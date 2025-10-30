【K-ビューティーもK Village Meon】先行販売あり！K Village Meon 韓国コスメ福袋2026発売決定！生徒様限定特典付きで登場
日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）が展開する韓国スキンケアブランド「K Village Meon（ケービレッジ ミーオン）」は、2026年の新春に向けて毎年大好評の韓国コスメ福袋を販売します。
今年は、K Village 韓国語の生徒様限定で先行販売特典をご用意。
また、公式ECサイトをはじめQoo10・楽天市場・Amazonでも11月1日（土）より順次販売を開始します。
■今年の福袋の特徴・見どころ
今年の福袋は、「乾燥」「毛穴」「ハリ不足」などの肌悩みに応えるスキンケアアイテムを中心に、商品を厳選。
肌質やお悩みに合わせた3種類のセットを展開し、初めての方でも使いやすい内容となっています。
1．潤い満タン！ウォーターグロウBOX
乾燥と敏感でスキンケア迷子になっているあなたへ。
「何を使ってもカサカサが治らない」…そんなお悩みに、美容大国韓国発のスキンケアのパワーを！
保湿力と低刺激性にこだわったアンプル、クリーム、集中パックを厳選。
内側から光を放つような【水光肌（ムルグァンピブ）】へ導く、集中うるおいケア完結型のスペシャルセットです。
【セット内容】
- ANACIS リザミスリシンクセラム 55ml
- ANACIS リザミスインテンシブクリーム 150ml
- COSEUL パウダークールモイスチャーパック 2枚
- COSEUL 専用容器 1個
- TREATIS マスクパック4枚
（コラーゲン / ブライトニング/ EGFペプチド / チャコール）
+スペシャルギフト
- オリジナルミニハンドミラー
- dermaj サンクリーム+サンプル3枚
※スペシャルギフトは予告なく終了・変更となる場合があります。
【こんな方にオススメ】
- 乾燥・敏感肌でお悩みの方
- 自然なツヤ肌になりたい方
- 顔の赤みが出やすい方
- 家族で使えるスキンケア商品をお探しの方
【販売価格】 最大65％OFF
- 定価：14,138円
- 通常販売価格：6,238円
→先行販売価格：4,990円
2．自宅で本格ピーリング！水光肌ブースターセット
自宅にいながら韓国のサロン級のケアが手軽にできるキット。
普段からお肌のケアをしているがいまいち効果を感じない、目に見える効果を感じたいという方へ、このセットを使えばお肌の悩みを根本からケアし、つい鏡を見たくなってしまうほどのうるツヤ肌へ。
今まで体験したことのないようなホームケア体験をこのBOXに詰め込みました。
【セット内容】
- BQCELL ダーマスキンピーリング 1回分+専用アンプル
- LALUCELL 植物エキスフレッシュカーミングトナー 200ml
- LALUCELL 植物エキスインテンシブフェイシャルクリーム 50ml
- LALUCELL 美容液1種類を選択
- TREATIS マスクパック4枚
（コラーゲン / ブライトニング/ EGFペプチド / チャコール）
+スペシャルギフト
- オリジナルミニハンドミラー
- dermaj サンクリーム+サンプル3枚
※スペシャルギフトは予告なく終了・変更となる場合があります。
【こんな方にオススメ】
- 開き毛穴でお悩みの方
- 自然なツヤ肌になりたい方
- 肌が敏感で赤みが出やすい方
- 一度でしっかり効果を見たい方
【販売価格】 最大58％OFF
- 定価：23,988円
- 通常販売価格：12,487円
→先行販売価格：9,990円
3．選べる美顔器！プレミアスキンケアBOX
ただのスキンケアでは満足できない！他の人と若々しいお肌で差をつけたい方へ！
このセットはお肌の悩みに合わせた美顔器が選べ、美顔器と合わせて使用できる塗るボトックスと呼ばれているリポトックスシリーズをセットにしました。
自分へのご褒美に、贅沢スキンケアをプレゼントしてみるのはいかがですか？
【セット内容】
- ELFACE（EMS美顔器）またはDr.Tengle（高周波美顔器）
- BQCELLリポトックスコアクリーム 50g（本体）
- リポトックス コアクリーム ミニサイズ 10g（ミニサイズ）
- BQCELLリポトックスコアアンプル 30ml
- TREATIS マスクパック4枚
（コラーゲン / ブライトニング/ EGFペプチド / チャコール）
+スペシャルギフト
- オリジナルミニハンドミラー
- dermaj サンクリーム+サンプル3枚
※スペシャルギフトは予告なく終了、変更となる場合があります。
【こんな方にオススメ】
- アンチエイジングをしたい方
- 乾燥小じわが気になる方
- 肌にハリツヤが欲しい方
- 美顔器をお探しの方
【販売価格】 最大72％OFF
- 定価：100,400円
- 通常販売価格：35,000円
→先行販売価格：28,000円
■K Village Meonオリジナルミラープレゼント
福袋をご購入いただいたお客様には、数量限定でK Village Meonロゴ入りオリジナルミニミラーをプレゼント。
メイク直しや持ち歩きに便利なサイズで、デイリーに大活躍するアイテムです。
※特典は予告なく終了・変更となる場合があります。
■ K Village 韓国語 生徒様限定の先行セールについて
K Village 韓国語に通う生徒様限定で、以下の先行販売特典をご用意しています。
先行販売期間：2025年11月1日（土）～11月10日（月）
特典内容：
- 福袋価格から20％OFF
- 生徒様限定の追加ギフトをプレゼント
対象の生徒様には、K Villageよりご案内メールまたはLINEにて詳細をご連絡します。
■ 一般販売について
販売期間：2025年11月1日（土）～
以下の各オンラインストアで一般販売を開始します。
- K Village公式オンラインショップ⇒https://meon-premier.gangnamdoll.jp/collections/2024luckybox
- Qoo10（キューテン）⇒https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Mobile/Special/Special.aspx?sid=356521
- 楽天市場⇒https://item.rakuten.co.jp/meon-by-gangnamdoll/c/0000000157/
数量限定での販売となるため、完売次第終了となります。
通常価格より40～60％お得な内容になっており、自分へのご褒美にも、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。
このお得な機会にぜひ、あなたにぴったりのスキンケアBOXをお試しください。
商品はこちら： https://meon-premier.gangnamdoll.jp/collections/all
【株式会社 K Village 会社概要】
本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F
代表取締役：桑原 元就
設立 ：2010年
URL ：https://kvillage.co.jp/
【事業内容】
・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）
・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）
・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」
・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営
App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)
Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)
・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営
・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」
・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営
・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」
・有料職業紹介