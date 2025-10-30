既存Webサイトの無料アプリ化ソリューション「マネキアップ」をローンチ

株式会社電通ダイレクト

株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区 代表取締役：神埜 雄一、証券コード：4293）の連結子会社である株式会社電通ダイレクト（本社：東京都港区 代表取締役：近藤 一成、以下電通ダイレクト）は、Webサイトを無料でアプリ化し、アプリ経由の売上に応じた成果報酬型で運用できる新ソリューション「マネキアップ」の提供を開始いたしました。マネキアップは、既存のウェブサイト（ECサイトやブランドサイト）を改修することなくアプリ化し、プッシュ通知やアプリCRM、ディープリンク（検索流入のアプリ囲い込み）などの機能を活用して、売上拡大と広告施策全体の効果最大化をワンストップでご支援します。

【ソリューション概要】



マネキアップは、既存のWebサイトを改修せずにiOS/Androidアプリを短期間で立ち上げる、成果報酬型のアプリ化ソリューションです。計測設計からアプリCRM運用、月次レポートまでを一気通貫で提供し、ECサイトや会員サイトの売上拡大と広告施策全体の効果最大化をスピーディに後押しします。

【導入ハードルを下げる、マネキアップの強み】

完全成果報酬型のため、初期費・開発/保守・運用改修・プッシュ配信の固定費は不要です。成果条件は案件ごとに柔軟に設計でき、月次見直しや契約期間の縛りなしでリスクを最小化します。初回打ち合わせから最短約1カ月でのリリースに対応し、デモアプリによる事前合意とApple/Google審査準拠の設計で、迅速かつ安心して導入いただけます。

【主な機能】

アプリを通じた集客（アプリストアの最適化）、顧客育成・販売促進（アプリCRM）、Webサイトとアプリを統合した分析機能をセットで提供いたします。ご利用中のCMS・ECカートシステム、Googleアナリティクスなどの分析機能とも併用できます。

【取引実績（アプリ化したサービス）例】

- ECストア（モール型、ブランドストア、ネイル、食品・酒、ベッド家具、生活用品、趣味（ホビー））- 求人サービス- イベント・チケット予約サイト- クラウドファンディング

そのほか、商品・キャンペーン等のコンテンツが充実し、SNSやYouTube、メディア、メルマガなどのSEO対策コンテンツを有するWebサイトは、本ソリューションのアプリ化に適しています。

【今後の展開】

電通ダイレクトは、「マネキアップ」を通じて、クライアント企業の売上拡大と広告施策全体の効果最大化に貢献し、アプリを活用したCRMとディープリンクによる検索流入の囲い込みまでを統合的にご支援します。成果条件の柔軟な設計により、トライアルから本格導入までスムーズに移行できる体制を整えています。

なお、本サービスの詳細資料をご用意しております。コーポレートサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■株式会社電通ダイレクトについて

通販事業者様を中心にコンサルティング、メディアプランニング、クリエイティブ制作、データ分析まで、事業成長をワンストップで支援しています。セプテーニグループが持つ豊富なアセットと、長年培ってきた通販知見を掛け合わせ、クライアント企業のビジネスを成功に導きます。

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通ダイレクト 広報担当

E-mail：info@ddir.co.jp

■株式会社電通ダイレクト

代表者名：代表取締役 近藤 一成

株主：株式会社セプテーニ・ホールディングス（100%出資）

事業内容：事業戦略設計

メディアプランニング・運用

クリエイティブ支援

EC支援

CRM

所在地：〒105-7001 東京都港区東新橋一丁目8番1号 電通本社ビル

URL: https://www.ddir.co.jp/