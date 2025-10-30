AIの行動提案で接客サービス業のマネジメントをサポートする「みんなのマネージャ」が特許を取得

スカイストーン株式会社

スカイストーン株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：大原泰裕）が提供する人材マネジメント支援クラウド「みんなのマネージャ」が特許取得したことをお知らせします。

特許の概要

特許番号：第7706704号

特許登録日：2025年7月4日

発明の名称：従業員管理装置、従業員管理方法及びコンピュータープログラム

発明の概要：従業員との対話やフィードバックにおいて、客観的なデータに基づいて最適なトピックを抽出・提示する従業員管理装置・方法・プログラム

特許権者：スカイストーン株式会社

主な仕組み

アンケート回答データを蓄積・分析し、優先順位に応じてフィードバックを提案します。

特許の意義

IT導入補助金の利用について

- 従業員に対して、複数の質問に定期的に回答してもらい、そのデータを蓄積。- 自己評価と第三者評価の差や、回答の変動率を分析して各トピックにスコアを付与。- 一定の条件を満たすトピックを抽出し、優先順位をつけて従業員の端末に表示。- 管理者はこの情報をもとに、適切なタイミング・内容でフィードバックや対話を行える。[表: https://prtimes.jp/data/corp/149267/table/8_1_b13c69be382d00338597039536b2e107.jpg?v=202510301056 ]

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

「みんなのマネージャ」は「通常枠」の対象ツールとして採択されています。本補助金を活用することで、中小企業・小規模事業者の皆様は以下の補助を受けることが可能です。

補助率：購入金額の1/2以内

※3ヶ月以上、地域別最低賃金+50万円で雇用している従業員数が全従業員の30％に該当する場合は、購入金額の2/3

補助額：5～150万円

対象者：中小企業・小規模事業者

今後について

本技術を活用することで、従業員との対話やフィードバックの精度を高め、組織全体のエンゲージメント向上と生産性の最大化を目指します。

今後はAIによる行動提案機能の拡張を進めるとともに、接客サービス系企業の人材マネジメントのあり方をアップデートする取り組みを強化してまいります。

会社概要

会社名: スカイストーン株式会社

所在地: 〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第四ビル 8F

代表者: 代表取締役 大原 泰裕

事業内容: HRテクノロジー事業 ほか

URL：https://minmane.net