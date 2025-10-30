医学通信社の書籍データベース搭載したアプリ「solabell」が外部販売を開始

株式会社 医学通信社

株式会社医学通信社（所在地：東京都千代田区）は，当社が書籍データベースを提供する診療報酬算定ナレッジアプリ『solabell（ソラベル）』（開発・運営：株式会社ソラスト）が，2025年9月1日より外部向け販売を開始したことをお知らせいたします。

医学通信社は2024年10月より『診療点数早見表』や『最新 検査・画像診断事典』など7冊の書籍データベースをsolabell（ソラベル）へ提供してまいりました。今回の外販によりソラストの社内だけにとどまらず，更に多くの医療現場へ書籍データベースを届け，医療DXを加速させてまいります。

提供対象の書籍データベース

外部向け販売においても，下記7タイトルのデータベースを継続して提供しています。

１. 診療点数早見表 2025年4月増補版

２. 最新 検査・画像診断事典 2025年4月増補版

３. 手術術式の完全解説 2024-25年版

４. 臨床手技の完全解説 2024-25年版

５. 標準・傷病名事典 ver.4.0

６. 最新・医療用語 4200

７. 臨床・カルテ・レセプト略語 28000

『診療点数早見表 2025年4月増補版』は，全国多数の医療機関・公的機関等で使用されている医科・診療報酬点数表です。

また，『最新 検査・画像診断事典 2025年4月増補版』『手術術式の完全解説 2024-25年版』『臨床手技の完全解説 2024-25年版』は，「日本臨床検査医学会」「外科系学会社会保険委員会連合（外保連）」所属の医師が医学的根拠に基づいて徹底検証の上，手技と適応疾患を解説しています。

『標準・傷病名事典 ver.4.0』は，全診療科対応の3400病名を徹底網羅した2024年刊行の最新版です。

医学通信社では，上記以外にも診療報酬に関連する様々なデータベースや医療法制度，介護報酬に関連する書籍データのご提供が可能です。

データベース提携先の拡大

医学通信社の書籍および診療報酬関連のデータベースは高い評価をいただき，十数年にわたって国保連合会や支払基金等に提供してきたほか，2022年には大手電子カルテメーカーのソフトウェア・サービス，2023～2025年には複数のレセプト点検システム会社へ提供を開始するなど，その提供先を順次拡大して参りました。

2024年に医学通信社が書籍データベースの提供を開始したsolabell（ソラベル）は，2025年2月にCBnews主催「病院DXアワード2025」優秀賞の受賞や，医療従事者投票による「ベストファイブ賞」1位獲得など，業界内で高い評価を得ており，外販を開始することとなりました。

（詳細はソラスト社HP：https://www.solasto.co.jp/business/iryou/solabell/をご確認ください）

医学通信社は，引き続き医療のIT化・DX化に貢献するため，データベースの提供を進めて参ります。ご興味をお持ちの企業や公共団体の皆様は，ぜひ医学通信社までお問い合わせください。