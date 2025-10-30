【最先端技術のAI翻訳ソリューションをご紹介】ビジネスチャンス EXPO in TOKYOに出展のお知らせ
「ビジネスチャンス EXPO in TOKYO」とは、独自の技術や珍しい商材を持つ都内企業にくわえ、首都圏に販路拡大を目指す全国の企業が一堂に会し、その製品やサービスを来場者にPRすることで、新たな販路の開拓につなげることを目的としたBtoB向け総合展示会です。
本年度は高い技術力と独自商材を持つ多種多様な企業・団体、約340社が集う出展ブースの他、全国各地の商工会議所ブースではご当地グルメや優れたものづくりを中心に、地域の垣根を越えた交流や商談が可能です。また、主催者企画では最新のロボット技術やAIなど最先端技術を体験し、次世代トレンドに触れられる展示会となっています。
川村インターナショナルは、OpenAIをはじめ、複数の機械翻訳エンジンを月間翻訳文字数無制限で利用できる機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT(R)」と、セキュリティを重視される方におすすめの国産AI翻訳エンジン「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」をご紹介いたします。
AI翻訳ソリューションの導入のみならず、翻訳ワークフロー構築のサポート、生成AIの活用まで「翻訳プロセス全般の効率化」をご支援させていただきます。
・機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT(R)」(https://ldxlab.io/xmat)
・国産AI翻訳エンジン「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」(https://www.k-intl.co.jp/minna-mt-general)
また、マニュアルの多言語化や、製品のUI翻訳、翻訳支援ツール（CATツール）導入、翻訳エンジンのカスタマイズなど幅広い言語サービスをご提供いたします。ぜひお立ち寄りください。
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/31187/table/200_1_5f23f356bed49b5b8eb03e33de9ef33d.jpg?v=202510301056 ]
事前来場登録はこちら :
https://bizchanexpo.tokyo/visitors/
■XMAT(R)とは
「すべての人に機械翻訳を ～ファイル翻訳からカスタマイズまで～」
機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT（トランスマット）」
詳細ページ：https://ldxlab.io/xmat
主な機能：
・みんなの自動翻訳からOpenAIまで多様なエンジンが使用できる「Quick MTテキスト翻訳」
・Word/Excel/PowerPoint/PDFなど、10種類以上のファイルを簡単に機械翻訳できる「Quick MTドキュメント翻訳」
・原文の編集から出力結果の編集まで、高機能エディタで作業効率を底上げする「Quick PE」
・言語資産作成や機械翻訳エンジンのカスタマイズを高速にセルフサービス化
価格：1ユーザー5,500円～（税込）/月［月間翻訳文字数制限なし］
利用可能な機械翻訳エンジン：みんなの自動翻訳＠KI（商用版）やOpenAIなど8種類以上
利用可能な言語：100以上の言語の組み合わせを利用可能
無償トライアル可能期間：2週間（カスタマイズ機能のトライアル期間は1か月）
機械翻訳エンジンのカスタマイズをマンガで解説：https://ldxlab.io/xmat_lac
■会社概要
ホームページ： https://www.k-intl.co.jp/
株式会社川村インターナショナル
本社所在地： 東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル6階
設立年月日： 1986年1月
代表取締役： 森口 功造 (もりぐち こうぞう)
事業内容： 翻訳・機械翻訳・ポストエディットなどの翻訳ソリューション、通訳、制作、人材派遣・紹介
資本金：50,000,000円