【NHKカルチャー】“開運のカリスマ”水晶玉子が語る！2026年の運気を味方につける秘訣とは～抽選で個人鑑定が当たる特典付き講座、オンライン配信も実施！～

株式会社エヌエイチケイ文化センター占術研究家 水晶 玉子さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322014.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322015.html

『水晶玉子のオリエンタル占星術 開運暦2026』刊行記念講座

2026年は「星宿（せいしゅく）」の年。

時間をかけて目標に向かう好機とされるこの年を前に、占術研究家・水晶玉子氏による特別講座「水晶玉子の2026年開運祈願トーク」が、NHK文化センター梅田教室にて開催されます。

本講座は、最新刊『水晶玉子のオリエンタル占星術 開運暦2026』の刊行を記念したもので、教室での受講に加え、全国どこからでも参加可能な【オンライン配信】も実施。

見逃し配信もあり、忙しい方でも安心して受講できます。

講座では、200年に一度の「時代の大転換期」における運気の波に乗る方法を、水晶氏が独自のオリエンタル占星術をもとに解説。

27の本命宿別に開運の秘訣を伝授するほか、警戒すべき「七曜陵逼」や「魔のウィーク」の対策、幸運を呼ぶ吉方位旅など、2026年を充実させるヒントが満載です。

【教室参加者限定！豪華特典】

抽選で1名様に、水晶玉子先生による“個人鑑定”が当たる！

【教室・オンライン共通特典】

＜書籍つきコース＞には、水晶玉子先生の“直筆サイン入り”書籍を事前送付！ファン必見の特典です。

水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026 集英社インターナショナル

◆オンライン配信もあり、全国どこからでも受講可能です（見逃し配信あり）

◆水晶玉子先生へのご質問募集中

https://forms.gle/vtPMaPh77GjEvzqx6

水晶玉子の2026年開運祈願トーク

講師：占術研究家 水晶 玉子

開催形式：教室＆オンライン

開催日時：2025年11月9日（日）13:30～15:00

受講料：会場受講 会員・一般 5,500円（税込）※書籍つきコースは＋2,000円

オンライン 会員・一般 3,500円（税込）※書籍つきコースは＋2,429円（郵送代込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322014.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322015.html