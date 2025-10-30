芸能人御用達の焼肉店『牛恋』が”幹事様に嬉しい”予算に合わせて選べる『忘年会コース』を11月よりスタート！“牛恋自慢のお肉”と“120分飲み放題”を堪能できる3つのプラン！

株式会社K-KING foods

GACKT氏、竹内涼真氏など数多くの著名人が通う人気焼肉店「牛恋」は2025年11月1日(土)より忘年会シーズン限定で『忘年会コース』を提供します。

今年の『忘年会コース』は予算に合わせてお選びいただけるよう3種類のコースをご用意しました。

※写真はイメージです。

■『忘年会コース』内容

■5,500円コース

お手頃価格でお肉はもちろん、デザートまで楽しめる全15品の限定コース。

【前菜】

キムチナムル3種盛り/チョレギサラダ

ネギンチュ

【お肉】

タン塩/タンカルビ/ピースビーフ/ハラミ

ゲタカルビ/和牛カルビの月見焼きすき(卵黄付)

シマチョウ/おすすめの豚ホルモン

【お食事】

カルビクッパ(ハーフサイズ)

【デザート】

選べるアイス[バニラor抹茶orゆずシャーベット]

【ドリンク】

・120分飲み放題

『和牛カルビの月見焼きすき』

■7,700円コース

当店自慢の赤身肉と希少部位を味わえるバランスの良い全17品の限定コース。

【前菜】

キムチナムル5種盛り/チョレギサラダ

【お肉】

上タン塩/タンカルビ

赤身サイコロステーキ(トリュフソース付)

日替わり希少部位2種

ハラミ/シマチョウ/和牛ホルモン

和牛サーロインの月見焼きすき(卵黄付)

【お食事】

鶏だし冷麺(ハーフサイズ)

【デザート】

選べるもなか[牛恋もなかor牛恋チョコもなか]

【ドリンク】

・120分飲み放題

『和牛サーロインの月見焼きすき』

■9,900円コース

“和牛”や“特選”にこだわり尽くした特別な日にぴったりの全18品の最上級コース。

【前菜】

キムチナムル5種盛り/チョレギサラダ

ネギンチュ

【お肉】

上タン塩/ピースビーフ/和牛サーロインステーキ

上ハラミ/特選カルビ/日替わり希少部位

おすすめ牛ホルモン3種盛り

【お食事】

恋タン麺※コムタン麺(ハーフサイズ)

【デザート】

選べるもなか[牛恋もなかor牛恋チョコもなか]

【ドリンク】

・120分飲み放題

『和牛サーロインステーキ』 ※写真はイメージです。

※価格は税込表記です。

※サービス料込です。

※飲み放題は90分ラストオーダーとなります。

※お席は120分制です。

※空席がある場合に限り、当日予約可能です。

▼店舗のご予約はこちら

https://ushikoi.co.jp/storelp

■忘年会に最適な環境が整っています！

【好立地】

神田、新宿、恵比寿、渋谷、池袋に6店舗を展開しており、全店最寄りの駅から徒歩5分以内とアクセス良好です。

【団体様のご予約・貸切利用が可能】

「牛恋」全店舗で貸切利用が可能です。お気軽にご相談ください。

【ロースターの排気システム完備】

「牛恋」各店舗では、ロースターの排気システムが備えられているため、衣服への臭い付着を最小限に抑えられています。

広々とした店内でゆったり焼肉を楽しめます！ ※写真は牛恋渋谷店です。

【GACKT、竹内涼真、数原龍友、長友佑都など。多くの肉好き芸能人御用達の「牛恋」】

2012年7月東京・神田に１号店を開店した「牛恋」は、現在では新宿、恵比寿、渋谷、池袋など都内に6店舗を展開し、連日多くのお客様にお越しいただき、予約が困難になりつつあります。



“コスパ最強・⾚身焼肉のカリスマ ”を掲げる「牛恋」は芸能人にもファンが多く、TVやSNSなどのメディアでも数多く取り上げられる人気焼肉店に成長しました。高級焼肉店のような上質な美味しい焼肉をリーズナブルに楽しめるコスパの良さが人気の秘密です。

【恋ノ輔からのひと言】

皆さんこんにちは。自称・焼肉博士の恋ノ輔です。

牛恋では予算に合わせて選んでいただけるよう3種類の『忘年会コース』をご用意いたしました。

実は...

5,500円コースには10月から秋限定商品として販売している『和牛カルビの月見焼きすき』

7,700円コースには4月のメニュー改定で追加された『赤身サイコロステーキ(トリュフソース付)』や『和牛サーロインの月見焼きすき』

9,900円コースには8月に周年祭限定メニューとして登場した『和牛サーロインステーキ』

が含まれており“2025年の牛恋”を感じられるコースにもなっているのだよ...。



【「牛恋」全６店舗】 ※営業時間は各店舗にお問合せください。

・神田店（TEL:03-5577-5875）東京都千代田区内神田3-6-13 JR「神田駅」から1分 ※日曜定休

・新宿1階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 1F 西武「西武新宿駅」から1分

・新宿2階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 2F 西武「西武新宿駅」から1分

・恵比寿店（TEL:03-6452-4115）東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 B1 JR「恵比寿駅」から1分

・渋谷店（TEL：03-6419-7712）東京都渋谷区渋谷 1-24-4 1F/B1 JR・東京メトロ「渋谷駅」から3分

・池袋店（TEL：03-6914-0155）東京都豊島区東池袋1-13-11 2F JR・東京メトロ「池袋駅」から5分



＜お客様のお問い合わせ先＞

最寄りの上記店舗までお問い合わせください。

■牛恋X(Twitter) https://twitter.com/ushikoi

■牛恋Instagram https://www.instagram.com/ushikoi

■牛恋TikTok https://www.tiktok.com/@ushikoi

■牛恋YouTube http://www.youtube.com/@ushikoi

■牛恋LINE https://lin.ee/vYuJjy2