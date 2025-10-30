ガレージ販売歴20年以上の国内最大手企業が「ガレージ好きが作る、ガレージ好きのためのコミュニティ型ECサイト」を本日10月30日（木）にオープン！

株式会社グリーンベル

木製小屋キット・ガレージの販売で国内最大手の「株式会社グリーンベル（本社：長野県諏訪郡、代表取締役：西澤英敏）」は、実際にガレージが好きな社長やスタッフが、ガレージと親和性の高い商品をセレクトした新たなECサイト「Garage Outfitters（ガレージ アウトフィッターズ）」を、2025年10月30日（木）に公開いたします。単なる物販にとどまらず、ガレージライフやその周辺のカルチャーを愛するユーザー同士がつながる“共感型のショッピング体験”を提案します。

■ Garage Outfitters（ガレージ アウトフィッターズ）誕生の背景

コンセプトは、「ガレージ好きが作る、ガレージ好きのためのコミュニティ型ECサイト」。

Garage Outfittersは、ガレージを所有していなくても、その世界観やスタイルに惹かれる人々――たとえば、クルマやバイク、DIYやインダストリアルデザイン、アウトドア、そして古き良きアメリカンカルチャーを愛する人たちに向けたセレクトショップです。

これまでガレージの製造・販売・施工を一貫して手がけてきた株式会社グリーンベルが、現場で培った知見と感性を活かし、“モノを買う”という行為にとどまらない、価値あるショッピング体験を届けたいという想いから立ち上げました。

Garage Outfittersでは、有名ブランドや価格の軸にとらわれず、「これは良い」と直感的に感じられるプロダクトを厳選。 ガレージライフの延長にあるような、インテリアや雑貨、小物などを取りそろえています。

趣味や美意識を共有する人たちがつながり、「これ、好きかも」に出会える場所

Garage Outfittersは、そんな感性でつながる新しい場を目指して生まれました。

■ Garage Outfitters（ガレージ アウトフィッターズ）の特長

Garage Outfittersの最大の特長は“ブランドで選ばない”、“機能よりもフィーリングで選ぶ”といったガレージ好き特有の感性に寄り添っている点にあります。

選りすぐりの小物や家具、装飾品、フェイクグリーンなど、他ではなかなか出会えない商品をセレクト。「価格ではなく、心が動くかどうか」を大切にする人のためのショップです。

さらに、単品販売だけでなく「ガレージ玄人によるおすすめの組み合わせセット（仮）」も今後展開予定。

それぞれのアイテムが持つ雰囲気や用途を組み合わせることで、ガレージ空間を自分らしくカスタマイズしていく楽しさを提案します。

■ ユーザーと一緒につくる、進化するECサイト

Garage Outfittersは、事業者視点ではなく「ユーザーと一緒につくること」を前提に設計されました。

立ち上げ前にはガレージファンへのアンケートを実施し、「欲しい商品」「好みのテイスト」「ECに求める体験」などを丁寧にヒアリング。

その結果、「掘り出し物に出会いたい」「知らないモノを知りたい」「趣味が近い人のおすすめが気になる」といった声を取り入れ、サイト構成や商品セレクトに反映しました。

Garage Outfittersは、ユーザーの声を取り入れながら、進化していくECサイトを目指します。

■ 企画担当者コメント

「ガレージという空間は、単に車やバイクを置くだけではなく、自分の価値観を体現する場所でもあります。 私たちは長年その”器”をつくってきましたが、Garage Outfittersは“内側”を彩る楽しみを提供するプロジェクトです。 好きなものに囲まれて過ごす時間は、人生の質そのものを変えてくれると信じています。 ガレージが好きな人の感性が交差する場になればうれしいです。」

■Garage Outfitters サイト情報

・ サイト名：Garage Outfitters（ガレージ アウトフィッターズ）

・ 公開日：2025年10月30日（木）

・ URL：https://garage-outfitters.com

・ 運営：株式会社グリーンベル（https://garage-style.com/(https://garage-style.com/)）

・ お問い合わせ先：https://garage-style.com/contact/

（コーポレートサイト問い合わせフォームへ遷移します）

オープン記念 - 先着50名様にプレゼント！

Garage Outfittersのオープンを記念して、ご購入いただいたお客様のうち先着50名様に以下の商品のうち一つをランダムでプレゼントいたします。

※プレゼント商品の指定はできません。

■ 実店舗としてのGarage Outfittersもオープン

長野県富士見町のグリーンベル本社展示場内には、Garage Outfittersの世界観を体感できる実店舗を先日プレオープンしています。

近年、小屋を店舗に活用する動きが広がる中で、グリーンベルが新たに発表した「ナチュラルシリーズ・スタイル05」を実際に店舗として活用。

Garage Outfittersが提案する世界観をリアルに体感していただける空間となっています。

オンラインとリアルをつなぐ場として、ガレージライフの魅力やアイテムの使い方をより具体的に感じていただけます。

ナチュラルシリーズ・スタイル05 <新製品>ナチュラルシリーズ・スタイル05 - 店舗内観

■ グリーンベルとは

あこがれの物置・小屋・ガレージをもっと身近に。

「家の中のモノを片付けたい」

「庭に置いてあるガーデニング用具をなんとかしたい」

「季節ものや趣味の道具を整理して収納しておきたい」

「愛車を安心安全に保管するガレージが欲しい」

「自分だけの秘密基地が欲しい」

など、さまざまなニーズに応えるデザイン性の高い製品を多数ラインナップ。

グリーンベル本社展示場の大型ガレージ

グリーンベルでは物置・小屋・バイクガレージから大型ガレージ、ガレージハウス、住宅まで対応しています。

大きさやカタチはいろいろ、木製ツーバイフォー工法なので組立も比較的容易。塗装で雰囲気も変えられます。

あなたのライフスタイルに合わせて、おしゃれな物置・小屋・ガレージのある生活を手に入れましょう！

■ 株式会社グリーンベルについて

グリーンベル本社展示場

【会社概要】

社名：株式会社グリーンベル

本社所在地：長野県諏訪郡富士見町富士見11901-4

代表取締役：西澤 英敏

事業内容： 住宅・店舗・小屋・ガレージの設計・施工。

ウッドデッキ・パーゴラ・フェンス等ガーデンエクステリアの施工

設立： 2003年2月10日

小屋・小型ガレージサイト：https://www.green-bell.co.jp/

大型ガレージ専用サイト：https://garage-style.com/

Instagram：https://www.instagram.com/greenbell_garage/