【埼玉コラボ】「SAIBOKU×ハンバーグ工房」コラボ商品期間限定販売！
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）のとんかつ業態「かつはな亭」や「かつ敏」などを運営している、株式会社ケイディーアール(取締役社長：清水晴之 本社：埼玉県熊谷市)は、ハンバーグレストラン「ハンバーグ工房」で、株式会社サイボク（代表取締役社長：笹崎浩一 埼玉県日高市）と「埼玉コラボ商品」を限定販売いたします。
今回のコラボ商品は、「SAIBOKUサムギョプサル＆三ツ星ハンバーグ」です。サイボクのブランド豚”ゴールデンポーク”バラ肉を使用したサムギョプサルと、ハンバーグ工房自慢の三ツ星ハンバーグとのコラボメニューです。
ハンバーグ工房 HP :
https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hamburg/
商品概要
SAIBOKUサムギョプサル＆三ツ星ハンバーグ
三ツ星ハンバーグ180g BARセット付
2,850円(税込3,135円)
三ツ星ハンバーグ270g BARセット付
3,250円(税込3,575円)
店舗概要
ハンバーグ工房 川越新河岸店
住所：埼玉県川越市大字砂新田129-1
電話：049-292-1512
営業時間：11：00～22：00（ラストオーダー21：30）
【ハンバーグ工房】について
手づくりの美味しさを、一皿に。「ハンバーグ工房」
「ハンバーグ工房」は、素材と手づくりに徹底してこだわったハンバーグ専門店です。
牛肉と豚肉を独自の黄金比でブレンドし、ご注文を受けてから一つひとつ手ごねで形成。肉本来の旨みとジューシーさを閉じ込めた「三ツ星ハンバーグ」は、職人の技と情熱が詰まった自慢の一品です。
メインのハンバーグに加え、ステーキやチキンなどバリエーション豊かなグリルメニューもご用意。
さらに、サラダ・スープ・ドリンクに加え、ご飯やパン、フルーツ、デザートまでお楽しみいただける「BAR SET」も好評です。
株式会社SAIBOKUについて
社名：株式会社 サイボク
所在地：埼玉県日高市下大谷沢546番地
代表取締役会長：笹崎静雄
代表取締役社長：笹崎浩一
創業：1946年9月
事業内容：種豚の育種改良、肉豚の生産/食肉の製造・加工/食肉製品等の販売/レストラン事業の運営/温泉施設の運営
サイボク HP :
https://www.saiboku.co.jp
株式会社アールディーシー
【会社概要】
代表取締役社長CEO：大島敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
グループ会社/ブランド：株式会社ジーエスアール（がってん寿司・承知の助）/株式会社ケイディーアール（かつ敏・かつはな亭、等）/株式会社エイチケイアール（函太郎・かつきち、等）/株式会社優勝軒（優勝軒、伏竜）他
会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/
「美味しさ」を通じて、人々の笑顔に貢献できる企業
『美味しい』とこぼれる笑顔を世界中に広めたい。現在、株式会社アールディーシーは「がってん寿司」をはじめとした寿司・日本食業態、とんかつ業態、ビュッフェ・レストラン業態など全35ブランドを展開しています。海外には中国・韓国・台湾・フィリピン・香港・ベトナムを中心に展開中です。我々の使命は、世界中の人々に日本の美味しい食文化を伝えていくことです。