パワー・インタラクティブ、11/20開催のCData社主催セミナーに登壇 「マーケティングデータ × AI × MCP」をテーマに、 パートナーシップに基づくビジネス活用方法を解説

株式会社パワー・インタラクティブは、2025年11月20日(木)にCData Software Japan 合同会社（以下、CData社）が主催する「AI × ビジネスデータ」が変える働き方の未来・世界初のマネージドMCP プラットフォーム『CData Connect AI』ローンチセミナーに登壇します。




■サイロ化するデータとAI活用の課題


AI技術のビジネス活用が本格化する一方で、SaaSやデータベースに散在する「データ」をいかにAIと連携させるかが最大の課題となっています。AIは「Connect（接続）」してこそ、その真価を発揮します。


本セミナーでは、この課題を解決する世界初のマネージドMCPプラットフォーム『CData Connect AI』と実ビジネスデータでの活用方法を様々な角度からお伝えします。


CData社の強力なデータ連携技術を基盤に、当社のBtoBマーケティングに関する豊富な知見を組み合わせ、いかにして分断された「マーケティングデータ」をシームレスに「AI」と連携させ、実践的な「MCP」へと昇華させるか。その具体的なビジネス活用方法を、ユースケースを交えて解説します。



＝こんな方におすすめ＝


DX 推進室・AI 導入企画室でAI 活用の具体的なシナリオを探している方


生成AI を導入したものの、業務での活用が進まず悩んでいる方


Salesforce、kintone 等の業務システムのデータをAI で活用したい方


セキュリティやガバナンスを確保しながらAI を組織展開したい方


ビジネス部門でもすぐに使えるAI ソリューションをお探しの方



┗●ウェビナー詳細はこちら


『CData Connect AI』ローンチセミナー


https://jp.cdata.com/resources/20251120-connect-ai-launch-seminar/(https://jp.cdata.com/resources/20251120-connect-ai-launch-seminar/?utm_source=powerweb&utm_medium=referral&utm_campaign=connect_ai_launch_seminar)


■セミナー開催概要


「AI × ビジネスデータ」が変える働き方の未来・世界初のマネージドMCP プラットフォーム『CData Connect AI』ローンチセミナー


日時：


2025年11月20日(木) 14:00-16:00


場所：オンライン、ライブ配信


参加料：無料


※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。



■セミナー内容


第1部　AI とマネージドMCP プラットフォームによって私達のビジネスはどのように変わるのか？


登壇者
CData Software Japan 合同会社
マーケティング ＆ パートナーサクセスマネージャー
杉本 和也 氏



第2部：「kintone データ × AI × MCP」ビジネス活用方法解説


登壇者
サイボウズ株式会社
営業本部 アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM
佐藤 太嗣 氏



第3部：「マーケティングデータ × AI × MCP」ビジネス活用方法解説


登壇者
株式会社パワーインタラクティブ
ソリューション第2部 部長
高月 大輔



第4部：CData Connect AI 徹底解説


登壇者
CData Software Japan 合同会社
シニアプロダクトスペシャリスト
浦邉 信太郎 氏




■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/


株式会社パワー・インタラクティブは、1997年に設立された、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」というビジョンを掲げるデジタルマーケティングの専門コンサルティング会社です。マーケティングデータ基盤の整備、MOps（マーケティングオペレーション）支援、そしてマーケティング・営業・カスタマーサクセスを統合するRevOps（レベニューオペレーション）の推進を通じて、部門やシステムに分散したデータの集約と活用を支援しています。これにより、データに基づいた迅速な意思決定を可能にし、企業のマーケティング組織が真のプロフィットセンターになることを目指しています。また、CData Software社との戦略的パートナーシップに基づき、高品質なデータ連携ソリューションを提供しています。




