『MILGRAM -ミルグラム-』の描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 特大アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品の受注を10月24日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 特大アクリルスタンド

シドウの描き下ろしイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,300(税込)

サイズ：本体：（約）27.7×12cm 台座：（約）直径7.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 BIGアクリルスタンド

シドウの描き下ろしイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：本体：（約）19.3×8.2cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 1ポケットパスケース

シドウの描き下ろしイラストを1ポケットパスケースに仕上げました。

社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：（約）7.1×10.3cm

素材 ：合成皮革

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 BIGアクリルキーホルダー

シドウの描き下ろしイラストをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,100(税込)

サイズ：（約）99×65mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 BIG缶バッジ

シドウの描き下ろしイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,100(税込)

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 ホログラム缶バッジ

シドウの描き下ろしイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\715(税込)

サイズ：（約）直径76mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし シドウ バースデーver. 第2弾 インスタントカメラ風イラストカード2枚セット

シドウの描き下ろしイラストをインスタントカメラ風のイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\385(税込)

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)ミルグラム管理委員会