【2025年12月新発売】大切なカードをしっかり守る！マグネティックカードローダー「カードシェル(CARD SHELL)」が株式会社やのまんから発売されます！

株式会社やのまんカードシェル

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）は「カードシェル（CARD SHELL） MAGNETIC CARD LOADER」を2025年12月に新発売致します。多くのカードサプライ商品を手掛けてきた[やのまん]が満を持して発売する同商品はスリムなアクリルカードケースでありながら、大切なトレーディングカードをホコリや紫外線から強力に保護します。

カードシェルの3つの特長

1. 紫外線から守る！平均95% UVカット加工

紫外線（UV-A/B）を平均95%カットするUV耐性素材を採用。

大切なコレクションカードの日焼けや色褪せといった劣化を防ぎ、長期保管に適しています。

2. ワンタッチで安心！マグネットホールド

マグネットホールドで、開閉は楽々、しかししっかりカードを留めます。

カードの出し入れが簡単で、安全に保護できます。

3. スリーブインも可能！35PTスリムタイプ

スタンダードサイズカード（63×88mm）に対応しています。

カードセット部分の深さは約0.9mm（35PT）で、厚みのあるカードや、インナースリーブに入れた状態のカードも収納可能です。

ケースサイズ：71×99mm×5mm

製品情報

UVカット加工インナースリーブごと収納可能カチッと閉まるマグネットホールドデッキケースにも収納可能商品パッケージ

製品名 カードシェル (CARD SHELL)

価格 660円 (税抜価格 600円)

対応カードサイズ スタンダードサイズカード (63×88mm)

厚み 35PT（約0.9mm）内

UV耐性 紫外線（UV-A/B） 平均95%カット

ケースサイズ 71mm×99mm×5mm

入数 1枚入

発売時期 2025年12月 中旬発売

商品URL https://www.yanoman.co.jp/products/item/95-101

やのまん公式ページ :https://www.yanoman.co.jp/products/item/95-101

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ