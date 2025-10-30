なぜZ世代は「評価」に不満で辞めていくのか？250社以上の支援実績から導く「若手が辞めない」人事評価制度のオンラインセミナーを11月6日（木）に開催

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）のグループ会社、ハイマネージャー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：五十嵐未来、以下「ハイマネージャー」）は、2025年11月6日（木）13時15分より、「従業員の離職防止・モチベーション向上を実現する、最適な人事制度設計の方法」と題した無料オンラインセミナーを開催します。本セミナーは、マネジメントパートナー主催のオンラインカンファレンス「変化に強い”現場”のつくり方～属人化を超える組織マネジメントの新常識～」内の一環として実施するものです。多くの企業で課題となっている「Z世代」と呼ばれる若手社員の離職問題に対し、250社以上の人事評価制度を支援してきたハイマネージャー代表の五十嵐未来が、若手が定着・活躍するため（＝リテンション）の人事評価制度のポイントを解説します。

◼️セミナー開催背景

現代のビジネス環境において、従業員のエンゲージメントは企業の持続的な成長に不可欠です。しかし、多くの企業から「目標設定が形骸化している」「評価結果への納得感が低く、エンゲージメント向上につながらない」「制度が機能せず、かえって若手の離職を招いている」といった人事評価に関する根深い課題が聞かれます。特に、価値観が多様化する「Z世代」と呼ばれる若手社員のマネジメントや定着は、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。彼らが仕事に求める「公平性」や「成長実感」に対し、従来型の人事評価制度が対応しきれていないケースが散見されます。一方で、人事評価制度に関する情報は社外に出にくく、「他社がどのように設計し、運用しているのか実態を知りたい」という声は少なくありません。

こうした背景から、ハイマネージャーがこれまで250社以上の制度構築を支援してきた知見と、キュービックグループ全体で若手社員の登用・活躍を推進してきた実践的なノウハウを融合させ、現代の特にZ世代の価値観に適応し、彼らの定着と活躍を促す人事評価制度のポイントを解説するセミナーを開催することといたしました。

◼️セミナー概要

従業員の離職防止・モチベーション向上を実現する、最適な人事制度設計の方法

日時：2025年11月6日(木) 13:15～13:40

実施形式：オンライン

参加費：無料

プログラム内容：

1.イントロダクション

2.人事制度策定の流れ

3.離職防止におけるエンゲージメントの重要性

4.離職を防ぐ上で重要な人事評価制度設計のポイント

5.クロージング

参加方法：以下Webページよりお申し込みいただけます。お申し込み後、当日のWebリンクをお送りしますので、そちらからご参加ください。

【お申し込みはこちら】

https://marketingcommit.com/seminar_251106/himanager_conference

◼️セミナー登壇者

【このような方におすすめ】- 人事評価制度の新規作成や改定を検討している経営者・人事責任者の方- 評価制度の運用に課題を感じ、エンゲージメントを高めたいマネージャーの方- 若手の離職防止に課題を持っている方五十嵐 未来 / ハイマネージャー株式会社 代表取締役社長

2016年4月、PwCコンサルティング合同会社に新卒入社。人事・組織コンサルタント領域に従事し、人事制度設計・組織カルチャー変革・People Analytics・HR Tech領域など幅広く支援。経験業界は商社・化粧品・エネルギー・通信・自動車・建設業界など多岐にわたる。現在はハイマネージャー株式会社のCOOに就任し、カスタマーサクセス・マーケティング領域などを中心に事業推進を担う。2025年10月、ハイマネージャーのさらなる成長を実現すべく代表取締役社長に就任。

◼️セミナー参加者特典

人事制度構築に必要なすべてのナレッジを網羅した、人事制度設計お役立ち資料3点セットを無料配布します。以下の3点の資料で、人事制度設計についての、ナレッジ・テンプレート・事例をすべて一括で理解可能です。

・人事の等級・評価・報酬制度全てのサンプル付きのマニュアル

・人事制度の論点・作り方を全解説したテンプレート

・人事制度活用事例をお客様の声と共にわかりやすくご紹介した事例集

◼️ハイマネージャーについて

ハイマネージャー株式会社は、OKR（目標と主要な結果）や1on1、フィードバックの管理をはじめ、ハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったオールインワンのピープルマネジメント・プラットフォーム『HiManager』の提供およびマネジメント・評価に関するコンサルティングを行う会社です。創業より心理的安全性やエンゲージメントの向上をパーパスとして掲げ、メンバーと高頻度でコミュニケーションを取り、成長を促す「パフォーマンス・マネジメント」の実現を支援しています。

会社名 ：ハイマネージャー株式会社

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表者名 ：代表取締役 五十嵐 未来

設立 ：2018年7月

URL ：https://himanager.me

◼️キュービックについて

キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、新しい価値を見つける比較サイト『your SELECT.』(https://cuebic.co.jp/your_select/)、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム』(https://waterserver-mizu.com/)、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ』(https://www.hop-job.com/)を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

