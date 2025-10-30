推し活雑貨ブランド「fav’s room TOKYO」から、シリーズ最新作『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』に登場するキャラクターモチーフのディフューザーが新登場！

株式会社GSIクレオス

株式会社ＧＳＩクレオス（東京都港区／代表取締役 社長執行役員 吉永直明）は、「推し活」にフォーカスした雑貨ブランド「fav’s room TOKYO(ファブルームトウキョウ)」より、株式会社レベルファイブの「イナズマイレブン」シリーズ最新作『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』に登場するキャラクターをモチーフにしたルームディフューザーを、2026年2月9日（月）に新発売いたします。また、本日2025年10月30日（木）より本製品の予約受付を開始いたします。

『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』の世界観に没入

作中に登場するキャラクターのイメージを香りで表現しました。作品を彩る選手たちが身近にいるような感覚を味わうことができます。

■ 予約方法

予約受付開始：2025年10月30日（木）午前10時

予約受付終了：2025年12月5日（金）

下記のサイトにてお申し込みください。

＜予約受付サイト＞

●fav’s room TOKYO公式通販サイト

URL: https://favsroom.base.shop/

※購入者特典あり

●Amazon

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV2C4MN2

●アニメイト

URL: https://x.gd/y34Vy

●レベルファイブオンラインストア

URL: https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g4973028502114/

その他、お取り扱い家電量販店、ホビーショップ

続報は公式SNS（X: @favsroom / Instagram: @favsroomtokyo）にてお知らせいたします。

＜fav’s room TOKYO公式通販サイト-購入者特典＞

fav’s room TOKYO公式通販サイトからご購入いただいた方限定で、2連アクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

円形パーツサイズ：直径30mm

長方形パーツサイズ：横25mm×縦80mm

キーホルダー部分含めた全長：約125mm

※ノベルティの種類はご注文いただいた商品の種類と対応しております。

※商品1点のご予約、ご購入につき1点ノベルティが付属します。

■ 商品概要（全モチーフ共通）

商品名：『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』ルームディフューザー （全10種）

店頭/EC発売日：2026年2月9日（月）

価格：4,400円（税込）

内容量：100ml

■各モチーフについて

〇笹波雲明 ～クリアアロマ～

トップノートでは、陰りをたたえた佇まいと内なる情熱を秘めた笹波雲明の二面性を、ほのかな苦みをもつベルガモットと深遠なブラックカラントが交錯する香りで表現。ミドルノートでは、鋭い知性と緻密な思考を象徴するようにシャープで清涼感のあるローズマリーが加わります。ラストノートでは、重厚なムスクの余韻が、仲間と過ごす中で自身の運命と向き合う心の成長を思わせるように静かに広がります。研ぎ澄まされた知性と秘めた熱が混ざり合う、洗練された香りです。

〇桜咲丈二 ～フルーティフローラル～

トップノートでは、力強さと反抗心を象徴するブラックペッパーに、情熱を内に秘めたアップルのフルーティな香りが交わるように香ります。ミドルノートでは、かつての純粋なサッカー少年としての面影と、燻る複雑な感情を、気高いローズとラベンダー、奥深いパッチェリが繊細に映し出します。ラストノートでは、葛藤を乗り越え、自らの運命を選択した桜咲丈二の決意を象徴するように力強いベチバーが堂々と香り立ちます。揺れ動く感情の果てに辿り着いた、静かなる情熱を秘めた香りです。

〇円堂ハル ～アクアティックフローラル～

トップノートでは、天賦の才を持ち自信と余裕に満ちた円堂ハルを、爽やかで洗練されたレモンとベルガモットの清涼感で表現。ミドルノートでは、スパイシーなオレンジフラワーが軽やかに彩り努力を重ねる者の気持ちが理解できない円堂ハルの無邪気さを表します。ラストノートでは、笹波雲明との出会いによって少しずつ変化していく彼の内面を、包み込むようなウッディアンバーの香りで穏やかに描き出します。軽やかに漂いながらも、静かに心を揺さぶる余韻を残す香りです。

〇円堂守 ～フレッシュウッディ～

トップノートでは、「宇宙一のサッカーバカ」と称されるほど誰よりもサッカーを愛し、熱く燃える円堂守の情熱を表すようにみずみずしく弾けるグレープフルーツの香りが活き活きと香ります。ミドルノートでは、仲間を想い導く彼のリーダーシップを表すように温かみのあるジャスミンが優しく包み込みます。ラストノートでは、明るく前向きな言動で敵味方関係なく人々を惹きつける彼のカリスマ性を、深みのあるサンダルウッドの香りで表します。エネルギッシュで力強く、それでいて包容力のある香りです。

〇豪炎寺修也 ～スパイスシトラス～

トップノートでは、凛としたライムのシャープな香りが、寡黙でクールな豪炎寺修也の落ち着いた性格を表します。ミドルノートでは、サッカーに懸ける熱い想いとエースストライカーとしての圧倒的な存在感を、スパイシーなカルダモンと奥行きのあるパッチェリが力強く表現。ラストノートでは、落ち着きのあるセダーウッドと温もりを感じさせるアンバームスクが優しく広がり妹思いで仲間からも厚く信頼されるような、豪炎寺修也の頼もしい佇まいを感じさせます。炎のように燃え上がる情熱と、揺るがぬ信念を感じさせる香りです。

〇鬼道有人 ～アロマティックマリン～

トップノートでは、「天才ゲームメーカー」といわれる所以の研ぎ澄まされた知性と鋭い洞察力を象徴するように、シャープなミントと洗練されたウォータリーグリーンが交わるように香り、深遠なる戦略の幕開けを告げます。ミドルノートでは、冷静沈着で動じることのない強固な精神性を表すように、マリンノートが静かに広がり空間を支配します。ラストノートでは、仲間と家族を何よりも大事に思う姿勢を表す、温もりと奥行きを感じさせるウッディアンバーが香りたちます。智略と信念が交錯する、知将の香りです。

〇風丸一郎太 ～ハーバルグリーン～

トップノートでは、「疾風ディフェンダー」と称えられる風丸一郎太の俊敏さと溢れ出るエネルギーを、シャープなミントの清涼感とローズマリーの凛々しさが交錯し、まるでフィールドに吹き抜ける一陣の風のように香り立ちます。ミドルノートでは、ユーカリが穏やかに広がり、オトコ気と責任感を併せ持つ風丸一郎太の姿を表現します。ラストノートでは、繊細さが生み出す心の葛藤とその後の成長をおもわせるように落ち着きのあるセダーウッドとアンバーの奥深さが包み込み、しなやかに残り香を漂わせます。疾風のように走り抜け、確かな意志とともに心に刻まれる香りです。

〇アフロディ ～ホワイトフローラル～

トップノートでは、圧倒的な強さとカリスマ性を誇り揺るぎない自信に満ちたアフロディの存在感を表すように気品あふれるホワイトティーの芳香が香り立ち、まるで天上の光を浴びたような神聖な余韻をもたらします。ミドルノートでは、優雅に咲き誇るリリィが華やかに彩り、出で立ちや技にも見られる神々しさを演出します。ラストノートでは、挫折を乗り越え新たな高みへと昇る彼の成長を、ホワイトムスクの落ち着いた香りで表します。天から降り立つ神のごとく、優雅ながら威厳のある香りです。

〇吹雪士郎 ～スィートフローラル～

トップノートでは、ローズマリーとオゾンノートが氷雪のような鋭さと清涼感を描き出し、吹雪士郎の爽やかさを印象付けます。さらにバニラの穏やかな甘さとシナモンのぬくもりが滲み出し、仲間想いな温かさを演出します。ミドルノートでは、仲間と共に戦うことの意味を理解し、支え合いながら完璧を追い求める彼の姿を表すように、優しく咲き誇るホワイトローズの気高い芳香が包み込みます。ラストノートでは、奥深いアンバーの余韻が穏やかに広がり、過去の葛藤やトラウマを乗り越え、どんな困難も切り抜ける精神的な強さを表します。氷雪のごとき冷静さと、胸に秘めた仲間への想いが共存し強さへと昇華される香りです。

〇基山ヒロト ～フレッシュフローラル～

トップノートでは、ベルガモットの気高い柑橘の煌めきと、ブラックペッパーの研ぎ澄まされた香りが、かつてエイリア学園「ザ・ジェネシス」のキャプテンとして君臨した威厳と揺るぎないカリスマ性を鮮烈に表現します。ミドルノートでは、内面の葛藤とサッカーへの情熱が交錯するようすを華やかでありながらもどこか切なさを含んだジャスミンとホワイトローズの芳醇な香りが繊細に表現します。ラストノートでは、円堂守をはじめとする仲間たちとの和解と、新たな未来を切り拓く決意と信頼を象徴するように、温かみのあるサンダルウッドとムスクの深みがゆるやかに広がり、余韻を残します。強さの中に宿る繊細さ、そして未来への決意を感じさせる香りです。

(C)LEVEL5 Inc.

■『fav’s room TOKYO POP UP in 渋谷』開催決定

人気アニメ・映画・ゲームのキャラクターをモチーフにしたディフューザーを、発売前にいち早くご覧いただけるポップアップストアを開催いたします。会場では、香り・デザイン・質感など、五感で商品の世界観を体感いただけます。さらに、fav's room TOKYO直販サイト限定のノベルティも実際にご確認いただける特別な機会です。その他、fav's room TOKYOの先行商品も販売予定です。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

会場：渋谷モディ 東京都渋谷区神南1丁目21番3号 4階カレンダリウム

期間：2025年11月1日(土)～11月4日(火)

営業時間：11：00-20：00

【ご予約可能商品のタイトル】

『忘却バッテリー』、『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』、

『コードギアス 反逆のルルーシュ』、TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season、

『葬送のフリーレン』

※ご予約可能商品のみノベルティの対象となります。

※ノベルティは商品発送の際に同梱させていただきます。

【その他販売商品】

・エヴァンゲリオン ディフューザー

・エヴァンゲリオン ネイルシール

・アデリアレトロ フレグランスマルチバーム

※予約受付、販売商品の店頭ラインナップは予告なく変更する場合がございます。

※展示品はダミーサンプルとなります。商品やノベルティの仕様は予告なく変更する可能性がございます。

最新情報は、fav's room TOKYOの公式X @favsroom をご確認ください。

【fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）とは】

「fav’s room TOKYO」 は～「推し活」をもっと身近に～をコンセプトとした、“推し活”雑貨ブランドです。アニメやゲームのキャラクターのイメージを様々な形で表現し、日常的に使用する雑貨を用いて取り入れることで、「推し活」をもっと手軽に楽しんでもらうことを提案しています。また、生活空間になじみやすいデザインを採用することで、日々の暮らしの中に「推し」を感じることができる、幸せな香りの空間を演出します。

「fav’s room TOKYO」のブランド名は、一般的に“お気に入り”などの意味で使われる英語「favorite」の略語であるfav（ファブ）とroomを組み合わせて、「推しの部屋」という意味を持たせています。また言葉の中に「ブルーム(開花)」という音が含まれることから、「花開くように推しで溢れる空間」というイメージで命名致しました。

【ＧＳＩクレオスとは】

ＧＳＩクレオスは、繊維と工業製品の両事業をグローバルに展開する事業創造型商社です。「次代の生活品質を高める 事業の創造者として 人びとの幸せを実現する」というパーパス（存在意義）のもと、ESG 経営を推進し、社会課題の解決と人びとの幸せの実現を目指しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ＧＳＩクレオス ホビー部

TEL: 0570-041-223（平日 10：00-12：00、13：00-17：00）

WEB: https://favsroom.base.shop