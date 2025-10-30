SUBARUの企業城下町 太田市がSUPER GTに初参戦！？市PRブースで、SUBARUとコラボした缶バッジづくりやプレゼントキャンペーンを開催します！

群馬県太田市がSUPER GTにPRブースを初出展！

群馬県太田市太田市ブースで自分だけのオリジナルカラーの缶バッジを作ろう！

群馬県太田市は、自動車メーカー・SUBARUとともにものづくりのまちとして発展してきました。今回、モビリティリゾートもてぎで開催される「SUPER GT Round8」に合わせて、SUBARUとコラボした市のPRブースを出展します。様々なコンテンツを通して、SUBARUファンの皆様をはじめ、来場者の皆様にまちの魅力をPRします！

魅力がいっぱい！太田市ブースのみどころ

ブース担当者からメッセージ

太田市とSUBARUの両ブースを訪れた方にプレゼント！- "ものづくり"を体験！オリジナルぬり絵缶バッジづくり- 太田市×SUBARUグッズが貰える！ブースラリーキャンペーン- ものづくりのまち太田 自慢のふるさと納税返礼品展示- SUBARUとの対談企画を収録したまちのガイドブック配布- 自動車ライター マリオ高野氏によるトークショー

「自分だけのカラーのSUBARU車缶バッジを作れる体験イベントや、太田市ブースとSUBARUブースを両方訪れていただくことでグッズが貰えるキャンペーンなど、まさに太田市とSUBARUの"共創"のあり方を体感していただけるイベントをご用意しました！

SUBARUファンの皆様はもちろん、自動車ファンの皆様、SUPER GTファンの皆様、自動車産業の息づくまちの魅力を体感しに、ぜひ太田市ブースへお越しください！」

SUPER GT Round8について

11月1日（土）と2日（日）の2日間、栃木県のモビリティリゾートもてぎで「2025 AUTOBACS SUPER GT Round8」が開催されます。国内最高峰の自動車レースシリーズ「SUPER GT」の最終戦で、GT500クラスとGT300クラスのマシンが、今シーズンのチャンピオンをかけて熱い戦いを繰り広げます。

1日（土）は公式練習と予選、2日（日）は決勝レースが行われ、決勝では全63周の迫力あるレースが展開される予定です。

また、会場ではデモンストレーション走行や各メーカーのブース出展、グッズ販売など、ファンの皆様が楽しめるイベントが盛りだくさんです。

イベントインフォメーション

【SUPER GT Round8 太田市PRブース】

会 場：モビリティリゾートもてぎ

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1

開 催 日：令和7年11月1日（土）、2日（日）

開催時間：7:30～16:00

※缶バッジづくり・ブースラリキャンペーン景品は無くなり次第終了

※マリオ高野氏トークショー開催予定時間（各回30分程度）

11月1日（土）：１.11:00頃～、２.15:30頃～

11月2日（日）：9:00頃～

主 催：太田市

協 力：株式会社SUBARU

太田市概要

太田市（おおたし）は関東平野の北部、群馬県南東部に位置し、自動車製造を中心とした全国有数の工業都市である一方、利根川や渡良瀬川の恵みと金山・八王子丘陵の豊かな緑あふれるまちです。

上毛かるた「つる舞う形の群馬県」と謳われるちょうど首のあたりに位置していますが、首都圏から90km圏内で北関東自動車道が太田市の北部地域を通過して関越・東北自動車道と接続しています。また、東武鉄道の特急りょうもうやリバティりょうもうを利用すれば、浅草駅や北千住駅から太田駅まで1時間半程度と都心からのアクセスも良好です。

太田市の特長 ものづくりのまち

太田市はSUBARUの企業城下町として自動車製造を中心に発展してきました。現在は食品や家電、アウトドアグッズなど幅広い分野にその裾野を広げ、全国有数のものづくりのまちとして、北関東1位の製造品出荷額等を誇ります。

スポーツのまち

太田市は男子プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」のホームタウンです。また、SUBARUの陸上競技部や硬式野球部も太田市を拠点に活躍しています。2023年春に完成した新アリーナ「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、日本最高峰のセンタービジョンやサウンドシステムを兼ね備え、太田市のスポーツの一大拠点となっています。

歴史のまち

太田市は古典文学「太平記」に登場する名将で、鎌倉時代後期から南北朝時代を生き抜いた「新田義貞」のゆかりの地です。市内に点在する新田荘遺跡（にったのしょういせき）は国の史跡に指定されています。また、戦国有力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名城「史跡金山城跡」は日本100名城として人気のスポットです。

文化のまち

太田市の自慢の文化施設は太田駅前の太田市美術館・図書館です。現代アートを中心にした企画展や世界中の絵本や児童書、デザイン・美術・建築などのアートブックや雑誌があり、スロープや螺旋階段など建築を楽しみながら、ウィンドウショッピング感覚で触れることができます。1階にはカフェ、最上階には屋上庭園があり、くつろぎの時間を過ごせます。

農業のまち

太田市の特産品では、やまといも・小玉すいか・やよいひめ（いちご）・ブリックスナイン（トマト）などがあります。その他にも、ホウレンソウ、モロヘイヤ、ネギなども高い生産量を誇ります。また畜産業も非常に盛んで、酪農・肉用牛肥育・養豚・養鶏などが行われています。