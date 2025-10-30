µþ¤í¤Þ¤ó¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È40¼þÇ¯µÇ°¡¢¥Ñ¥ê¤¬Ç§¤á¤¿À÷¿§¹©Ë¼¡Ö¥¢ー¥È¥æ¥Ë¡×¤È¤Î¸ÂÄê¿¶Âµ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤¬È¯É½
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Áõ¤¦À®¿Í¼°¡× ¡£¼ÒÆâ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿4¤Ä¤Î¸ÂÄê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢ÀÇ¹þ40Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¿·À®¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹ ¡£
´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾Ð´éÁÏÂ¤´ë¶È¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢¡ ´ë¶È¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¡§40¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
1985Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¾Ð´éÁÏÂ¤´ë¶È¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿µþ¤í¤Þ¤ó¥°¥ëー¥× ¡£
¤½¤Î40¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢½¾¶È°÷¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡Ö¾Ð´é¡×¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹ ¡£
¿¶Âµ¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢"¥Ñ¥ê¤¬Ç§¤á¤¿À÷¿§µ»½Ñ" ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ©ºî°ÍÍê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ÷¿§¹©Ë¼¡Ö¥¢ー¥È¥æ¥Ë¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡Ö¥¢ー¥È¥æ¥Ë¡×¹©Ë¼¤Ç¤ÎÀ©ºîÉ÷·Ê¡£
½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤Ç°ìËç°ìËçÃúÇ«¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢¡ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´¶À¤¬¸÷¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î4¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Î³ÆÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÄó°Æ¤·¡¢¼ÒÆâÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹ ¡£
WILD ELEGANCE (¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹)
¥¼¥Ö¥é¤È¥ì¥ª¥Ñー¥É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥âー¥É¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£(ºù°æÅ¹)
ICE BLOOM(¥¢¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ëー¥à)
Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð ¡£ (¾¾°æ»³¼êÅ¹)
NATURE FLOW (¥Í¥¤¥Á¥ãー¡¦¥Õ¥íー)
É÷¤ä¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¼«Á³Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¡£ (³à¸¶Å¹)
MONO ROSE (¥â¥Î¡¦¥íー¥º)
¹õ¤¤¥Ð¥é¤òÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡£ (¿¿Èþ¥öµÖÅ¹)
¢¡ µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È²Á³Ê
º£²ó¤Î¿¶Âµ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤È¤·¤ÆÀÇ¹þ40Ëü±ß¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿¶ÂµËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢ÂÓ¡¦ÂÓÄù¤á¡¦ÂÓÍÈ¤²¡¦½Å¤Í¶Þ¡¦È¾¶ß¡¦ÁðÍú¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¦¥·¥çー¥ë¤Ê¤É¡¢À®¿Í¼°¤ËÉ¬Í×¤Ê¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô»£±ÆÍÑ¾®Êª¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¢¨¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ÇºÌ¤ë°ìÆü¤ò
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×µ±¤±¤ë¿¶ÂµÁª¤Ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¿¶Âµ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.firststage.co.jp/news/furisode/news/detail.php?id=126167
FIRSTSTAGE¤Î¥µー¥Ó¥¹À®¿Í¼°¿¶Âµ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä
À®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê»£±Æ¤«¤é¡¢¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¤´¹ØÆþ¡¢À®¿Í¼°ÅöÆü¤Î¤ª»ÙÅÙ¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿¶ÂµÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÀ¸¤ÎµÇ°¤Ë»Ä¤ë¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢§À®¿Í¼°¿¶Âµ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢§
https://www.firststage.co.jp/furisode/
¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª
¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤«¤é¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»£±Æ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸
Å¹ÊÞ¡§ÆàÎÉ¡¦Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¦µþÅÔ¡¦»°½Å¤Ë19Å¹ÊÞ¡Ê¥°¥ëー¥×Ê»ÀßÅ¹´Þ¤à¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÌýºåÃÏÊýÄ®6-4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþ¤í¤Þ¤ó¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£ ÍÛ»Ò
URL: https://www.firststage.co.jp/
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢µþ¤í¤Þ¤ó¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£