『キボウノチカラ～オトナプリキュア′23～』の描き下ろし ピクニックver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『キボウノチカラ～オトナプリキュア'23～』の商品9種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『キボウノチカラ～オトナプリキュア'23～』の商品の受注を10月24日（金）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1628?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼描き下ろし ピクニックver. トレーディングアクリルカード







夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをアクリルカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 ピクニックver. アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \11,440(税込)


種類　：全16種


サイズ：本体：（約）70×55mm　厚み：1mm　特典：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ピクニックver. トレーディングアクリルネームプレート







夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 日向 咲＆美翔 舞 ピクニックver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）68×27mm　厚み：3mm　特典：（約）68×61mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ピクニックver. トレーディング缶バッジ







夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 日向 咲＆美翔 舞 ピクニックver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \7,920(税込)


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし ピクニックver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード







夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、インスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。


お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 ピクニックver. イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)


種類　：全16種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし 集合 ピクニックver. ブランケット







夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをブランケットに仕上げました。


柔らかな毛足で肌触り抜群で、ひざ掛けや肩にかけてポンチョのようにもお使いいただけます。


お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：\5,478(税込)


サイズ：（約）100×70cm


素材　：ポリエステル




▼描き下ろし 集合 ピクニックver. マルチデスクマット







夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをマルチデスクマットに仕上げました。


デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\3,960(税込)


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼描き下ろし ピクニックver. A6アクリルパネル







※画像は「描き下ろし 夢原 のぞみ ピクニックver. A6アクリルパネル」を使用しております。



夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、A6サイズのアクリルパネルに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \2,178(税込)


種類　：全8種（夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞）


サイズ：（約）14×10.5cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ピクニックver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 夢原 のぞみ ピクニックver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。


台座を繋げ、キャラクターを並べてご使用いただけます。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全8種（夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞）


サイズ：本体：（約）18.6×8.6cm　台座：（約）8×4.5cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ピクニックver. オーロラステッカー







※画像は「描き下ろし 夢原 のぞみ ピクニックver. オーロラステッカー」を使用しております。



夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、オーロラステッカーに仕上げました。


身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。


スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全8種（夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞）


サイズ：（約）90×87mm　※種類により異なる


素材　：紙、PP




(C)2023 キボウノチカラ オトナプリキュア製作委員会