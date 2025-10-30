『キボウノチカラ～オトナプリキュア′23～』の描き下ろし ピクニックver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『キボウノチカラ～オトナプリキュア'23～』の商品の受注を10月24日（金）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/1628?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし ピクニックver. トレーディングアクリルカード

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 ピクニックver. アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \11,440(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（約）70×55mm 厚み：1mm 特典：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ピクニックver. トレーディングアクリルネームプレート

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 日向 咲＆美翔 舞 ピクニックver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×61mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ピクニックver. トレーディング缶バッジ

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 日向 咲＆美翔 舞 ピクニックver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \7,920(税込)

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ピクニックver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、インスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 ピクニックver. イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 ピクニックver. ブランケット

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをブランケットに仕上げました。

柔らかな毛足で肌触り抜群で、ひざ掛けや肩にかけてポンチョのようにもお使いいただけます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ：（約）100×70cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし 集合 ピクニックver. マルチデスクマット

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし ピクニックver. A6アクリルパネル

※画像は「描き下ろし 夢原 のぞみ ピクニックver. A6アクリルパネル」を使用しております。

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、A6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全8種（夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞）

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ピクニックver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 夢原 のぞみ ピクニックver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

台座を繋げ、キャラクターを並べてご使用いただけます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞）

サイズ：本体：（約）18.6×8.6cm 台座：（約）8×4.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ピクニックver. オーロラステッカー

※画像は「描き下ろし 夢原 のぞみ ピクニックver. オーロラステッカー」を使用しております。

夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞の描き下ろしイラストを、オーロラステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種（夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、日向 咲、美翔 舞）

サイズ：（約）90×87mm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

(C)2023 キボウノチカラ オトナプリキュア製作委員会