電話番号：03-3479-5553 e-mail : press@area-japan.co.jp