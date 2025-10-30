ペットと過ごす冬を、おしゃれに、心地よくアップデート。AIRBUGGY PET 2025 秋冬新作アクセサリー登場

株式会社GMPインターナショナル

株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原口敬太）が展開する、日本発のプレミアムペットカートブランド「AIRBUGGY PET（エアバギーペット）(https://www.airbuggy.pet/)」は、2025年秋冬シーズンに向けた新作アクセサリーコレクションを発売いたしました。

上質な素材感と高い機能性を兼ね備え、秋冬ならではの快適さと温もりを叶えるラインアップが登場。小型～中型犬に人気の『DOMEシリーズ(https://www.airbuggy.pet/dome/dome3/)』や『WIZ X(https://www.airbuggy.pet/fitt/newcolor_airbuggy-wiz-x/)』など、人気モデルに簡単に取付可能。見た目のかわいらしさだけでなく、ディテールや使い心地にもこだわり抜いた、“ぬくもり感じるおでかけスタイル”を提案します。

「CORNER CUSHION FUR／BOA（コーナークッション ファー/ボア）」

人気のあご乗せクッションが、暖かく手触りの良いファー＆ボア素材で新登場。

裏面には通気性の高いメッシュ素材を採用し、冬場でも乾きやすく気軽にお洗濯、清潔に保てます。

寒がりなペットも快適に過ごせる、冬のおでかけの必需品です。

「COT COVER FUR（コットカバーファー）」

CORNER CUSHION FURCORNER CUSHION BOA

冬素材のDOME3シリーズ専用コットカバー。内側と底板全体を包み込み、コット内を効率よく保温。

汚れ防止にも役立ち、ふんわりとブランケットに包まれるようなぬくもりを感じられます。

「COT COVER FUR（コットカバーファー）」

「WATER PROOF COT COVER（ウォータープルーフ コットカバー）」

ユーザーからのリクエストが多かった防水仕様のコットカバーが新登場。

雨や雪、ぬかるみなどで濡れてしまったペットが乗っても安心、汚れを防ぎ、さっと拭くだけでお手入れ簡単。秋冬のアクティブシーンを支える頼もしいアイテムです。

■ エアバギー人気シリーズ「DOME3／WIZ X」との相性も抜群

「WATER PROOF COT COVER（ウォータープルーフ コットカバー）」

ペットカートの豊富なカラーラインナップに合わせて、秋冬らしいコーディネートが楽しめます。

機能だけでなく、インテリアに調和する上品なカラーリングにもこだわりました。

【AIRBUGGY PET 2025 秋冬新作アクセサリー】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124440/table/32_1_f6307c37613d1faafe3b97c8f4d81529.jpg?v=202510301056 ]

※価格は全て税込

■ペットとの共生社会に寄り添う、快適で安心なモビリティを。

ペットとの外出や旅行が日常化し、「家族の一員」として共に暮らす社会が広がる一方で、快適性やマナーへの意識も求められています。

AIRBUGGY PETは、「心地よさ」「使いやすさ」「安心感」を軸に、人とペットがともに快適に移動し、心地よく過ごせる“ペットウェルビーイング”を追求。お出かけの時間を、ただの移動ではなく「日々の幸せを感じるひととき」に変えるプロダクトやサービスを提案しています。

◼️AIRBUGGY PET(エアバギーペット)について

AIRBUGGY PETは、日本のベビーカーブランド AIRBUGGY（エアバギー） から、2010年に誕生したペットカートブランド。犬や猫などのペットを安心して乗せられる設計で、日常のお散歩から旅行、老犬・リハビリ期の移動まで、ペットとの暮らしを快適にサポートします。

3輪構造のエアタイヤが生み出す“空気のように軽い押し心地”と“なめらかな乗り心地”は、ベビーカー開発で培った技術がベース。欧州統一安全規格「EN1888-2」に準拠した高い安全性を誇ります。

さらに、ペット・ベビー・ショッピング用途を一台で兼用できる

「LIFEBUGGY（ライフバギー）(https://www.airbuggy.com/special/lifebuggy/)」コンセプトが評価され、2010年にグッドデザイン賞を受賞。

現在では、ブランド公式ユーザーコミュニティ 「AIRBUGGY PET CLUB」 の登録者数が

29,500名（2025年10月時点）を超え、

“ペットと人の幸せな暮らし”を支えるブランドとして支持を広げています。

■会社概要

商号 ：株式会社GMPインターナショナル

所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル

代表 ：原口 敬太

設立日 ：2002年2月

事業内容 : 3輪ベビーカー・ペットカートの製造・販売、育児用品の輸入、販売

URL ：https://www.airbuggy.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/airbuggyhq/

自社ブランド： AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com

AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet

取扱いブランド： MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp

britax romer：https://www.britax.jp

VEER：https://www.gmp-intl.co.jp/veer/

Joolz：https://my-joolz.jp