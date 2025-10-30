購買を後押しする生活者心理の分析から、新たなアプローチ方法が見つかる30分！『生活者マインド・マーケティングとは～購買を後押しする“気持ち”を俯瞰する～』11/10まで配信＜無料ウェビナー＞

株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、10月30日（木）～11月10日（月）の12日間にわたり、無料オンラインセミナー「生活者マインド・マーケティングとは～購買を後押しする『気持ち』を俯瞰する～」を配信いたします。

気候変動、為替変動、物価高騰など、生活者を取り巻く環境が目まぐるしく変化する不確実性の高い社会で、消費の在り方は刻々と変化しています。そのためマーケティング活動においては、売り手目線の商品訴求ではなく、生活者ニーズに合致した共感性の高い戦略の必要性が増しています。

クレオは、生活者視点に立ったマーケティングを行うにあたり、生活者の購買行動を理解するだけではなく、その背景にある『マインド(気持ち)』の読み解きが重要であると考えています。

今回のセミナーでは、クレオが長年培ってきた生活者のくらしの機微(表面からは見えない感情や状況)にまつわる知見をベースに、購買行動と『マインド(気持ち)』の関係性を深堀します。

生活者が365日のくらしの中で感じる「生活者マインド」の体系と、生活者マインドと購買行動のつながりの可視化、25年9月クレオ自主調査結果から見えてきた「生活者の購買を後押しするマインド／直近動向」、それらを踏まえたソリューションをご紹介しながら、“生活者マインド・マーケティング”について解説します。

＜こんな方におすすめ＞

・購買行動の背景にある生活者心理について幅広く理解したい方

・生活者の心理を捉えて潜在ニーズへアプローチし、需要創造したい方

・購買意欲を新たな切り口から刺激する、プロモーション施策をお探しの方

・「生活者視点のマーケティング」を実行したい方・サポートメニューに関心がある方

公開期間は10月30日（木）から12日間設けており、期間中はいつでもご視聴可能です。

ビジネスチャンスを広げるヒントが見つかる約30分間動画を、ぜひご視聴ください。

「生活者マインド・マーケティングとは～ 購買を後押しする『気持ち』を俯瞰する～」

セミナー公開期間：2025年10月30日(木)10:00～11月10日(月)17:00

セミナー申込期限：2025年11月10日(月)16:00

形式：Web（オンライン）セミナー/アーカイブ方式（事前録画した動画を公開期間中に配信）

視聴：YouTube（限定公開） ※お申込者様に視聴URLを送付

参加費：無料 ※事前申し込み制

申し込みURL：https://kreo.jp/seminar/251030_mindmarketing?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=251030_mindmarketing(https://kreo.jp/seminar/251030_mindmarketing?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=251030_mindmarketing)

プログラム内容(30分程度)

１．なぜいま「生活者マインド」が重要か

２．クレオが考える「生活者マインド」

３．“購買×マインド”の自主調査結果

４．「生活者マインド・マーケティング」のご紹介

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クレオ マーケティング開発部

担当 谷口・荒井

E-mail： marketing-ae@kreo.jp（お問い合わせ専用）

■会社概要

企業名：株式会社クレオ

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 横井司

事業内容:マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション

設立：1968年12月

資本金：8,284万円

https://kreo.jp/