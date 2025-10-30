体型やライフステージの変化に寄り添う「快適なエレガンス」を。 秋田の縫製工場発、わずか175gの“暖か革命ジレ” がMakuakeに登場。

株式会社SH.K.PRODUCT

株式会社SH.K.PRODUCT（本社：秋田県大館市、代表取締役：加藤義明）が手掛けるファクトリーブランド「aiile（エイル）」は、『快適に、エレガンスをまとう。今日の私を、もっと好きになる。』をコンセプトに、年齢による体型の変化、妊娠・出産といったライフステージの移り変わりに関わらず、“どんな体型の方でも美しく快適に”過ごせるインクルーシブなブランドを目指します。今回、わずか175gの軽さでダウン級の暖かさを実現した「エシカルエアリージレ」を、Makuakeにて2025年11月3日（月）10:00より先行販売します。ストレスフリーな着心地と上品なデザイン、洗濯機OKの機能性を両立しました。11月1日から3日間秋田オーパで開催するポップアップストアでは、実際に試着することが可能です。

もう、「暖かさ」と「お洒落」のどちらかを諦めない。

「アウターは便利だけど、カジュアルすぎる…」 「暖かいコートは重くて肩が凝るし、着膨れして見える…」 「子育て中で汚れても、すぐに洗える服が欲しい…」そんな、大人の女性が抱えるリアルな悩みに、私たち秋田の縫製工場が本気で応えたい。その想いで開発したのが「エシカルエアリージレ」です。

「エシカルエアリージレ」3つの特徴

1.【わずか175g】高機能エコ素材「AIR FLAKE」採用、驚くほど軽いのに羽毛のように暖かい

驚きの軽さと保温性を両立するのは、国内有数の繊維メーカー・クラボウ社が開発したエコ素材「AIR FLAKE」。特殊な製法で空気をたっぷりと含むため、ダウンのような暖かさを実現しながら、⽻⽑の飛び出しがなく、取り扱いも簡単です。また、わずか175gとスマホよりも軽く、着脱や持ち運びも楽チンです。

2.【中綿入りベストのイメージを変える】仕事も行事も休日も、自信を持って着ていける上品デザイン

今回使用しているのはクラボウ社と日本最大級のキルト工場である(株)三景栃木キルト工場の共同開発で、「AIR FLAKE」をシート状にしたものです。独自の加工により、表からも裏からもダウン特有のキルトステッチが見えないため『綺麗めスタイルにも馴染む上品さ、なのにダウンのように暖かい！』が実現しました。秋から冬を通して春まで、さまざまなシーンで活躍します。

3.【ご家庭で洗濯OK】忙しい毎日を助ける、イージーケア設計

洗濯機の手洗いモードで洗えます。シワになりづらく、お手入れ簡単です。また弱撥水のため、汚れが付きづらく急な雨の日も安心。

【ポップアップストアのご案内】

秋田県で実際に「エシカルエアリージレ」をご試着いただけるポップアップストアを開催します。

合わせて着られるコーディネートアイテムもたくさんご用意してお待ちしています。

aiile POP UP STORE

場所 : 〒010-0874秋田県秋田市千秋久保田町4-2

秋田OPA 1F

開催日 : 2025/11/1(土)～3(月祝)

時間 : 10:00-17:00

【今後の展望：すべての女性が「私」らしく輝ける服を。】

今回のジレが持つ「圧倒的な軽さ」と「ストレスフリーな着心地」は、私たちのブランドが目指す姿の第一歩です。引き続き、妊娠前～産後まで長く着られるマタニティウェアとしての機能や、プラスサイズの方、障害を持つ方など、これまで服選びに悩みを抱えていたすべての方に向けて、私たちの縫製技術を活かした「快適なエレガンス」を提案してまいります。

【Makuakeプロジェクト概要】

プロジェクト名： 【ご家庭で洗濯OK】秋田の職人が作る、軽くて暖かい"エシカルエアリージレ"

期間： 2025年11月3日（月）10:00 ～11月３日

URL： https://www.makuake.com/project/aiile2025/



リターン例（一部抜粋）：【超早割 30％OFF】エアリージレ 1着 20,790円（10名様限定）

【早割 20％OFF】エアリージレ 1着 23,760円（30名様限定）

【Makuake割 10％OFF】エアリージレ 1着 26,730円

【実行者・ブランド概要】

ブランド名：aiile(エイル)

会社名：株式会社SH.K.PRODUCT

代表者：加藤義明

所在地： 秋田県大館市山館字田尻182番地

公式サイト： https://aiile.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/aiile_official/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：加藤祥子

Email：info@aiile.jp

TEL：090-8442-9781