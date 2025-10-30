🧺 導入決定！【洗い屋本補 仙台泉店】11月27日より最新洗濯乾燥機を1台増設！待ち時間短縮でさらに便利に！

❄️ 冬支度・大物洗いに朗報！【洗い屋本補 仙台泉店】がパワーアップ！

日頃より仙台市泉区の皆様にご愛顧いただいております「コインランドリー 洗い屋本補 仙台泉店」です。

お客様の「待ち時間が長い」「週末は混雑する」といったお声にお応えし、この度、最新鋭の大型洗濯乾燥機を1台増設いたします！

株式会社カキヤビジネスサポート泉区市名坂の三宝亭さんのとなり。広い駐車場で女性でも停めやすい。

増設予定日: 2025年11月27日（木）

設置場所: 宮城県仙台市泉区市名坂柳清水101-13 洗い屋本舗仙台泉店

（仙台市泉区 八乙女・七北田エリアからもアクセス良好！宮城野区岩切、青葉区、富谷市からのお客様も多数来店！）

🧺 増設で解決！お客様の3つのメリット

11月27日以降、お客様はこれまで以上にスムーズに、快適にご利用いただけます。

待ち時間ストレス解消！:

稼働台数が増えることで、特に土日の混雑時や雨の日の利用が大幅に分散され、時間を有効活用できます。

冬の大物洗いがスムーズに！:

寒くなるこの時期、羽毛布団、こたつ布団、厚手の毛布などを一気に洗いたいというニーズが高まります。増設により、大物洗い乾燥の需要に確実にお応えします。

清潔・時短を両立！:

最新機種のパワフルな洗浄力と乾燥機能で、ご自宅では難しいダニ対策や花粉対策もバッチリ！ふわふわな仕上がりを実感してください。

ふとん洗いはクリーニング屋さんよりお得で安いです！

使い方は機械にマニュアルが設置してあるので分かりやすいです。比べてみてください！！羽毛布団、敷布団洗いのQ＆A

当店洗濯乾燥機で布団を洗う方が増えています。それにともない皆様からのご質問も多く寄せられました。いくつかご紹介いたします。

洗えるふとん見分けてくださいQ1：なんでも布団は洗えますか？

店舗内にチラシを作成しましたが基本的には洗濯物の表示の確認をお願いしています。特に敷布団はウレタン、真綿などの素材が水洗いには注意が必要です。タオルケット、毛布、肌掛け布団、羽毛ふとん、コタツ布団等はキルティング加工してあるのは洗えます。

Q2:コインランドリーでの洗濯、乾燥時間はどのくらいかかりますか？

答えは「布団の材質、大きさによって違いがありますが、だいたい目安で１時間半から40分くらいです。」素材や大きさ布団種類をまとめてます。

Q3:コインランドリーの布団洗いの価格はどのくらい？

答えは「サイズ、コースによって変わりますが羽毛布団でシングルサイズで2500-2600円くらいです。」近所のクリーニング店をしらべてみました。集配してくれるかそうでないかが価格を大きく分けていますが

集配してくれるA社 肌掛けふとん シングルサイズ 6500円

当店の洗濯乾燥機で洗うなら、おおよそMサイズは1600円、Lサイズは2600円くらいでは終わります。その差Lサイズで、だいたい4000円と大きな差になります。

ふとん洗いはなかなか面倒ですが１年洗わないと臭いや汗のしみこみが気になる方が多いです。価格がこれくらい差があるなら一度、試してみる価値はあるのではないでしょうか？

当店では無料貸し出しの布団洗い用のネットがあります。使い方のマニュアルのあるので便利です！肌掛け布団の洗い方はマニュアルを準備！ふっくら仕上がり！一度洗うと洗わずにはいられない！当店の価格表です

縦型洗濯機 7ｋｇ

\ 300

スニーカーランドリー

\ 100/20分

中型 Mサイズ ドラム洗濯乾燥機

10kg 76分 1300円 洗濯乾燥（除菌すすぎ）

10kg 60分 1200円 洗濯乾燥

10kg 46分 1000円 洗濯 （除菌すすぎ）

10kg 10分 100円 乾燥

大型 Lサイズ ドラム洗濯乾燥機

16kg 76分 1900円 洗濯乾燥（除菌すすぎ）

16kg 60分 2200円 洗濯乾燥（ダニ防止洗剤）

16kg 46分 1500円 洗濯 （除菌すすぎ）

16kg 8分 100円 乾燥

大型乾燥機

25ｋｇ \500/30分

中型型乾燥機

13ｋｇ \300/30分

両替機

千円札対応

11月27日から！新しい一台で快適なランドリーライフを！

「仙台市泉区で便利なコインランドリーは？」と聞かれたら、「洗い屋本補 仙台泉店」とお答えいただけるよう、これからも清潔で快適な空間を提供してまいります。当店の洗濯乾燥機はオゾン水ですすぎする除菌洗いコースもあります。せっかく洗濯するなら是非、お試しください。泉区で泉中央、八乙女、青葉区、宮城野区、富谷市からのお客様も大変多いです。近くのコインランドリー布団洗いしたいなら、またはおすすめを泉区でお探しなら当店は駐車場も広く女性でも安心してご来店できます。

本格的な冬を迎える前に、新しい洗濯乾燥機で寝具をリフレッシュしませんか？皆様のご来店を心よりお待ちしております！

運営会社 問い合わせ先

株式会社カキヤビジネスサポート

担当：菊地 徹

宮城県仙台市太白区砂押町7-10

電話：090-2840-1104

メールアドレス：mumground1@beach.ocn.ne.jp

URL: https://coinlaundry-araiyasendai.amebaownd.com/

店舗

洗い屋本舗 仙台泉店

宮城県仙台市泉区市名坂柳清水101-13