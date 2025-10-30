秋は味覚の宝庫☆11月限定メニューは心もほっこり温まる「きのこ料理」のラインナップ♪

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2025年11月1日(土)から11月30日(日)まで、月替わりの特別メニューをご提供しております。

秋の香りに誘われる季節となり、秋の味覚「きのこ」を主役にした4品をご用意しました。心まで温まる、ほっこり贅沢な秋の味わいをぜひご堪能ください。

スモークサーモンときのこのペペロンチーノ

（1,500円）

香ばしいスモークサーモンの旨みと、秋の味覚きのこの風味が絶妙に絡み合う、贅沢ペペロンチーノ。にんにくの香りと程よい辛味がアクセントになり、シンプルながら奥深い味わいが楽しめます。さっぱりとした後味で白ワインとも相性抜群です。

自家製ベーコンときのことさつま芋のクリームソース（1,500円）

旨みたっぷりの自家製ベーコンと旬のきのこが、濃厚なクリームソースと絡み合い、秋の贅沢を感じられるパスタ。さらに甘みのあるさつま芋を加えることで、ほっくりとした食感と優しい甘さがアクセントに。素材の持ち味を最大限に活かした、まろやかで心がほどけるような一皿です。

きのこと生ハムのクリームピザ（2,000円）

とろけるクリームソースの上に、たっぷりのきのこと旨味あふれる生ハムをトッピング。カリッと焼き上げた生地の香ばしさと、秋の食材が口いっぱいに広がる贅沢ピザです。白ワインとの相性も抜群。添えてある柚子で、味変もお楽しみください♪

自家製ソーセージときのこのクリームメロッソ（2,200円）

香り豊かなきのこと、ジューシーな自家製ソーセージをたっぷりと。クリームのまろやかさが全体を優しく包み込み、リゾットのようにとろりと仕上げた「メロッソ」は、体の芯から温まる秋のごちそう。旨みと食感のハーモニーが楽しめる、満足感たっぷりの一皿です。

■同期間中「秋の特別コース」を提供

11月1日(土)～30日(日)までの期間限定で「秋の特別コース」を提供いたします。

食材の宝庫である「秋」をギュッと閉じ込めた、期間限定の特別コースとなっており毎年大人気のコースです。

寒さが少しずつ増してきた毎日に、心がホッと落ち着く美味しさを♪

■ランチコース お一人様 4,500円

■ディナーコース お一人様 7,500円

（共に、パン・コーヒー付 🍞）

「秋の特別コース」ランチコース「秋の特別コース」ディナーコース

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン＆カフェ ソル・ポニエンテ TEL：0836-89-0080

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/