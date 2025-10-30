出張やワーケーションを快適に。“旅して働く”ブランドHOLICC、新作『Giojacket』を発売
出張や旅でも動きやすく、洗えて軽い。
「旅して働く」を提案するHOLICCが、高機能かつスタイリッシュな新作ジャケット『Giojacket』を発売。
HOLICCは、株式会社シンクロ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西井敏恭）が運営する、「旅して働く」をもっとしやすくするアイテムブランド。『Giojacket』は、2025年10月30日（木）よりHOLICCオンラインストア（https://holicc.jp/(https://holicc.jp)）にて販売いたします。
■ コンセプト
“風を纏って、どこへでも。”
ベトナム語で「風」を意味する「Gio」。
その名の通り、軽やかに動けて、速乾性が高く、質量の軽いジャケットです。
HOLICCが目指したのは、ビジネスでも通用する見た目と、旅を想定した機能性の両立。
きちんと見えるのに、旅仕様──『Giojacket』はその理想を形にしました。
■ 開発の背景
「旅して働く」人に、本当に使える一着を。
ワーケーションやリモートワークやなど、働く場所が自由になった今。
私たちHOLICCメンバーも旅をしながら働く中で、既存のジャケットに不便さを感じていました。
軽量速乾タイプは多いものの、ビジネスの場に立てる見た目と、旅アイテムとしての機能性の両立ができるものは少ない。
そこで、“きちんと見えるのに、旅仕様”という難題に挑戦。
素材の質感、縫製の細部、ポケットの位置、軽さ──どれか一つを妥協すれば快適さを失う。
そのすべてをクリアするため、1年以上の試作を重ねて完成したのが『Giojacket』です。
程よい厚みのあるマットな生地、ビジネスにも馴染むテーラード仕様、そして旅で求められる軽さ・洗える・吸水速乾・ストレッチ性。
「自分たちが本当に満足できる服」をつくるために、時間をかけて磨き上げました。
■ 特徴
1. 旅を想定した多用途ポケット設計
移動中に必要なアイテムをすっきり収納できる、旅目線のポケット構成。
右下：ファスナーポケット（パスポート・モバイルバッテリー・専用ポーチ）
左下：ファスナーポケット（カード・鍵など）
左上：深型オープンポケット（スマホ・航空券など）
2. ビジネスシーンにもふさわしい見た目
軽やかな生地ながら、上品な厚みとマットな質感を両立。
ラペルやポケットなどはスーツのテーラード仕様を踏襲し、旅服でありながらビジネスにも自然に馴染む佇まいに仕上げました。
長時間の移動後でもシワになりにくく、美しいシルエットを保ちます。
3. 軽やかに持ち運べるパッカブル仕様
専用ポーチに小さく収納できるパッカブル仕様。
汚れが気になるときもポーチに入れて他の荷物と一緒に携帯可能。
旅先でも常に身軽に。
4. 環境にやさしく、高機能
環境配慮素材 SOLOTEX(R) ECO-Hybrid を採用。
植物由来・リサイクル原料から作られ、しなやかで伸縮性が高く、型崩れしにくい。
出張先でもストレスフリーに着用でき、夜に洗って翌朝乾く速乾性も備えています。
5. セットアップでもシームレスに
同素材の「Giopants」と組み合わせれば、
出張にも日常にも溶け込むセットアップスタイルに。
→ Giopantsについてはこちら：https://holicc.jp/products/giopants
■ リリース概要
商品名：Giojacket（ジオジャケット）
発売日：2025年10月30日（木）
価格：税込 25,000円
カラー展開：ブラック・ネイビー・ダークネイビー・アースグレー・ベージュ
サイズ展開：ユニセックス（メンズ/レディース兼用）でS・M・L・XL
販売チャネル：HOLICC公式オンラインストア（https://holicc.jp）
■ ブランドメッセージ
旅と仕事の境目のない生き方を、普通の選択肢にする。
HOLICCは、「旅して働く」をもっとしやすくするアイテムを開発・販売するブランドです。
働くことでしか触れられない世界があり、旅することでしか生まれないアイデアがある。
仕事も旅もどちらも譲れない人たちへ、“風を纏う”新しい服を届けます。
■ 開発者コメント
HOLICCチーフプロデューサー 齊藤 英之
「私たちは本当に“旅をしながら働く”を実践しています。だからこそ、既存のジャケットでは満足できず、“移動を制限せずに、きちんと見える一着”を自分たちの手でつくりたいと思いました。
Giopantsユーザーの方々から「早くジャケットを！」という声をたくさんいただいていましたが、見た目・機能性・軽さと、すべてを妥協せずに追求した結果、完成までに時間がかかりました。
それでも、納得のいく仕上がりになったと胸を張って言えます。
旅も仕事も本気で楽しむ人たちに、ぜひこのジャケットを羽織ってほしいと思っています。」
【運営会社】
会社名：株式会社シンクロ
代表者：代表取締役社長 西井 敏恭
設立：2016年2月
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラス
企業サイト：https://thinqlo.co.jp
HOLICC公式サイト：https://holicc.jp