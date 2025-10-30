運とひらめきで勝負！社員納会がもっと楽しくなるaso-bizの新プラン『謎解きBINGO』

株式会社 集遊

株式会社集遊（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：小川真輔）が展開する法人向け研修・イベントサービス「aso-biz」のラインナップに、パーティーやレクリエーションのシチュエーションで使いやすい低価格帯の新コンテンツ「謎解きBINGO」が加わりました。従来の「謎解き研修」に比べて導入しやすい価格帯でありながら、運とひらめきが交錯するこれまでにない盛り上がりを提供します。

「謎解きBINGO」とは

5名チームで協力しながら謎を解き明かす

通常のビンゴ大会に“謎解き”の要素を掛け合わせたパーティー向けコンテンツです。ゲームはチーム戦！参加者は全75問の謎を解くことで対応する数字を獲得します。獲得した数字はチーム内で共有、自身のビンゴシートに該当する番号があれば穴を開けられます。つまり、謎が解けてもビンゴカードを開けられるかは運次第！「謎が解けた！」と「ビンゴ！」の二重の歓声で、これまでにない一体感を生み出します。制限時間内にチームで何ビンゴできたかを競い合うチーム対抗戦です。懇親会や謝恩会・周年イベント等の会社のパーティーや社員旅行など、様々なレクリエーションのシーンでお役立ていただけるコンテンツとなります。

特に、これからの時期にある忘年会や納会にもぴったりです！

選べる2つのプラン

・基本のセルフプレイプラン（セルフ運営型）

司会進行は自社で対応いただく一番お得なプランです。aso-bizから必要なキット一式やプレイマニュアルをお客様のもとへお届けします。

料金：20名50,000円（税抜）～

・司会進行フルサポートプラン（MCおまかせ型）

プロのMCがイベントを盛り上げ、参加者の一体感を最大化。MCが一式をお持ちしますので準備も進行も安心して任せられます。

料金：20名100,000円（税抜）～

実施事例

株式会社ザイグー様（23名でのご参加）

・イベント：全社レク

・会場：都内飲食店

・時間：1時間（謎解き30分＋歓談・ルール説明・景品授与）

「ビンゴ！」の掛け声だけでなく「謎が解けた！」の声が飛び交い、会場は大盛り上がりに。

納品物

今後の展開

優勝チームの発表風景。景品をつけると大盛り上がり参加者の声- 「ただのビンゴより圧倒的に盛り上がった！」- 「謎解きが得意な人、運が強い人、それぞれが輝けるのが良かった」- 「短時間で盛り上がり、景品も渡せて納会にぴったり」- 謎解きビンゴシート- 謎解き問題キット一式- 実施マニュアル参加キット

企業の納会や懇親会、周年イベントなど、短時間で盛り上がりたい場面で活用可能。低コスト・高インパクトな選択肢として、今後も導入事例を拡大していきます。

会社概要

■株式会社集遊について

「組織にアソビゴコロを。」をミッションに、謎解きや体験型コンテンツを活用した人材育成・チームビルディング研修を提供。これまで大手企業を中心に延べ1万人以上が受講。

会社名：株式会社集遊

住所 ：〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1-201

代表者：代表取締役社長 小川 真輔

事業内容：謎解きゲームを活用した研修・イベントの企画運営

URL：https://www.aso-biz.jp/