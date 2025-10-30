【福井県福井市】はたらく女性交流会「あしたから使える！部下を育てる1on1 自分が伸びる1on1」を開催します！

福井市

福井市では働く女性を対象に交流会を開催しています。

今回はマネジメント手法の1つ「1on1」がテーマです。

1on1は上司と部下の双方向コミュニケーション。今回の交流会では上司、部下、どちらの立場でもスキル獲得が目指せます。

「やっているけど正解がわからない」、「そろそろやろうと思ってた」、「上司とうまく話せない」、「1on1の予定はないけど、気持ちよく聞いたり話したりできるようになりたいな」という方におすすめです。

開催概要

日時：令和7年11月18日（火）13：30～16：30

会場：アオッサ6階 研修室601

対象：20～50代の働く女性

定員：20人

プログラム

ファシリテーター

- 1on1導入企業で働く女性によるパネルディスカッション- ミニレクチャーで1on1について基礎から知ろう- グループワークでスキルアップ！本音で話せる1on1ってどんな感じ？

キャリアコンサルタント 宮下 麻衣子 氏（Promeni代表）

申込

締切：11月6日（木）

HP

申込はこちら :https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=H3WcDBRu

https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jinken/jyoseikatuyakuouen/p071872.html