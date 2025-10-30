ルミネ北千住 NEW & RENEWAL SHOP OPEN 記念イベントにFUDGEプロデュースの高さ2.0ｍの巨大ガチャ「モンスターカプセル」が登場！

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、ルミネ北千住で2025年11月1日(土) 、2日(日)の2日間開催されるFUDGEコラボイベント「FUDGE CAPSULE（ファッジカプセル）」に高さ2.0ｍの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します！

「FUDGE CAPSULE（ファッジカプセル）」は、FUDGEがセレクトしたプレゼントが抽選で当たる巨大ガチャイベント。2025年10月17日(金)～11月2日(日)の期間にルミネ北千住対象ショップで1会計税込3,000円以上お買い上げいただきイベント当日レシートをご持参いただいた方に、1日先着500名様限定でご参加いただけます。外れた方にも、もれなく参加賞としてワンルミネマイルとFUDGE特製ステッカーをプレゼント。高さ2.0mの迫力あるカプセルマシンが登場し、ルミネ北千住の秋をさらに盛り上げます。ぜひこの機会に、「FUDGE CAPSULE（ファッジカプセル）」にご参加ください。

■ルミネ北千住NEW & RENEWAL SHOP OPEN 記念

FUDGEコラボイベント「FUDGE CAPSULE（ファッジカプセル）」

■イベント概要

この秋、ルミネ北千住とFUDGEがコラボレーションし、ニュー＆リニューアルオープンする17のショップを盛り上げるキャンペーン「NEW & RENEWAL SHOP OPEN ますます楽しい、北千住」を開催！その一環として、16ショップを対象とした特別イベント「FUDGE CAPSULE（ファッジカプセル）」を実施します。

『FUDGE』とは

株式会社 三栄が発行するトラッド系カジュアルファッション誌『FUDGE（ファッジ）』。ヨーロッパテイストの普遍的なシンプル&ベーシックな提案が、幅広い世代の支持を集めています。

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとしてスマイルタンクが開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0mの機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

■株式会社グリーグローブ

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。