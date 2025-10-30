〈Pilgrim Surf＋Supply〉ウィメンズディレクター・森田麻衣子の著書の出版記念イベントを11月22日（土）に「Pilgrim Surf＋Supply TOKYO」で開催

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、ファッションやライフスタイルに深いこだわりをもつビームススタッフ個人の魅力を一冊の本にしたパーソナル・ブックシリーズ『I AM BEAMS』のVol.10として、〈Pilgrim Surf＋Supply〉のウィメンズディレクター・森田麻衣子の『made of love, made to love. 愛すること、愛されること。』をビームスの一部店舗とビームス公式オンラインショップ、全国の書店、Amazon他ネット書店にて2025年11月3日（月・祝）より順次発売します。

本書では、鎌倉でのライフスタイルやセルフケア、旅から得たインスピレーション、ファッションや仕事への向き合い方......。森田が大切にしてきた“心地よさ”を、幅広い切り口から掘り下げています。家族や友人、同僚など、森田をよく知る人びとがそれぞれの視点で語る言葉や、プライベートな写真も多数収録し、彼女の魅力の源泉を丁寧に辿っていきます。（詳細はこちら(https://www.beams.co.jp/news/4607/?srsltid=AfmBOoocpLgFt4wR9IFlby0pKY7zU6mD_KVrYeDdy5tlnCQzJc50Yh--)）

そしてこの度、本書籍の発売を記念したイベントとして、森田のライフスタイルや人とのつながりに触れていただけるイベント“『made of love, made to love.』book launch event”を11月22日（土）に「Pilgrim Surf＋Supply TOKYO」にて開催します。

本イベントは、森田が大切にする“心地よさ”を1日を通して体験していただけるイベントです。

書籍内で森田が対談した〈jonnlynnx〉デザイナー・林真理子氏や書籍内でも触れた森田が受講しているオンラインヒップアップヨガ講師・Hiroko氏をお招きし、トークショーを開催する他、Hiroko氏によるヒップアップヨガも体験いただけます。また、気軽に“心地よく”イベントを楽しんでいただくべく、森田と繋がりが深い飲食店のケータリングも豊富にご用意しております。

また、2026年1月23日（金）には、「Pilgrim Surf＋Supply KYOTO」にて開催される〈jonnlynnx〉のポップアップイベントと合わせ、デザイナー・林真理子氏とのトークショーの開催も予定しております。（※ポップアップイベントとトークショーの詳細は別途リリース予定）

この機会にぜひ、「Pilgrim Surf＋Supply TOKYO」へお越しいただき、森田のライフスタイルを体験ください。

『made of love, made to love.』book launch event 概要

日程：2025年11月22日（土）9:00～15:00

店舗：Pilgrim Surf＋Supply TOKYO

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-14-7 1F

03-5459-1690

※コンテンツにより開始時間が異なります。

※イベント開催に伴い、営業時間を変更いたします。

Hip Training＋Yoga

お尻にフォーカスしたトレーニングとヨガを組み合わせたクラス。前半は美尻をつくるための筋トレでしっかりと刺激を入れ、後半は使った筋肉をゆるめるヨガで整えます。

「引き締め」と「リラックス」、陰と陽のバランスを感じながら、女性らしいしなやかなボディラインを目指しましょう。

〈プロフィール〉

Hiroko

都内・世田谷区／中目黒を拠点に活動する美尻ヨガインストラクター。

ヒップアップトレーニングとヨガを組み合わせ、女性らしいしなやかな身体をつくるオリジナルメソッドを展開。年齢や環境の変化で体型や心のバランスを崩した経験から、「お尻を鍛えることが姿勢や自信を整える鍵になる」と気づき、美尻づくりとヨガを融合したレッスンを行っています。

中医学や養生の学びを取り入れ、ヨガとトレーニングを通して“身体と心がつながる”感覚を育むサポートを行っています。

2020年 RYT200取得／2025年 美尻ヨガインストラクター資格取得

■ 参加費：\4,400（税込） *ドリンク付き

■ 定員：20名

■ 対象：ALLレベル *ヨガが初めての方も参加出来ます。

■ 持ち物：動きやすい服装、ヨガマット（レンタルご希望の方は参加お申し込みの際にお伝えください。数量に限りがございます。）

※ショップにウォーターサーバーがございます。ご利用の方はボトルをご持参ください。

【お申し込み・お支払いについて】

■ お申し込み方法

「Pilgrim Surf＋Supply TOKYO」の店頭 もしくは ショップ（03-5459-1690）までお問い合わせ下さい。

その際に以下の内容を確認させていただきます。

・ 参加者名

・ 参加人数

・ 連絡先（お電話）

※参加人数に限りがあります。定員になり次第、参加申込を締切らせていただきますので、ご了承下さい。

※キャンセルの場合は開催2日前までにショップまでご連絡ください。

■ お支払い方法

ワークショップ開催当日、受付時に回収させていただきます。

【お申し込み内容 変更について】

キャンセル又は、お申し込み内容の変更に関しては、お手数ですがショップ（03-5459-1690）までご連絡ください。

トークショー

・Hiroko × 〈Pilgrim Surf＋Supply〉ウィメンズディレクター・森田麻衣子 トークショー

司会：溝口加奈（jeep）

開催時間｜11:00～11:30

参加条件｜特になし

・林真理子 × 〈Pilgrim Surf＋Supply〉ウィメンズディレクター・森田麻衣子 トークショー

司会：溝口加奈（jeep）

〈プロフィール〉

ファッションブランド〈jonnlynx（ジョンリンクス）〉 デザイナー／ディレクター・林真理子。

セレクトショップにてデザイナー、プレスを兼任後、2008年に自身のブランド〈jonnlynx〉を始動。サーフィンとスノーボードを嗜み、自然の中で過ごすことを趣味とする。

開催時間｜14:00～14:30

参加条件｜特になし

スペシャルケータリング

YES TOKYO（イエストウキョウ）

本当に“いいもの”は体にストレートに響いて心まで満たされた瞬間、「YES！」と言いたくなる…

内側と外側からのアプローチで「YES！」とカラダが喜び、動ける、過ごせる「もの・こと・空間」の提供をするブランド

それが、YES TOKYOです。

公式サイト(https://store.yes-tokyo.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ec-top&gad_source=1&gad_campaignid=20518715670&gbraid=0AAAAApXzBo36M0BqtZiTvm49mqizcDLjf&gclid=Cj0KCQjwsPzHBhDCARIsALlWNG1fObOJEV_7HwAXTMr_VczNPIREsXMHjsdYM1xmfQUvKwZm3ZBT9KAaAipCEALw_wcB)

※YES TOKYOのジュースはヨガ参加者のみへの提供となります。

ヨロッコ

2012年に逗子市で開業し、2019年に鎌倉市に移転。

”季節感”と”ローカル”をテーマに、バラエティに富んだビールを醸造しています。

KIKI NATURAL ICECREAM

青果ミコト屋が手がけるクラフトアイスクリームブランド。

日本中の所縁ある畑から届く、フレッシュな野菜やフルーツ。ストレスフリーな環境でのびのび育った牛のミルク。

あれもこれもと手を加えず、素材そのものとシンプルなレシピをベースに、KIKIらしいエッセンスを添えて、オリジナルアイスクリームに仕立てています。

規格外、B級品、副産物、イレギュラー、、、そんな一見ネガティブな印象の言葉や理由を、アイスクリームのチカラでポジティブに変換する。

むしろそんな素材たちだからこそ表現できる味わいやおいしさを「KIKI INATURAL ICECREAM」は大切にしています。

オイチイチ

鎌倉大町に根付いて早13年。

人と人との繋がりのなかに美味しいものがある。

そう感じることのできるご飯とお酒のお店。

書籍情報

著者：森田麻衣子

ブックタイトル：『made of love, made to love. 愛すること、愛されること。』

定価：1,760円（税込）

発行/発売：株式会社トゥーヴァージンズ

・Amazon先行予約承り中

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867910678

・「ピルグリム サーフ＋サプライ 東京」/「ピルグリム サーフ＋サプライ 京都」先行発売日

2025年11月3日（月・祝）

・ビームス / 全国の書店 / Amazon・他ネット書店 発売日

2025年11月7日（金）より順次

※ビームスでは、一部店舗とビームス公式オンラインショップでの販売を予定しております。

（ビームス取扱い店舗一覧：https://www.beams.co.jp/news/4607/）

※一部地域は輸送の関係で発売が遅れる可能性があります。

※書店の在庫は各書店までお問い合わせください。

※発売日は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

著者プロフィール

森田麻衣子（MAIKO MORITA）

〈Pilgrim Surf＋Supply〉ウィメンズディレクター

1981年生まれ。2004年にBEAMSへ入社。〈BEAMS BOY〉のショップスタッフ、プレスを経て、2017年より〈Pilgrim Surf＋Supply〉のウィメンズディレクターに就任。鎌倉を拠点に、ヨガや登山、ビーチクリーン活動など、アクティブで自然と調和するライフスタイルを実践している。都会と自然を行き来する二拠点生活と環境への深い関心は、〈Pilgrim Surf＋Supply〉が掲げるライフスタイルそのもの。一児の母としての顔も持ち、ヘルシーでしなやかなスタイルにも定評がある。

Instagram：@maikomorita(https://www.instagram.com/maikomorita/)

『I AM BEAMS』とは

日本を代表するセレクトショップBEAMSのスタッフによる、パーソナルブック・シリーズです。クリエイティブのインスピレーションソースとなった蒐集やカルチャー、独自の審美眼によって磨かれたファッション・ライフスタイルまで。スタッフそれぞれの個性とセンスに光を当て、多様性に満ちたユニークなコンテンツを展開していきます。

（シリーズラインナップはこちら(https://www.beams.co.jp/tag/top_230217_tokyo_cultuart_1/)）