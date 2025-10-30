料理レシピサービス「e食住なび/AI献立提案サービス」をリリース！AI活用で週間献立提案サービスを開発、「e食住なび」にアップデートリリース

eBASE株式会社

eBASE（イーベース）株式会社（本社：大阪市北区 代表取締役社長 岩田 貴夫／以下、eBASE社）は、小売業態の店舗DX推進、CX向上の為の消費者向けライフスタイルアプリ「e食住なび」の料理レシピサービスに「買いおき食材」と「特売食材」を使った旬の料理のAI週間献立提案機能「e食住なび/AI献立提案サービス」を10月末より新サービスとして提供を開始します。

この「e食住なび/AI献立提案サービス」は、「e食住なび」が管理する「詳細な食材の商品情報データ」、電子チラシサービス「e食住ちらし」、自宅在庫管理機能「e食住なび/買いおきサービス」と生成AI技術を組み合わせることで、ユーザーが日々の食事の献立プランを簡単かつ効率的に計画できるサービスです。ユーザーは「e食住なび」に提供される食品スーパーの特売情報や自宅在庫を活用し、旬の食材を使ったバランスの取れた献立をAIによって提案されます。さらに、買い物リストの自動生成機能で、効率的な買い物が実現し、健康的で安全安心な食生活をサポートします。

「e食住なび/AI献立提案サービス」のリリース背景

「e食住なび」紹介ページはこちら

共働き家庭が増えた現代では、毎日の献立を考えるのが負担になっています。また、近年のインフレにより食材価格が高騰し、多くの家庭が食費を抑える方法を模索しています。このような環境では、効率的かつ経済的な食材選びが重要な課題となっています。

2.食品ロスの課題

食品ロスは環境問題としても注目されています。自宅の在庫管理機能を活用し、過剰な食材購入を防ぐことが可能です。また、AIが在庫に基づいたレシピを提案することで、無駄をなくし、持続可能な消費を促進します。

3.健康課題

健康志向の高まりとともに、栄養バランスの取れた食事を求める声が増えています。しかし、情報過多の現代において、正しい食材選びや栄養管理が難しくなっているのが実情です。特に食物アレルギーや食事制限を持つ人々にとって、安心して食べられる献立作りが重要な課題です。

こういった共働き家庭の増加やインフレによる食費高騰、食品ロスや健康志向の高まりを受け、「e食住なび/AI献立提案サービス」が誕生しました。効率的、且つ経済的な食材選びと栄養バランスの取れた提案を通じ、持続可能で安心な食生活を支援します。

「e食住なび/AI献立提案サービス」の特長

生成AIのレシピ提案 - チラシ掲載の特売食材・自宅在庫食材を利用

電子チラシ「e食住ちらし」の特売食材や自宅の在庫を活用し、季節に合ったレシピを提供します。これにより、経済的かつ効率的に食材を使い切り、毎日の料理を楽しくサポートします。

献立登録機能を活用することで、選んだレシピの必要食材を自動的に確認し、効率的な買い物リストを作成します。特売店も確認でき、必要な食材を見逃さず、スムーズな買い物が可能になります。

「e食住なび/AI献立提案サービス」のメリット

「消費者メリット」1．経済的な料理の提案

AIが効率的な食材選びと費用対効果を考慮した献立提案を行います。ユーザーが献立を考える負担を軽減することで、質の高い食事を手軽に楽しめる環境を提供します。

2．食品ロスの削減

自宅の在庫管理機能を活用し、過剰な食材購入を防ぐことが可能です。また、AIが在庫に基づいたレシピを提案することで、無駄をなくし、持続可能な消費を促進します。

3．健康志向の高まり

栄養成分やアレルギー情報を考慮して提案されるレシピは、健康的な食生活を送るための強力なサポートとなります。これにより、ユーザーは安心して食事を楽しむことができます。

「小売メリット」1.売上の向上と在庫回転の改善

AIが売り切りたい食材や特売食材を利用したレシピを提案することで、消費者の購買意欲を高め、売上の増加を見込めます。これにより、在庫の回転率を上げることができます。

2.データに基づくマーケティング戦略

AI献立推薦機能が生成するデータを活用することで、消費者の購買傾向を分析し、効果的なプロモーションや新商品開発に役立てることが可能です。これにより、よりターゲットを絞ったマーケティング活動が実現します。

3.差別化されたサービスの提供

他の競合店と差別化できる独自のサービスを提供し、顧客の固定化を図ります。この機能は、スーパーのブランディングにも寄与し、顧客のロイヤリティを向上させる効果があります。

このように、消費者は特売品や売れ筋食材を活用したレシピを提案され、時短で経済的な質の高い食生活を楽しめます。在庫管理機能による食品ロスの削減や、自分の身体にあったヘルシーな献立提案もサポートし、安心して食事を選べる環境が整います。一方、小売業者は売上向上や在庫回転の改善を図れるほか、消費者の購買傾向を分析し、効果的なマーケティング戦略の策定が可能です。これにより、差別化されたサービスを通じて顧客のロイヤリティを高め、持続的な成長を実現します。

「e食住なび」小売での活用全体イメージ

「e食住なび」サービス全体概要

対象者、利用価格

圧倒的にコスパ高く！小売業、メーカーのCX向上！DX推進

「e食住なび」 ※AI献立提案サービスを含む

一般消費者に無料で提供します。

「e食住なび for DX」 ※AI献立提案サービスで利用する生成AI利用料が必要

小売向け：10～60万円／月額

メーカー向け：2～10万円／月額

システム/サービス提供時期

2025年10月下旬

販売目標

今後、「e食住なび」関連販売において3年累計で1億円程度を目標

アプリダウンロード方法

▶︎iPhoneをお使いの方

▶︎iPhoneをお使いの方

▶︎Androidをお使いの方

▶︎Androidをお使いの方

「e食住なび」サービスサイト

「e食住なび」サービスサイト

eBASE株式会社の概要

eBASE株式会社は商品情報に関わるデータベースソリューションパッケージソフトであるeBASEjr、eBASEstandard、SmalleBASEserver、eBASEserver等の幅広いラインナップにより、生産者・原材料メーカー、加工メーカー、卸会社、小売会社の業態や規模にフィットしたソリューションを提供することが可能な商品情報交換データベース分野のエキスパート企業です。

