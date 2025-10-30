【福井県福井市】はたらく女性交流会「あしたから使える！部下を育てる1on1 自分が伸びる1on1」を開催します！
福井市
今回はマネジメント手法の1つ「1on1」がテーマです。
- ミニレクチャーで1on1について基礎から知ろう
- グループワークでスキルアップ！本音で話せる1on1ってどんな感じ？
申込はこちら :
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=H3WcDBRu
福井市では働く女性を対象に交流会を開催しています。
1on1は上司と部下の双方向コミュニケーション。今回の交流会では上司、部下、どちらの立場でもスキル獲得が目指せます。
「やっているけど正解がわからない」、「そろそろやろうと思ってた」、「上司とうまく話せない」、「1on1の予定はないけど、気持ちよく聞いたり話したりできるようになりたいな」という方におすすめです。
開催概要
日時：令和7年11月18日（火）13：30～16：30
会場：アオッサ6階 研修室601
対象：20～50代の働く女性
定員：20人
プログラム- 1on1導入企業で働く女性によるパネルディスカッション
- グループワークでスキルアップ！本音で話せる1on1ってどんな感じ？
ファシリテーター
キャリアコンサルタント 宮下 麻衣子 氏（Promeni代表）
申込
締切：11月6日（木）
HP
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jinken/jyoseikatuyakuouen/p071872.html