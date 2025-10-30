“預ける前に整える”という新習慣を提案｜収納×トランクルーム「POCHE（ポシュ）」、梅田豊崎に新店舗オープン

「トランクルーム×収納」という新しい選択肢を

株式会社伊藤佑都市企画

株式会社伊藤佑都市企画（本社：大阪市中央区、代表取締役：伊藤侑祐）は、

直営トランクルームブランド「POCHE（ポシュ）」の新店舗

「ポシュ梅田豊崎店」を2025年11月10日（月）にオープンいたします。



オープンに先立ち、11月7日（土）～8日（日）に無料内覧会 を開催し、モデルルームの見学や「お片付け相談会」、来場者プレゼントなど、暮らしを整えるための体験イベントを実施いたします。

“預ける前に整える”という新習慣「トランクルーム×収納」

POCHEは、単なる「荷物の保管場所」ではなく、“暮らしを整えるストレージ” を目指すブランドです。

「預ける前に整える」という新しい発想のもと、整理収納アドバイザー「お片付けコンシェルジュ(R)」 との提携による、ポシュ梅田豊崎店開業と併せて契約者限定の整理収納サポートキャンペーンを実施いたします。

【選べる整理収納キャンペーン】

１.ご自宅整理サポートプラン

ご自宅で「預ける物」と「残す物」を一緒に整理し、収納を最適化

▷家が片付かず、何を預けるか迷っている方へ

２.トランクルーム収納サポートプラン

トランクルーム内での仕分け・棚設置・収納レイアウトをサポート

▷限られた空間を効率的に使いたい方

このサービスにより、トランクルーム利用の「前」と「後」をサポート。

POCHEは、“モノの預け先”から“暮らしを整えるパートナー”を目指します。

無料配送サービス、ラック無料レンタルキャンペーンも併せて実施いたします。

「ポシュ梅田豊崎店」オープン概要

店舗名：POCHE（ポシュ）梅田豊崎店

オープン日：2025年11月10日（月）

内覧会日程

2025年11月7日（金）12:00～17:00

2025年11月8日（土）10:00～15:00

※両日とも入場無料

会場：大阪市北区豊崎2丁目４-３ 公成新御堂ビル

アクセス：大阪メトロ御堂筋線「中津駅」 4番出口より徒歩６分

内容：モデルルーム見学・お片付け相談会・ノベルティ配布など

主催：株式会社伊藤佑都市企画

※内覧会は予約不要。両日とも上記開催時間内で自由にご来場いただけます。

不動産再生から生まれる「街にやさしい収納空間」

伊藤佑都市企画は、空き区画や古ビル、遊休地などの再生を通じて都市に新たな価値を生み出すことを使命としています。

【POCHE/ポシュ】はその取り組みの一環として、「不動産再生 × 暮らしの価値創造」 を実現する直営トランクルームブランドとして展開。

同社が手掛けるシェアオフィス事業「OFFiTs/オフィッツ」と並び、地域の空間資源を活かした事業拡大を進めています。

今後の展開

・「トランクルーム×収納」モデルを全店舗に順次展開

・収納相談会など、イベントの継続開催

・SNS・Webメディアを通じた活用事例やトランクルームの価値向上等の発信強化

株式会社伊藤佑都市企画について

伊藤佑都市企画は、関西を拠点に不動産の企画開発・再生事業を展開。

都市の空き区画や老朽建物の活用を通じ、トランクルーム・シェアオフィス・商業施設など多様な空間づくりを行っています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社伊藤佑都市企画

トランクルーム事業部 担当：霜野

TEL：0120-952-086（受付時間：10時～17時）

MAIL：trunk@poche-life.com

住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-6 伊藤佑ビル大阪本町

Web：https://trunk.poche-life.com/