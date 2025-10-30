パワー・インタラクティブ、11/20開催のCData社主催セミナーに登壇 「マーケティングデータ × AI × MCP」をテーマに、 パートナーシップに基づくビジネス活用方法を解説

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、2025年11月20日(木)にCData Software Japan 合同会社（以下、CData社）が主催する「AI × ビジネスデータ」が変える働き方の未来・世界初のマネージドMCP プラットフォーム『CData Connect AI』ローンチセミナーに登壇します。

■サイロ化するデータとAI活用の課題

AI技術のビジネス活用が本格化する一方で、SaaSやデータベースに散在する「データ」をいかにAIと連携させるかが最大の課題となっています。AIは「Connect（接続）」してこそ、その真価を発揮します。

本セミナーでは、この課題を解決する世界初のマネージドMCPプラットフォーム『CData Connect AI』と実ビジネスデータでの活用方法を様々な角度からお伝えします。

CData社の強力なデータ連携技術を基盤に、当社のBtoBマーケティングに関する豊富な知見を組み合わせ、いかにして分断された「マーケティングデータ」をシームレスに「AI」と連携させ、実践的な「MCP」へと昇華させるか。その具体的なビジネス活用方法を、ユースケースを交えて解説します。

＝こんな方におすすめ＝

DX 推進室・AI 導入企画室でAI 活用の具体的なシナリオを探している方

生成AI を導入したものの、業務での活用が進まず悩んでいる方

Salesforce、kintone 等の業務システムのデータをAI で活用したい方

セキュリティやガバナンスを確保しながらAI を組織展開したい方

ビジネス部門でもすぐに使えるAI ソリューションをお探しの方

┗●ウェビナー詳細はこちら

『CData Connect AI』ローンチセミナー

https://jp.cdata.com/resources/20251120-connect-ai-launch-seminar/(https://jp.cdata.com/resources/20251120-connect-ai-launch-seminar/?utm_source=powerweb&utm_medium=referral&utm_campaign=connect_ai_launch_seminar)

■セミナー開催概要

「AI × ビジネスデータ」が変える働き方の未来・世界初のマネージドMCP プラットフォーム『CData Connect AI』ローンチセミナー

日時：

2025年11月20日(木) 14:00-16:00

場所：オンライン、ライブ配信

参加料：無料

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。

■セミナー内容

第1部 AI とマネージドMCP プラットフォームによって私達のビジネスはどのように変わるのか？

登壇者

CData Software Japan 合同会社

マーケティング ＆ パートナーサクセスマネージャー

杉本 和也 氏

第2部：「kintone データ × AI × MCP」ビジネス活用方法解説

登壇者

サイボウズ株式会社

営業本部 アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM

佐藤 太嗣 氏

第3部：「マーケティングデータ × AI × MCP」ビジネス活用方法解説

登壇者

株式会社パワーインタラクティブ

ソリューション第2部 部長

高月 大輔

第4部：CData Connect AI 徹底解説

登壇者

CData Software Japan 合同会社

シニアプロダクトスペシャリスト

浦邉 信太郎 氏

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

株式会社パワー・インタラクティブは、1997年に設立された、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」というビジョンを掲げるデジタルマーケティングの専門コンサルティング会社です。マーケティングデータ基盤の整備、MOps（マーケティングオペレーション）支援、そしてマーケティング・営業・カスタマーサクセスを統合するRevOps（レベニューオペレーション）の推進を通じて、部門やシステムに分散したデータの集約と活用を支援しています。これにより、データに基づいた迅速な意思決定を可能にし、企業のマーケティング組織が真のプロフィットセンターになることを目指しています。また、CData Software社との戦略的パートナーシップに基づき、高品質なデータ連携ソリューションを提供しています。

