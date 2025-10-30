『暁のヨナ』がついに完結へ！雑誌『花とゆめ』で最終章記念の特別企画が続々登場！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』2号を2025年12月19日（金）に発売します。

大人気連載『暁のヨナ』（著者：草凪みずほ）が、『花とゆめ』2号にて、ついに完結を迎えます。

2009年17号から16年にわたり連載され、多くの読者に愛されてきた本作。

そのクライマックスに向けて、雑誌『花とゆめ』では特別企画を多数実施します。

大人気の複製原画ふろくや、描きおろしアクリルスタンドふろくなどここでしか手に入らないグッズが目白押しです！

【雑誌発売スケジュール＆ふろくラインナップ】

●『花とゆめ』24号（※『暁のヨナ』の掲載はございません。）

発売日：2025年11月20日

ふろく：

１.『暁のヨナ』色紙風イラストカード

２.『春の嵐とモンスター』コミックかけかえカバー

●雑誌『花とゆめ』1号（※『暁のヨナ』第275話掲載予定）

発売日：2025年12月5日

ふろく：『暁のヨナ』複製原画16枚セット

●雑誌『花とゆめ』2号（※『暁のヨナ』最終話掲載予定）

発売日：2025年12月19日

ふろく：『暁のヨナ』描きおろし等身アクリルスタンド

■ アニメイト限定の雑誌特典も展開！

アニメイト限定で、『暁のヨナ』最終話が掲載される雑誌『花とゆめ』2号の有償特典付き（A4サイズ アクリルプレート）を発売予定。

さらに、『暁のヨナ』最終章開幕を記念した、『花とゆめ』＆『ザ花とゆめ』購入での複製原画特典企画をアニメイト限定で連続実施中です。

連続複製原画特典の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002041.000046848.html)

※予定は変更になる可能性がございます。

【少女まんが誌『花とゆめ』】

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）が発行する、毎月５日・20日発売の少女まんが誌。コミックスは毎月20日ごろ発売です。

●毎月５日・20日発売

●判型：B5判

●定価：490円（税込）

HPはこちら(https://www.hanayume.com/)

X公式アカウントはこちら(https://x.com/HanaYume)

Instagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/hanatoyume_manga/?locale=ja_JP)

【『暁のヨナ』最新刊】

■著者名： 草凪みずほ

■ISBNコード：9784592225355

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2025.6.20

血の盃に吸い込まれたヨナとゼノ。

２人はその中の世界で四龍と再会を果たす。

地上への脱出を目指す一行だったが…。

作品ページはこちら(https://www.hanayume.com/sakuhin/?id=6)

【花とゆめ26年2号】

