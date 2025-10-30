いとうまい子氏、前川孝雄氏、敦子氏　ご登壇！　11/15（土）開催オンラインシンポジウムのご案内／参加無料

株式会社パソナ　キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）


厚生労働省委託事業　キャリア形成・リスキリング推進事業（以下「本事業」という）主催


【キャリアを動かす"学び"の選択肢 ～未来を変えるリスキリング実践～】大型シンポジウム（無料）をご案内いたします。


シンポジウムのお申込みはこちら :
https://carigaku.mhlw.go.jp/lp/sym2025/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=sym_pr

この度、本事業はミドルシニア世代を対象として大型シンポジウムを開催いたします。



キャリア形成・リスキリング推進事業とは？


「個人の方」「企業・団体の方」「学校関係者の方」を対象に、


ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングやセミナー等、


様々なキャリア形成支援やリスキリング支援を無料で行っております。


事業HP：https://carigaku.mhlw.go.jp(https://carigaku.mhlw.go.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=otherpaid&utm_campaign=top_pr)



　≪11/15（土）開催／参加無料≫


　キャリアを動かす"学び"の選択肢　～未来を変えるリスキリング実践～


　登壇者：いとうまい子氏、前川孝雄氏、敦子氏


こんな方におすすめ


・リスキリング、学び直しについて知りたい方


・セカンドキャリアについてどのように考えていけばよいかわからない方


・新しいことにチャレンジしてみたいけど、なかなか前に一歩を踏み出せない方



開催概要


・日時：2025年11月15日（土）　13:30～17:15（開場時間13:15）


・会場：オンライン（Zoom）


・参加費：無料



プログラム


【第1部】13:30～15:20　（申込締切：2025年11月15日（土）　13:00）


・基調講演


　リスキリングがもたらす可能性～芸能から研究者へ、学び直しで描く未来～


　スピーカー：いとうまい子氏



・パネルディスカッション


　人生100年時代のリスキリング～変化を楽しむキャリアのつくり方～


　スピーカー：いとうまい子氏×前川孝雄氏×敦子氏



ファシリテーター：三須亜希子氏



【第2部】15:30～17:15　※希望者のみ


・キャリア相談会（１.15:30～16:15／２.16:30～17:15）　


　※各枠定員35名　申込期限：11月12日（水） 13:00


　専門家のキャリアコンサルタントを1対1でキャリアコンサルティングを受けてみませんか？



・ジョブ・カード作成支援セミナー（15:30～16:15）　


　※定員100名　申込期限：11月15日（土）　13:00


　皆さんのこれまでの人生をジョブ・カードで振返り、それを基に今後のキャリアをデザインする


　ための「人生計画」を作成します。


シンポジウムのお申込みはこちら :
https://carigaku.mhlw.go.jp/lp/sym2025/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=sym_pr


＜お問合せ先＞


キャリア形成・リスキリング推進事業　シンポジウム事務局（株式会社パソナ）


TEL：03-6257-3116


Email：sym.carigaku@pasona.co.jp


（本事業は、厚生労働省より株式会社パソナが受託し、運営しています。）


