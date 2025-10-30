【11/17まで】“特別な日の通販 フレアイ“「オリジナルリードディフューザー」が当たる公式Instagramキャンペーン開催中！

株式会社日本セレモ二ー

冠婚葬祭サービスを全国で展開している愛グループ（本社：山口県下関市、公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/(https://www.aigroup.co.jp/)）が運営する公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」では日頃のご愛顧に感謝を込めて、第11弾となるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

今回のプレゼントは、秋の暮らしに彩りを添える

「FIVESTAR WEDDINGオリジナル リードディフューザー」。

全国のFIVESTAR WEDDINGの結婚式場で実際に使用されている、上質で洗練された香りをご自宅でもお楽しみいただける特別なアイテムです。

香りは、ジューシーでみずみずしい「マンゴーピーチ」。

爽やかさとほんのり甘い余韻が、気分まで明るくしてくれます。



玄関やリビング、寝室など、どんな空間にも自然になじみ、日常のワンシーンが、ふっと特別に感じられるはず。

無駄をそぎ落したシンプルで美しいボトルデザインは、置くだけでお部屋の印象をワンランクアップ。

今季注目の“香りのある暮らし”を始めるのにぴったりのアイテムです。

ぜひ、この機会にFUREAI公式インスタグラムよりご応募ください。

プレゼント商品概要

【FIVESTAR WEDDINGオリジナル】フレグランスディフューザーセット マンゴーピーチ 50ml ルームフレグランス リードディフューザー

・品名：芳香剤（室内用）

・内容量： 50ml

・香りの持続期間： 約2か月(環境によって異なります)

・使用方法：リードスティックを挿すだけで、ふわりと優しい香りが広がります。

キャンペーン概要

●応募期間：2025年11月17日(月)まで

●応募方法：

（1）FUREAI公式インスタグラム(@fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop))をフォロー

（2）ピン止めのプレゼントキャンペーン投稿にいいね

（3）「好きな香り」または「桃の絵文字」をコメント

●当選人数：抽選で20名様にプレゼント

●当選連絡：当選者にはFUREAI公式インスタグラムのDMにてお知らせいたします。

毎日が少し特別に感じられる、香りのある暮らし。

“マンゴーピーチ”の香りを、ぜひご自宅でお楽しみください。

皆様のご応募、心よりお待ちしております。

「FIVESTAR WEDDING」について

『2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング』において、2024年に引き続き、2年連続の総合第1位を獲得しました！

「FIVESTAR WEDDING」は、海・空・緑に包まれた特別なロケーションと、美意識を極めた上質な空間で、人生最良の一日を“五ツ星”の品質でプロデュースする結婚式場ブランドです。

細部にまで心を尽くしたおもてなしで、おふたりらしい特別なウエディングを叶えます。

FIVESTAR WEDDING公式サイト：https://www.fivestar-wedding.com/

FIVESTAR WEDDING公式インスタグラム：@fivestarwedding_official(https://www.instagram.com/fivestarwedding_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

「FUREAI」について

「FUREAI」は、53年にもわたり冠婚葬祭を通じて人と人をつなぐサービスを提供してきた「愛グループ」が運営するECサイトです。冠婚葬祭から記念日まで、人生の大切な瞬間を彩るアイテムを幅広く取り扱っております。

公式インスタグラムでは大切な日をより特別な思い出にする、担当者おすすめアイテムや新作アイテムをいち早くご紹介しております！ぜひフォローして、素敵なアイテムとの出会いをお楽しみください。

取り扱いECサイト「FUREAI」：https://fureaishop.com/

「FUREAI」公式インスタグラム：@fureai_shop(https://www.instagram.com/fureai_shop/)

対象商品ページ（ディフューザー）：https://fureaishop.com/item/418667.html

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp

愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/