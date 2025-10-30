冬はうつ病が増える季節?!冬季うつは一般的なうつと症状が異なることも【2025年版】

一般社団法人 徳志会

一般社団法人徳志会(https://tokushi.or.jp/)（所在地：東京都品川区、代表理事：河口雅弘）は、心療内科・精神科クリニックである新宿心療内科よりそいメタルクリニック(https://ashitano.clinic/)（新宿駅東口徒歩3分）横浜心療内科よりそいメタルクリニック(https://yokohama-ekimae.net/)（横浜駅西口徒歩2分）柏心療内科よりそいメンタルクリニック(https://kashiwa-ekimae.com/)（柏駅徒歩0分、2025年10月オープン）を運営し皆様のメンタルヘルスをサポートしております。今回は冬季うつに関する調査を実施したので、その結果を紹介します。

■冬季うつの原因の1つは日照時間が減少すること

四季のなかでも特に秋から冬にかけて、うつを発症する人の割合が高くなると言われています。

うつを発症しやすい原因の1つとして、秋や冬は日照時間が短くなっていくことがあげられます。

日照時間の減少が冬季うつにつながる主な理由は、セロトニンという脳内物質が減少することです。

セロトニンは気分を安定させる効果があり、日光に当たる時間が短くなると体内で分泌される量が減少します。

一般社団法人徳志会は、全国の社会人を対象に冬季うつに関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

■今までにうつ病を発症したことがある人は社会人の約12％

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150463/table/51_1_b5343b026354718bcbf0a7734de0a5ed.jpg?v=202510301056 ]

全国の社会人を対象に、うつ病を発症したことがあるか調査しました。

その結果、約12％がうつ病を発症したことがあると分かりました。

■一般的なうつ病の症状は食欲減少・睡眠不足・体重減少

うつ病を発症した方の症状を食欲・体重・睡眠の3点から調べました。

その結果、うつ病では食欲減少・睡眠不足・体重減少が起こりやすいと分かりました。

■うつ病を発症した人の中で秋から冬に発症した人は約6割

秋から冬にうつ病を発症した方の割合を調査しました。

その結果、約61％の方が秋から冬に発症したと答えました。他の季節に比べてうつ病を発症しやすいと分かります。

■冬季うつの症状は食欲増加・睡眠過多・体重増加

うつ病を発症した方の症状を食欲・体重・睡眠の3点から調べました。

その結果、うつ病では食欲増加・睡眠過多・体重増加が起こりやすいと分かりました。一般的なうつ病とは症状が異なると分かります。

■冬には約9割の方が起床後から午前中にうつの症状が出ている

冬にうつの症状が出やすい時間帯を調べました。

その結果、起床後から午前中の間に症状が出やすいと分かりました。

冬は日が当たらない夜の時間が長いため早朝に症状が出やすく、太陽が上る午後になるに連れて症状が緩和されるのだと考えられます。

■調査まとめ

今回は、冬季うつに関して調査しました。

冬季うつになると、食欲増加・睡眠過多・体重増加などが起こりやすく、一般的なうつとは症状が異なると分かりました。

たとえば、睡眠過多の症状が出たとき「うつ病は睡眠不足になるものだし…」と、冬季うつになっても気付かないケースがあると考えられます。

また、冬季うつは起床後から午前中にうつの症状が出やすいと分かりました。

一般的なうつとは特徴が異なることを頭に置いて、冬季うつの疑いがある場合には心療内科・精神科を受診しましょう。

■こころの不調を感じたら心療内科・精神科クリニックへ

秋から冬にかけては、日照時間の減少などが原因でうつ病を発症する人の割合が比較的多くなります。

うつ病などの精神疾患は重症化すると最悪のケースで命に関わる行動につながる恐れがあります。

そのため、強いストレスや気分の落ち込みなどの不調を感じた際は、早急によりそいメンタルクリニックに相談してください。

カウンセリングを通して心の状態を観察し、きめ細やかなメンタルヘルスのサポートを提供させていただきます。早め早めの行動が自身の心の健康を守ることにつながります。

■リクルート情報

現在、新たなクリニック開設にあたり、医師・看護師・臨床心理士・医療事務の新規採用の募集を積極的に行っています。

まずは、以下の当会求人ページより院内見学会に参加して当クリニックの雰囲気や医療体制をご確認ください。

当会求人ページ

https://ashitano.clinic/tokushikai-recruitment/



■法人情報

■当会グループクリニック一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150463/table/51_2_71a19ba7b663527f61d8bd11cd709e2b.jpg?v=202510301056 ]

・新宿心療内科よりそいメンタルクリニック(https://share.google/I6KsFwa7axjArW2Cu)

所在地： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－１７ エキニア新宿 302

・横浜心療内科よりそいメンタルクリニック(https://share.google/Ed8al8zJy3FLbdTYD)

所在地： 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１丁目１１－１ 水信ビル 2F

・柏心療内科よりそいメンタルクリニック(https://share.google/rtBHEIvlCvsUCHfOl)

所在地：〒277-0005 千葉県柏市柏1-2-37柏ちば興銀ビル501

・オンライン心療内科メンクリ(https://mencli.ashitano.clinic)

徳志会へのお問い合わせは以下よりお願いいたします。

「お問い合わせはこちら(http://info@tokushi.or.jp)」