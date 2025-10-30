WordPress公式のコミュニティイベント「WordCamp Kansai 2025」に出展

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、2025年11月2日（日）にグランフロント大阪で開催されるWordPressユーザー・開発者が集うコミュニティイベント「WordCamp Kansai 2025」のセッションデイに出展することをお知らせいたします。

- 出展内容デジタルマーケティングや非対面営業の需要拡大に伴い、企業がWeb上で顧客接点を強化する取り組みの代表例として、会員サイトの構築・活用に関する要望が増加しています。国内で最も多くのWebサイトに採用されているCMS「WordPress」（※1）は、豊富なプラグインによるサイト機能の拡張が可能で、要件にマッチしたプラグインを採用することで、サイト制作の生産性向上を実現できます。一方、制作・開発エンジニアや制作ディレクター・クリエイター側では、WordPress採用の際に問い合わせや各種申込などのフォーム入力された個人情報を取り扱う顧客管理におけるセキュリティ対策を慎重に検討する必要があります。コロナ禍以降は顧客接点・顧客とのエンゲージメント強化を目的として「安全性を担保できるセキュアな環境で会員サイトを構築したい」という当社への問い合わせが増えており、こうしたニーズの高まりを受け、当社は主力製品のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL」とWordPressを連携した会員サイト構築のデモ体験などを通じて、本イベントに来場されたWordPress ユーザーや開発者の現状や課題に合わせた最適な対策をご紹介いたします。※1：出典Distribution of content management systems among websites that use Japanese（Q-Success）URL： https://w3techs.com/technologies/segmentation/cl-ja-/content_management- ブースの見どころ（１）ローコード開発プラットフォームとWordPressプラグインを活用した会員サイト構築デモ体験当社はクラウドサービスを軸としたシステム開発経験をもとに、WordPressプラグイン「SPIRALセキュアセッションマネージャー」を提供しています。このプラグインを用いてWordPressで作成したWebサイトと「SPIRAL」のデータベースを連携し、大量アクセスに対応したセキュアなログイン機能をもつ会員サイトを構築できます。構築したサイトでは顧客や会員向けの限定コンテンツの配信など、利用者ごとに最適なコンテンツを提供可能です。また、「SPIRAL」と「SPIRALセキュアセッションマネージャー」を用いた会員サイトの構築デモ体験ができます。（２）開発者向けSPIRALテストアカウント「エンジニアβ」の提供「SPIRAL」に関するナレッジが集約されている「SPIRALナレッジサイト（※2）」に会員登録いただいた方へ、「SPIRAL」の開発環境を実際にお試しいただけるテストアカウント「エンジニアβ」を提供いたします。Webアプリケーション構築や機能検証にご活用いただけます。（３）ホワイトハッカー監修「究極のセキュリティチェックシート」をプレゼントWordPressは世界中で広く利用されているCMSですが、その普及率の高さゆえにサイバー攻撃の標的となることも少なくありません。そこで、ご希望いただいた方へ、WordPressのセキュリティ強化に向けてグループ会社であるスパイラル アイギス株式会社の敏腕ホワイトハッカーが作成した「究極のセキュリティチェックシート」を配布いたします。その他、WordPressを活用して会員サイトを作成する際の参考資料なども配布いたします。安全なサイト運営の参考にご活用いただけます。ぜひ、お気軽に当社ブースへお立ち寄りください。※2：「SPIRAL ナレッジサイト」当社が運営する、「SPIRAL」に関するナレッジが集約されたWebサイトです。「SPIRAL」を使用した要件に対する最適な設計、運用方法、アップデート情報の共有などを通して、ユーザーやパートナーのお困りごとが解消され、仕事が「前進」するサイトを目指しています。また、パートナーのPR領域や、サイト利用者間や当社とのコミュニケーションの場を用意することにより、ビジネスの「前進」にも寄与いたします。URL： https://knowledge.spirers.jp/- 「WordCamp Kansai 2025」開催概要【名称】 WordCamp Kansai 2025【URL】 https://kansai.wordcamp.org/2025/【日時】 【コントリビューターデイ】2025年11月1日（土）11:00受付開始【セッションデイ】2025年11月2日（日）9:00受付開始※当社は11月2日（日）の「セッションデイ」のみ出展いたします。【会場】 グランフロント大阪 タワーC 8階 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム C(https://www.kc-space.jp/)【主催】 WordCamp Kansai 2025 実行委員会【イベント参加に関する備考】 https://kansai.wordcamp.org/2025/tickets/イベント参加には事前申し込みが必要、チケット購入制です。上記URLよりご確認ください。※参加する内容によって金額が変動します。- 「SPIRAL」とは「SPIRAL」は、国内最大規模のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」と、Webサイトや業務アプリケーションの作成ができるローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.2」の総称です。「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上（2025年4月末時点）の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。URL： https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/「SPIRAL ver.2」は、Webサイトの作成から登録データの運用までワンストップでできる機能を揃えたローコード開発プラットフォームです。国際化対応はもちろんのこと、業務担当者にもご利用いただける管理画面だけでなく、開発会社が必要とするWebアプリケーションやサイト運営に必要なコンポーネントが揃っています。プログラミング知識がなくても、マウス操作で自社専用のWebアプリケーションを手に入れることができます。URL： https://spiral.pi-pe.co.jp/- 「SPIRALセキュアセッションマネージャー」とはWebコンテンツの内容が会員属性で切り替わるセキュアな顧客専用サイトや会員サイトが安全に短期間で制作できるWordPress公式プラグインです。官公庁や金融機関も信頼する強固なセキュリティに守られた環境で、会員サイトを安全に運用できます。プログラム知識は不要でWordPressの編集画面で簡単に実装することができ、お客様の目的や用途に合わせたカスタマイズが可能です。URL： https://www.spiral-platform.co.jp/solution-app/wp-mls/- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。