Hakuhodo DY ONE¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¥êー¥Á¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆþ»¥µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒHakuhodo DY ONE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ÅÄÃæÍº»° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§¾®ºäÍÎ¿Í¡¢°Ê²¼ Hakuhodo DY ONE¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖWISE Ads¡×¤È¡¢´û¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¡Ö¥¢¥É¥êー¥Á¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¢¨1¤Î´ðÈ×¥µー¥Ó¥¹¡ÖAdRM-Exchange¡×¤Ë¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖAaaS¡×¢¨2¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¥êー¥Á¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ»¥µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Æ¥ì¥ÓCM±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óKPI¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤äÁÇºà¤´¤È¤Î¥æ¥Ëー¥¯¥êー¥Á¤ÎºÇÂç²½¡Ê¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡Ë¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏÀºåÌ¤ÊÊü±ÇÏÈ¤Î»ØÄê¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¸úÎ¨ÎÉ¤¯¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê±¿ÍÑ·¿¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hakuhodo DY ONE¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖWISE Ads¡×¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖAdRM-Exchange¡×¤òÏ¢·È¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¼è°ú¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨3 ¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡ÖAaaS¡×¤È¿·¤¿¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥æ¥Ëー¥¯¥êー¥Á¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê±¿ÍÑ·¿¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥Æ¥ì¥ÓCM±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
£±.¹âÅÙ¤ÊÆþ»¥ºÇÅ¬²½¡§
¡ÖAaaS¡×¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖWISE Ads¡×¤¬¡ÖAdRM-Exchange¡×¤Ø¤ÎÆþ»¥¶â³Û¤äÇÛ¿®ÀßÄê¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥æ¥Ëー¥¯¥êー¥Á¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
£².ºÇÅ¬¤ÊÊü±Ç°ÌÃÖ¤ÎÃê½Ð¡§
¡ÖAaaS¡×¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤È¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆCMÌ¤ÀÜ¿¨¼Ô¡ÊÄã²ó¿ôÀÜ¿¨¼Ô¡Ë¤Î»ëÄ°·¹¸þ¤òÍËÆü¡¦»þ´ÖÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥êー¥Á¤¬³ÈÂç¤¹¤ëºÇÅ¬¤ÊÊü±Ç°ÌÃÖ¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³.Ì¤ÀÜ¿¨¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¡§
¡ÖWISE Ads¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÇÛ¿®À©¸æ¤ÈÆþ»¥µ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Æ¥ì¥ÓCMÌ¤ÀÜ¿¨¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ì¥ÓCMÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
£´.±¿ÍÑÃæ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÈÄ´À°¡§
ÊüÁ÷´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿²áµîCM¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤â¥êー¥Á¼ÂÀÓ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÊüÁ÷Í½Äê´ü´ÖÊ¬¤Î±¿ÍÑ¤âÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²áµîCM¡ßÄÉ²ÃCM¡×¡Ö¥¿¥¤¥àCM¡ßÄÉ²ÃCM¡×¡ÖÊüÁ÷Í½ÄêCM¡ßÄÉ²ÃCM¡×¤Ê¤É¡¢ÀÜ¿¨¤Î¼ÂÀÓ¡¦Í½Â¬¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥Æ¥ì¥ÓCM±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¢£¡ÖWISE Ads¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
https://solutions.hakuhodody-one.co.jp/wise-ads
¡ÖWISE Ads¡×¤Ï¡¢À¸³èÆ°Àþ¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ëHakuhodo DY ONE¤Î¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼çÍ×¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äSSP¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢SNS¡¢¥Ë¥åー¥¹¡¦Æ°²è¡ÊOTT¡Ë¡¦²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¡¢²°³°¡¦²°Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÊDOOH¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇÞÂÎ¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®Àè¤òÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥êー¥Á¤ÎºÇÂç²½¤È¹¹ð¸ú²Ì¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸³è¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀÜÅÀ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¿¡ÖWISE Ads¡×¤¬¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥êー¥Á¤ò»ý¤ÄÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ´¹ñCMÏÈ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âHakuhodo DY ONE¤Ï¡¢¡ÖWISE Ads¡×¤Îµ¡Ç½³È½¼¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡¡¥¢¥É¥êー¥Á¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§https://arm.ntv.co.jp/
*2¡¡¹¹ð¶È³¦¤ÇÄ¹¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¹¹ðÏÈ¤Î¼è°ú¡×¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍ½Ìó·¿¡×¡Ë¤«¤é¡Ö¹¹ð¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¡×¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±¿ÍÑ·¿¡×¡Ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢ÇîÊóÆ²¤¬Äó¾§¤¹¤ë¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¼¡À¤Âå·¿¥â¥Ç¥ë¡ãAaaS(R)¤ÏÇîÊóÆ²¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ä
*3¡¡Hakuhodo DY ONE¥ê¥êー¥¹2025Ç¯7·î22Æü¡ØHakuhodo DY ONE¤Î¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖWISE Ads¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥É¥êー¥Á¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÈÏ¢·È¤·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¼è°úµ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï¡Ù https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202507222457/ ,
2025Ç¯8·î4Æü¡ØHakuhodo DY ONE¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¡Ê±¿ÍÑ·¿Á´¹ñCM¡Ë¡×¤Ø¤ÎÆþ»¥¤ò³«»Ï¡Ùhttps://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202508042560/¡¡
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHakuhodo DY ONE¡¡https://www.hakuhodody-one.co.jp
Hakuhodo DY ONE¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ðóÕÌÀ´ü¤è¤êÇÝ¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ÎÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°ÆÎÏ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¹âÅÙ¤Ê±¿ÍÑÎÏ¤Èµ»½Ñ³«È¯ÎÏ¡¢ÇÞÂÎ¼Ò¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸À¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¯ÅÀ¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ä¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ìó¤·¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÄó°ÆÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä´ë¶È¤È¤·¤Æ¶È³¦¿ï°ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î¡ÖONE¡×¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¾ï¤ËÄ©Àï¡¦Á°¿Ê¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©107-6316 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5ÃúÌÜ3-1 ÀÖºäBiz¥¿¥ïー
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ÅÄÃæÍº»°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ºäÍÎ¿Í
³ô¡¡¡¡¡¡¼ç¡§ ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×100¡ó
¼Ò¡¡°÷¡¡¿ô¡§ 3,172Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¡Ë
ÁÏ¡¡¡¡¡¡Î©¡§ 2024Ç¯4·î1Æü
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Âå¹Ô»ö¶È¡¦Åê»ñ»ö¶È
