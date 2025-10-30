「GEORGE’S」が、世界品質の「カイハラデニム」を使用したオリジナルソファを11月7日(金) に、数量限定発売！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「GEORGE’S（ジョージズ）」は、日本を代表するデニムメーカーのカイハラ株式会社（本部：広島県福山市新市町常1450、代表取締役社長：貝原護）とコラボレーションし、カイハラデニムを使用したオリジナルソファ全2点を2025年11月７日（金）より、「GEORGE’S」一部店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて数量限定で発売いたします。

GEORGE’Sは、“理由があること”を大切にしたものづくりをしています。世界基準の品質を誇り、経年変化を楽しめるカイハラデニムは、その思想にもっともふさわしい素材であると考え、今回のコラボレーションに至りました。

カイハラデニムを採用したオリジナルソファは、ただ座るための家具ではなく、暮らしの中で長く寄り添い、使うほどに愛着が深まる特別なプロダクトです。糸づくりから染色・織布・仕上げまで一貫生産されるデニムは、しなやかでありながら丈夫で、経年変化の美しさを楽しめます。家族や仲間と過ごす時間の中で少しずつ味わいを増す姿は、GEORGE’Sが大切にしてきた“理由のあるものづくり”そのものです。

GEORGE’Sならではの温もりあるデザインと、カイハラデニムの品質・風合いが融合したこのソファは、リビングに自然に馴染み、日々の暮らしをより豊かに彩ります。

■「GEORGE’S」ｘ「カイハラデニム」コラボレーション概要

本発売日：2025年11月7日（金）10:00~順次

特設サイト：https://www.dot-st.com/georges/disp/itemlist/?dispNo=002005062

※2025年10月30日（木）より公開

取扱い店舗：

・「GEORGE’S」一部店舗

（流山おおたかの森SC店、トリエ京王調布店、ららぽーと立川立飛店、玉川学園店、武蔵小杉東急スクエア店、アスナル金山店）

・公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

■商品詳細

既存のオリジナル家具とも馴染みの良いルックスやフォルムにこだわって仕上げたパーソナルソファ。シートは360度回る回転式ソファで機能面でもGOOD！立ち座りもしやすくストレスフリー。ソファの背面には、コラボタグも付いています。エイジング加工をしたデニム生地は、使うほどに変化していく風合いを楽しめます。

商品名：マミーソファ1P カイハラデニム

価格：46,200円（税込）

カラー展開：1色

サイズ：幅73.5cm×奥行80cm×高さ68cm（座面高さ40cm）

商品名：ダディーソファ1P カイハラデニム

価格：49,500円（税込）

カラー展開：1色

サイズ：幅77.5cm×奥行80cm×高さ75cm（座面高さ44cm）

■カイハラ株式会社について

広島県福山市に本社を構える日本を代表するデニムメーカー。

糸づくりから染色・織布・仕上げまでの一貫体制により、世界中のジーンズブランドに向けて高品質なデニムを供給。メイド・イン・ジャパンのものづくりを牽引しています。

■GEORGE’S（ジョージズ）について

GEORGE’Sは、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストア。

忙しい毎日でも、ゆっくりする週末でも、毎日の暮らしの中でちょっと息を抜くための雑貨や道具、気分を上げるための洋服など。毎日をほんの少し特別にするものが詰まった場所、「暮らす街のジェネラルストア」です。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/georges/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/georges_co_jp/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official