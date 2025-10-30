【沖縄・首里に新店舗OPEN】フレンチソーキそば専門店「Salmon Noodle 3.0 首里店」2025年11月1日（土）グランドオープン

縁petit株式会社

フレンチの技法と沖縄の伝統が出会う“フレンチソーキそば”

縁petit株式会社（本社：東京都北区／代表取締役：丸尾 聖）は、グループ本部である01ヌードルJAPAN株式会社の企画監修のもと、株式会社プラス・ワンと提携し、2025年11月1日（土）、沖縄・那覇市首里にフレンチソーキそば専門店「Salmon Noodle 3.0 首里店」をオープンいたします。

本店舗は、2025年9月に名護で誕生した「Crab Noodle 3.0」に続くシリーズ第2弾。

沖縄の伝統料理「ソーキそば」とフレンチラーメンの融合から生まれた“フレンチソーキそば”を、首里の地から新たにお届けします。

スペシャルサーモントリュフSOBA

「Crab Noodle 3.0」から「Salmon Noodle 3.0」へ。“フレンチソーキそば”の進化

2025年9月、名護で誕生した「Crab Noodle 3.0」は、フレンチ技法と沖縄の伝統「ソーキそば」を融合させた新しい食文化の第一歩でした。



主役となる“蟹”の力強い旨味を丁寧に引き出したスープは、多くの観光客や地元の方々を魅了。

名護という土地に根ざした「濃厚で重厚な一杯」としてシリーズの礎を築きました。

今回の「Salmon Noodle 3.0」では、テーマを“海からの進化”へ。



蟹の力強さに対し、首里店では“サーモンの繊細さと香り”に焦点を当て、より軽やかで華やかな味わいを追求しました。

フレンチの技法「エスプーマ」で泡立てたスープに、トリュフやバジル、チーズといった香りのアクセントを重ね、まるでフレンチのコース料理を一杯に凝縮したような体験を提供します。

名護では「蟹と大地」、首里では「サーモンと香り」。

同じ“フレンチソーキそば”でありながら、それぞれが土地と素材の個性を活かした“味の物語”を紡いでいます。

サーモンの旨みを余すことなく引き出した、贅沢な一杯

サーモン担担SOBA

フレンチソーキそば専門店「Salmon Noodle 3.0 首里店」の主役は、国内外で愛される「サーモン」。

身・骨・皮まで余すことなく旨味を抽出し、フレンチの技法で泡立てた濃厚スープに閉じ込めました。



ゴーヤや海ぶどうといった沖縄を代表する食材を組み合わせ、まるで“一皿のフレンチ”を食すように、香り・見た目・余韻までも楽しめる最先端の沖縄そばです。

名護で産声を上げた“フレンチソーキそば”が、歴史ある首里の地でも新たな食文化として根づくよう、地元の恵みと共に「味」と「感動」を届けてまいります。

オープン記念キャンペーン

公式LINEアカウントに事前登録していただいたお客様へ、サイドメニュー「ミニサーモンジューシー（300円）」が無料になるクーポンをプレゼント。

サーモンの出汁と切り身を贅沢に使った特製のジューシーを、ぜひこの機会にお楽しみください。

ミニサーモンジューシー



▶公式LINE：https://lin.ee/KlSuMs5(https://lin.ee/KlSuMs5)

主なメニュー

スペシャルサーモントリュフSOBA（\1,680）

スペシャルサーモントリュフSOBA



サーモンの泡スープとトリュフの香りが広がる、フレンチ×沖縄そばのマリアージュ。

特別な日にふさわしい贅沢な一杯です。

サーモン担担SOBA（\1,300）

サーモン担担SOBA



サーモンの旨味に胡麻の香ばしさを重ねた新感覚の担々スタイル。

伝統麺のコシと共にお楽しみください。

冷やしサーモンバジルチーズSOBA（\1,300）

冷やしサーモンバジルチーズSOBA



サーモン×バジルの香りを冷製スープに閉じ込めた、爽やかで濃厚な沖縄のご褒美。

白サーモンSOBA（\980）



サーモンの旨味を凝縮したスープを「エスプーマ」で泡立て、まろやかに仕上げた定番の一杯。

赤サーモンSOBA（\980）



白サーモンSOBAの辛口バージョン。サーモン出汁と唐辛子の絶妙なマリアージュ。

店舗情報

店名：フレンチソーキそば専門店 Salmon Noodle 3.0 首里店

住所：〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町3丁目5番

電話番号：098-987-6776

営業時間：11:00～22:00

HP：https://salmonnoodle30.com/syuri/

Instagram：https://www.instagram.com/salmon.noodle.30.syuri/