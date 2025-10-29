福島県南相馬の地域の礎を築く会社として、営業の想いを発信―株式会社イマジナ、東北商事株式会社の営業採用特設ページ制作を支援

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ(東京都千代田区 代表取締役社長：関野吉記 以下「弊社」)は、東北商事株式会社様(福島県南相馬市 代表取締役社長：佐藤 研一 )の営業採用特設ページの制作ご支援を行い、このたび公開いたしました。

特設ページURL: https://tohokushojiremicon.com/recruit/sales/(https://tohokushojiremicon.com/recruit/sales/)

今回公開となった東北商事様営業特設ページTOP

制作の背景

東北商事株式会社様は、福島県南相馬市を拠点に、長年にわたり地域社会と深い信頼関係を築いてこられた企業です。同社の営業部門では、新たなメンバーを迎えるにあたり、既存の営業メンバーが日々どのような思いで業務に取り組み、地域の方々とどのように関わりながら、地域の発展・復興に尽力してきたのかを、求職者の皆様にしっかりと伝えたいという強い想いがありました。

特に、信頼をとても大切にし、真摯に仕事に取り組んできた営業メンバーの姿勢を、営業メンバーのインタビューに加え、社内メンバーの視点、取引先の視点など、様々な角度から多角的にお伝えすることで、東北商事様の営業職の本質的な価値を浮き彫りにしたいと考えました。

今回制作した特設ページでは、営業という仕事の魅力はもちろん、南相馬の地で働くことの意義や、地域と共に歩んできた営業メンバーのリアルな声を、様々な面からお伝えするページとなっています。

特設ページの特徴

本特設ページでは、以下の内容を中心に構成しています。

- 営業メンバーのインタビュー: 仕事への想いや、忘れられない経験、これから仲間になる人へのメッセージ等を掲載- 多角的な視点での紹介: 信頼を大切にし、真摯に仕事に取り組む営業メンバーの姿勢を、社内メンバー、取引先など様々な観点から紹介- 事例の紹介: 実際に東北商事が携わったプロジェクトを紹介。仕事のスケールの大きさや地域とのつながり、営業メンバーの関わり方が分かる内容

東日本大震災をはじめとする困難も多くあった地で、営業メンバー一人ひとりが地域に深く根ざし、ともに歩んできたからこそ伝えられる、営業職の本質的な魅力と社会的意義を丁寧に表現しました。

株式会社イマジナのコメント

「東北商事様の営業メンバーの皆様が、長年培ってこられた地域との信頼関係や、復興に向けた熱い想いに触れ、その魅力を余すことなく伝える重要性を強く感じました。今回の特設ページが、同じ志を持つ新しい仲間との出会いのきっかけとなり、さらなる地域発展の一助となれば幸いです」

東北商事株式会社について

株式会社イマジナについて

- 社名: 東北商事株式会社- 事業内容:建設資材販売- URL: https://tohokushojiremicon.com/- 社名: 株式会社イマジナ- 事業内容: 企業ブランディング事業、コンサルティング事業、企業研修事業- URL: https://www.imajina.com/本件に関するお問い合わせ先

