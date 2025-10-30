【千葉県の企業様　絶賛募集中！】Jリーグサポーター企画 スタまちツアー「お土産袋」に入れるサンプリング協力企業を募集します！

株式会社AT

“スポーツ観戦者と地域を結ぶ”をテーマに Jリーグサポーターが運営する会社、「株式会社AT（エーティー）」が開催する、スタジアムのあるまちの魅力発見・体験ツアー「スタまちツアー」。その参加者の皆様に、地域の素晴らしい技術や伝統、文化を知っていただきたく、地域発の商品を詰め合わせてお渡ししています。

弊社では、「スタまちツアー」にご参加いただく皆さまへ配布するお土産袋（スタまちパック） に、商品サンプルをご提供いただける企業・事業者さまを募集しています。

千葉県や柏を代表する商品の市外・県外展開に向けた“実感型PR”に最適です！

お問い合わせ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuAWXaqUVnsG1Dipg5tiqVXlPIHnXzmWnrqJTfP2Ce_pIIA/viewform

千葉県や柏を代表する商品のPR、市外・県外へのブランド発信の機会としてご活用ください。

商品提供のある場合は、チラシ等の資料同封も無料で対応いたします。

申込費用は無料（先着5社まで）。

年間を通して随時受付しております。

[募集概要]

対象 ：柏市および東葛、千葉県、近隣地域で商品を製造・販売する企業・事業者

目的 ：柏・東葛ブランドの訴求、市外・県外への認知拡大／販路開拓

申込費用：無料先着5社まで

提供内容：商品サンプル（飲食品・雑貨・ノベルティ等）

実施頻度：ツアー開催に合わせて実施（年間を通して随時募集）

配布実績：2025年 約80名（複数コース合計）※ツアー実施により数量変動

特典 ：商品提供がある場合、チラシ・資料の同封も無料

※ 申込事業者数によっては、配布回数や採択数の調整、サービスの有料化、または選考制とさせていただく場合があります。

※ 本事業の趣旨にご賛同いただける方からの資金協賛（任意）も募集しています。

サンプル提供に関する注意事項

・生鮮食品・冷蔵/冷凍品・厳密な温度/品質管理が必要な商品は対象外です。

・配布対象は、常温で保管・管理できる軽量な商品・ノベルティ類に限ります。

・申込事業者が正当な権利を有しない他社製品の同梱は不可です。（代理・委託の有無にかかわらず、自社製造・自社販売の商品に限ります）

・商品の安全性・表示・梱包・内容責任は各事業者さまにてご準備・ご確認ください。

・政治的・宗教的な主張、反社会的勢力に関わる表現、特定の思想・社会問題に対する主張・勧誘を目的とする内容は配布対象外です。

ご相談はこちらから :https://away-tourism.jp/?page_id=2253

県外からお越しになるビジターサポーターや、地元のサポーターがたくさん参加！サポーターによるサポーターのための企画「スタまちツアー」とは！？

ブルワリー見学＠「こまいぬブルワリー」柏の葉スマートシティツアー

「スタまち」とは、城下町のことをお城下町（おしろしたまち）などと呼ぶように、全国でも限られた特別な地域として、“スタジアムのある街”を略した造語です。それらの街の魅力を、主にサッカー観戦に訪れたビジターサポーターさんたちに知ってもらうために企画したツアーが「スタまちツアー」であり、「学ぶ」「体験する」「持ち帰る」など、ただ訪れた時の３倍は満喫できる少人数制体験型企画です。

これまで実施した「スタまちツアー」の様子

「スタまちツアー」の特長- 試合の前後に地元の商店や観光資源と連携し、その地域（ホームタウン）ならではの食・産業・人との出会いを組み合わせることで、特別な時間を提供します。- 観戦者が自然な流れで参加できるよう、集合・解散場所や時間などを観戦行動に沿って設計しています。- ツアーを企画するのはサポーターです。サポーターが本当に欲しい内容のツアーを、地域の方々と一緒に創り上げていきます。また、より多くのサポーターからの意見を参考にして常にアップデートしています。

10/4に開催した、創業約90年もちもちパスタの生産現場を見学するツアーでは、柏で90年以上も続く老舗のパスタ工場に潜入！もちもちレイソルパスタの生産現場を覗き見る工場見学ファン必見のコース。この日はご家族やご友人と、お一人の方など、さまざまな方にご参加いただき、「とても楽しかった！」とご好評いただきました。もちろん、お土産にはパスタも入っていました。

7月～9月に開催された、柏の葉BEERBRAINのブルワリー見学でも、ビール好きのサポーターさんが参加。この時のお土産にはクラフトビールとパスタやカレー粉などもお渡ししています。

「スタまちツアー」運営会社：株式会社ATについて

詳細を見る :https://k-addtimes.com/?page_id=4124

私たち、株式会社AT（エーティー）は、2024年8月に2人のサッカーサポーターが設立した、“スポーツ観戦者と地域を結ぶ”会社です。

2016年に設立し、現在も継続して活動している、ビジターサポーター向けフリーペーパー「柏でよりみちアディショナルタイムズ(https://k-addtimes.com/)」編集部から収益活動を分離するための法人として設立しました。社名の「AT」には、アディショナルタイムズ、そしてアウェイツーリズムという２つの意味があります。

株式会社AT柏でよりみちアディショナルタイムズ●何をする会社？

プロスポーツ観戦において対戦相手の本拠地(ホームタウン)へ向かい、その周辺の観光をする「アウェイツーリズム」を主領域に、それぞれのホームタウンの魅力の発掘・開発を行い、スポーツ興行を地方の経済活性のスキームを創ります。

隠れた地域の魅力を発掘・研磨し、アウェイ遠征で訪れたサポーターを対象にコンテンツを発信して いくことを通じて、地域の経済や賑わいを活性化させていくことをミッションとしています。

主軸となるのは、デジタルプラットフォーム (仮称：アットアウェイ at away )の製作・運営と、そのデジタルプラットフォームとSNS、フリーペーパー、街歩きマップ、Webサイトを組み合わせて、リーチ率の高い情報発信の代行または運営体制の構築を支援。また、地域資源を活かした観光コンテンツの企画事業、制作事業なども行います。

今までアディショナルタイムズで培ってきた経験やデータ、繋がりを基に、地元・柏からスタートし、今後は全国のスタジアムのある街に、アウェイツーリズムの種をまいて、さらに育てていくことを目指しています。

株式会社ATは、スポーツ観戦者と地域の方々の声をしっかりと聴きながら、サポーターが遠征を大いに楽しみながら、アウェイの街も潤い盛り上がるような《真のニーズに沿った企画》に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社 AT（エーティー）

代表取締役：加藤 良子

最高技術責任者：石原 怜

所在地：〒277-8520 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 ショップ&オフィス棟 6F KOIL

HP: https://away-tourism.jp

スタまちツアー運営Xアカウント： @StaMachiTours(https://x.com/StaMachiTours)

関連団体：柏でよりみちアディショナルタイムズ

https://k-addtimes.com/

Xアカウント：@rvis_omotenashi(https://x.com/rvis_omotenashi)