＊本内容は、2025年10月29日（日本時間）Broadcomが発表した報道資料です。

Broadcom Inc.（NASDAQ: AVGO）は、VMware Cloud Foundation（VCF）を活用したモダン プライベートクラウドの導入推進に向け、日本電気株式会社（代表取締役 執行役員社長 兼 CEO： 森田隆之、以下 NEC）との戦略的パートナーシップを強化する計画を発表しました。NECは、自社の情報システムにVCFを導入しており、そこで得られたスキルやノウハウを活かしながら、お客様のプライベートクラウドへのモダナイゼーションを支援することで、お客様はセキュリティを担保しかつイノベーションを加速できます。

VCFは、モダン プライベートクラウドを実現する初の統合型クラウドプラットフォームであり、パブリッククラウドが持つ柔軟性と俊敏性と、プライベートクラウドが持つセキュリティ、パフォーマンス、低い総所有コスト（TCO）を実現します。従来型アプリケーション、モダンアプリケーション、AIアプリケーションを問わず、すべてのアプリケーションを単一のプラットフォームで一貫して運用管理することを可能にします。

VCFは、セキュリティを強化し、リスクとコストを低減しながら、プライベートクラウドの導入と運用を簡素化する統合型プラットフォームをお客様に提供します。現在、Fortune 500企業の上位10社のうち9社がVCFを採用しています

BroadcomとNECは、20年以上にわたり協業を続けており、今回の戦略的パートナーシップ強化もこの流れを継ぐものです。NECは最新のテクノロジーを自社で実践するアプローチ「クライアントゼロ」戦略の一環として、VCFを自社の情報システムに導入します。これにより、VCFの機能や利点を深く理解してスキルとノウハウを取得することで、効果的な実装かつ効率的な運用の方法を検証するとともに、VCFを活用したソリューションをお客様に提供する際のサービス品質の向上に役立てます。

NECはパートナーとして、同社の価値創造モデル「BluStellar」に基づき、VCFを活用したソリューションをお客様に提供します。また2025年10月から、VCFをマネージドサービスとして販売開始します。この新サービス「NEC Private Cloud Infrastructure powered by VMware」は、お客様にプライベートクラウド環境の構築に必要なVCFのリソースを柔軟に提供し、柔軟性の高いクラウド環境の構築を支援します。

NEC 執行役 Corporate EVP 兼 デジタルプラットフォームサービスビジネスユニット長 木村 哲彦 氏は「NECは長年にわたりVMwareビジネスの主要パートナーとして実績を積み重ねてきました。このたびのBroadcom社との戦略的パートナーシップ強化について大変嬉しく思います。NECは、VCFを基盤としたプライベートクラウド環境サービスを10月より提供開始します。本サービスは、当社が長年培ってきたVMware技術およびクライアントゼロにより蓄積した知見をベースに、VCFを基盤としたソリューションであり、BluStellar Scenarioに組み込みBroadcom社と共に提供してくことで、お客様や社会のDX推進に貢献してまいります 」と、述べています。

Broadcom Inc.の日本法人であるヴイエムウェア株式会社 カントリーマネージャー 山内光は「NECとの戦略的パートナーシップを通じて、お客様のモダン プライベートクラウドの導入を支援します。VCFにより、お客様は一元的かつシンプルにプライベートクラウド環境を統合運用できるモデルを実現できます。ITインフラストラクチャを再定義するVCFにより、イノベーションの加速、コストの管理、主権とセキュリティの確保など、お客様が今日もつ課題の解決を支援します」と述べています。

