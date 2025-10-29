株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介）は、このたび、株式会社モンテディオ山形様と、当社が保有するモンテディオ山形様の株式の譲渡に向けた協議を進めていくこととなりましたので、お知らせいたします。

また、株式会社モンテディオフットボールパーク様が推進する新スタジアム建設および運営を中心とした事業に関しましてもモンテディオ山形様と協議を行い、モンテディオ山形様からの支援解消の申し出を承諾する形で合意となりましたこともご報告いたします。

これに伴い、当社代表は、モンテディオ山形様の社外取締役の職から退くことといたしました。

当社は2021年より約4年間、モンテディオ山形様とスポンサー契約を締結し、クラブビジョンへの賛同のもと、地域スポーツ振興およびスタジアム建設構想への支援など、多方面で協力を進めてまいりました。これまでの取り組みを通じ、クラブ関係者の皆さま、サポーターの皆さま、そして地域社会の皆さまから温かいご支援を賜りましたことに、心より御礼申し上げます。

このたびの件は、モンテディオ山形様との協議の上で合意したものであり、いずれの当事者にとっても今後の発展を見据えた前向きな判断です。SCOグループは今後も「地域とともに成長する企業」として、スポーツをはじめとした社会貢献活動を継続し、地方創生・地域発展に寄与してまいります。

引き続き、モンテディオ山形様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。