【埼玉コラボ】「SAIBOKU×ハンバーグ工房」コラボ商品期間限定販売！

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）のとんかつ業態「かつはな亭」や「かつ敏」などを運営している、株式会社ケイディーアール(取締役社長：清水晴之 本社：埼玉県熊谷市)は、ハンバーグレストラン「ハンバーグ工房」で、株式会社サイボク（代表取締役社長：笹崎浩一 埼玉県日高市）と「埼玉コラボ商品」を限定販売いたします。

今回のコラボ商品は、「SAIBOKUサムギョプサル＆三ツ星ハンバーグ」です。サイボクのブランド豚”ゴールデンポーク”バラ肉を使用したサムギョプサルと、ハンバーグ工房自慢の三ツ星ハンバーグとのコラボメニューです。

ハンバーグ工房 HP :https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hamburg/

商品概要

SAIBOKUサムギョプサル＆三ツ星ハンバーグ

三ツ星ハンバーグ180g BARセット付

2,850円(税込3,135円)

三ツ星ハンバーグ270g BARセット付

3,250円(税込3,575円)

店舗概要

ハンバーグ工房 川越新河岸店

住所：埼玉県川越市大字砂新田129-1

電話：049-292-1512

営業時間：11：00～22：00（ラストオーダー21：30）

【ハンバーグ工房】について

手づくりの美味しさを、一皿に。「ハンバーグ工房」

「ハンバーグ工房」は、素材と手づくりに徹底してこだわったハンバーグ専門店です。

牛肉と豚肉を独自の黄金比でブレンドし、ご注文を受けてから一つひとつ手ごねで形成。肉本来の旨みとジューシーさを閉じ込めた「三ツ星ハンバーグ」は、職人の技と情熱が詰まった自慢の一品です。

メインのハンバーグに加え、ステーキやチキンなどバリエーション豊かなグリルメニューもご用意。

さらに、サラダ・スープ・ドリンクに加え、ご飯やパン、フルーツ、デザートまでお楽しみいただける「BAR SET」も好評です。

株式会社SAIBOKUについて

社名：株式会社 サイボク

所在地：埼玉県日高市下大谷沢546番地

代表取締役会長：笹崎静雄

代表取締役社長：笹崎浩一

創業：1946年9月

事業内容：種豚の育種改良、肉豚の生産/食肉の製造・加工/食肉製品等の販売/レストラン事業の運営/温泉施設の運営

サイボク HP :https://www.saiboku.co.jp

【会社概要】

代表取締役社長CEO：大島敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

グループ会社/ブランド：株式会社ジーエスアール（がってん寿司・承知の助）/株式会社ケイディーアール（かつ敏・かつはな亭、等）/株式会社エイチケイアール（函太郎・かつきち、等）/株式会社優勝軒（優勝軒、伏竜）他

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/



「美味しさ」を通じて、人々の笑顔に貢献できる企業

『美味しい』とこぼれる笑顔を世界中に広めたい。現在、株式会社アールディーシーは「がってん寿司」をはじめとした寿司・日本食業態、とんかつ業態、ビュッフェ・レストラン業態など全35ブランドを展開しています。海外には中国・韓国・台湾・フィリピン・香港・ベトナムを中心に展開中です。我々の使命は、世界中の人々に日本の美味しい食文化を伝えていくことです。