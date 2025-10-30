“落ち込む暇がない”--Yumicoが語る生き方と呼吸法、HAPPY EARTH FESTA 2025 AICHIで体感イベント

株式会社YumiCoreBody

2025年9月23日（火・祝）、株式会社YumiCoreBody代表のYumicoが「HAPPY EARTH FESTA 2025 AICHI」（会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ JRゲートタワー16階カンファレンス）に出演し、70名限定のトークショー＆レッスンを実施いたしました。

向かって右がYumico

イベント概要

日時：2025年9月23日（火・祝）11:00～12:00

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ JRゲートタワー16階 カンファレンス

所要時間：約60分

定員：70名（事前抽選制／アプリ会員限定）

参加費：無料

前半の30分はトークショーからスタートです。

MC夫馬氏を交えてのトークショーでは、会場からの質問にYumicoが率直に回答。

「気持ちが落ち込んだ時は？」という問いに対しては、

「落ち込んだことを深掘りしたり人に話すのではなく、すぐに問題解決のために行動します。落ち込んでいる暇がないくらいです（笑）」

と力強く語り、会場をうならせました。

また、会場のお客様からの「ユミコアを発展していくトレーナーや社員などの良い仲間の皆さんをどう見つけたんですか？」との質問には、

「まずは人を信じて“ギブ”する。欲しがるのではなく、与えることで信頼関係が築かれ、仲間が自然と増えていく」

と回答し、YUMICOREが多くの仲間に支えられて成長してきた背景を示しました。

後半の30分はお待ちかねのレッスンです。

1日2万回行う呼吸の質をテーマにレッスンを展開。

横隔膜を正しく使った呼吸の重要性を説明しながら、実際に呼吸チェックを行い、多くの参加者が“吸えていない・吐けていない”ことを自覚しました。

背中や下腹に呼吸が入るようなストレッチを実践し、最後に再度呼吸を確認した際には、多くの方が変化を実感し、

「たった30分でも意識を変えるだけで身体が変わる」ことを体験いただきました。

今回のイベントでは、心の在り方から日常の習慣まで、健康と前向きな生き方のヒントをお届けすることができました。

YUMICOREは今後も、日々の小さな習慣づくりをサポートする活動を続けてまいります。

＜株式会社YumiCoreBody概要＞

設立：2018年9月

代表者：代表取締役社長 村田友美子

所在地：106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木4階西館

資本金：5000万円

コーポレートサイト：https://yumicorebody.com/

代表Yumico Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official