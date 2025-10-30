elephant TRIBAL fabrics × WILD THINGS for ADAM ET ROPE′のトリプルコラボレーションアイテムが登場

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開するADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) は、“日常と非日常の渾然一体”をコンセプトにハイブリッドな洋服を展開する「elephant TRIBAL fabrics（エレファント トライバル ファブリクス）」と、名実ともにアメリカを代表するアウトドアブランドである「WILD THINGS（ワイルドシングス）」とのトリプルコラボレーションアイテムを発売します。

本アイテムは、現在ジュンの公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン） 」にて受注予約を受け付けており、2025年10月31日（金）より、ADAM ET ROPE'全店舗および、J'aDoRe JUN ONLINEにて販売を開始します。

また、本アイテムの発売に合わせ、10月31日(金)より、11月9日（日）の期間にて、ADAM ET ROPE' 渋谷PARCO店にてelephant TRIBAL fabricsのPOP UPを開催します。

アウトドアとミリタリーを得意とする「WILD THINGS」の代表モデルMASSIF JACKETをベースに、PCU LEVEL7 MONSTER PARKAをドッキングし、同じくミリタリーに造詣の深い「elephant TRIBAL fabrics」が提案する、異分野アプローチとして融合させたADAM ET ROPEだけの特別仕様で制作しました。

今回、二つのアイテムの特性を最大限引き出すことで、機能美とデザイン性を高次元で両立させたハイブリッドな一着に仕上げました。

裾部分をデタッチャブル仕様にし、アクティブに着られるショートブルゾンと、高い防寒性を誇るロングコートの2WAYで着用できるギミックを追加しました。

袖口は、インナーリブとベルクロを組み合わせ、冷気の侵入を防ぎつつフィット感を向上させています。

さらに、本来はグローブ乾燥用として設計された大型メッシュポケットにファスナーを追加することで、バッグのように使用できる新たな可能性を開拓しました。

表地は、耐久性と撥水性に優れたCORDURA(R)ナイロンを採用し、環境に配慮したフッ素不使用の撥水加工「CZEREX」を施すことで、アウトドアフィールドからタウンユースまで幅広い着用シーンを想定し仕上げました。

また、MASSIF JACKETのディテールを取り入れた立体的な袖構造により、中綿アウター特有の着膨れを軽減。

美しいシルエットを保ちながら、可動域の広さと着用時の快適性を確保しています。

今回は、シックなオールブラックとミリタリーカラーのカーキ×ブラックの2色で展開します。

elephant TRIBAL fabrics × WILD THINGS for ADAM ET ROPE'

EX DETACHABLE MONSTER PARKA

PRICE：\88,000（Tax Included）

SIZE：M / L

COLOR：BLACK / KHAKI

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/jacket-outerwear/other-outer/GKO55900)

■販売開始日：2025年10月31日（土）

■取扱店：ADAM ET ROPE' 全店舗、J’aDoRe JUN ONLINE

【elephant TRIBAL fabrics（エレファント トライバル ファブリクス）について】

デザイナーの君塚涼太が立ち上げたブランド、elephant TRIBAL fabrics。

“日常と非日常の渾然一体”をコンセプトに、ミリタリーを軸として色、素材、サイジングで変化を持たせ、

ヴィンテージアーカイヴを基に再構築させたハイブリッドなデザインを提案している。

▪公式ホームページ

https://elephab.buyshop.jp/

▪公式Instagram

https://www.instagram.com/elephanttribalfabrics/

【WILD THINGS（ワイルドシングス）について】

1981年．アメリカ・ニューハンプシャー州ノースコンウェイにて、登山家のジョン・ボチャードとマリー・ミューニエール夫婦によって創立されました。創業者のマリーは、スイスのシャモニーで代々続いているマウンテンガイドの娘として生まれました。優れた登山用品の重要性を幼い頃より植えつけられてきたマリーは、これまで培ってきた知識と経験をフィードバックし、“軽くてタフでなければいけない”というコンセプトをもとに高性能なプロダクトを継続的に生み出し続けました。

2010年にはミリタリーラインWILD THINGS TACTICAL （ワイルドシングス タクティカル）米アウトドアギアメーカーの米軍特殊部隊向けに開発された衣類を展開するブランドとして立ち上げられました。アウトドアで培った製造技術を元に陸、海、空、海兵隊の各部隊と密接に連携された製品デザインは全て官給品を目的に製造されています。その為、アウトドア用衣料とは異なり全て米国製で、最新の軍用衣料に準拠した素材が使用されています。高品質ながらもリーズナブルな価格が評価され、高級衣料においては数ある有名アウトドアメーカーを差し置いて、最も多くの採用を勝ち取ったメーカーとなっています。

▪公式ホームページ

https://www.wildthings.jp/

▪公式Instagram

https://www.instagram.com/wildthings_jp/

【ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)について】

ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、

もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

▪公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

HOMME https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/

▪公式インスタグラム

https://www.instagram.com/adametrope/

https://www.instagram.com/adametropehomme/